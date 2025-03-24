ISO 20000이란 무엇인가요?

ITSM은 조직이 직원과 고객을 포함한 사용자 요구 사항을 충족하고 비즈니스 목표를 달성할 수 있도록 IT 서비스를 제공하는 관행입니다. ISO 20000은 서비스 관리 시스템(SMS)을 계획, 설계, 구현, 유지 관리 및 지속적으로 개선하기 위한 요구 사항, 모범 사례, 벤치마크 및 지침을 제시합니다.

ISO 20000은 2004년에 처음 발표되었으며, 2011년과 2018년에 개정되었습니다. 가장 최신 버전은 ISO 20000:2018입니다.

ISO 20000은 최근 몇 년 동안 모든 산업 분야의 IT 서비스 제공업체와 조직에서 인기를 얻고 있습니다. 이들은 서비스 관리 프로세스에서 효율성과 생산성을 높여 전반적인 ITSM 성과를 지속적으로 개선하고, 위험을 줄이며, 서비스 품질을 발전시키고자 합니다.