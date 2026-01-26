Oracle Cloud HCM(Human Capital Management)를 통해 조직의 인적 자원 운영을 혁신하도록 지원하세요. IBM은 Oracle에 대한 심층적인 전문 지식과 산업 지식을 바탕으로 고객이 인력 관리, 인재 관리, 급여 프로세스를 현대화할 수 있도록 전략 수립부터 설계, 구현까지 전 과정을 안내합니다.

Oracle Cloud HCM 인증 전문가로 구성된 IBM의 글로벌 팀은 비즈니스 목표에 맞게 기술을 조정하고 Oracle Cloud HCM과 다른 엔터프라이즈 시스템을 통합하며 변화 관리를 통해 사용자 채택을 촉진하는 데 중점을 둡니다. 또한 지속적인 지원과 최적화를 통해 고객이 Oracle Cloud Human Capital Management 투자로부터 더 큰 효율성, 인사이트, 직원 참여를 실현할 수 있도록 지원합니다.