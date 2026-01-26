전문 HCM 설계 및 구현을 통해 인재 역량을 강화하고 HR을 간소화하며 디지털 혁신을 추진하세요.
Oracle Cloud HCM(Human Capital Management)를 통해 조직의 인적 자원 운영을 혁신하도록 지원하세요. IBM은 Oracle에 대한 심층적인 전문 지식과 산업 지식을 바탕으로 고객이 인력 관리, 인재 관리, 급여 프로세스를 현대화할 수 있도록 전략 수립부터 설계, 구현까지 전 과정을 안내합니다.
Oracle Cloud HCM 인증 전문가로 구성된 IBM의 글로벌 팀은 비즈니스 목표에 맞게 기술을 조정하고 Oracle Cloud HCM과 다른 엔터프라이즈 시스템을 통합하며 변화 관리를 통해 사용자 채택을 촉진하는 데 중점을 둡니다. 또한 지속적인 지원과 최적화를 통해 고객이 Oracle Cloud Human Capital Management 투자로부터 더 큰 효율성, 인사이트, 직원 참여를 실현할 수 있도록 지원합니다.
Oracle Cloud HCM을 신속하게 배포하여 HR 프로세스를 현대화 및 간소화하고 수작업을 줄이며 생산성을 높이세요. IBM의 접근 방식은 조직이 더 빠르고 효율적이며 확장 가능한 인력 관리를 구현할 수 있도록 지원합니다.
IBM은 워크플로를 최적화하고 에이전틱 AI 기능을 지원하며 변화에 효과적으로 대응하도록 안내함으로써 Oracle Cloud HCM을 통해 직원 경험을 강화합니다. 이를 통해 조직 전반에서 직원 참여도, 생산성, 만족도를 높일 수 있습니다.
Oracle Cloud HCM 모듈의 기능과 IBM의 주력 AI 제품인 watsonx의 강력한 성능을 활용하여 에이전틱 AI로 HR 프로세스를 간소화 및 재구상하고 수작업을 줄이며 생산성을 개선하세요.
IBM Oracle 컨설팅이 더 크고 강력해졌습니다. IBM은 선도적인 Oracle 파트너 기업인 IBM Applications Software Technology와 IBM Symatrix를 인수해 확장된 서비스와 새로운 오퍼링을 제공하고 업계 최고 수준의 전문성을 제공합니다.
IBM은 Oracle Cloud HCM을 통해 인력 운영을 현대화합니다. AI 기반 인사이트와 자동화를 결합해 직원 경험을 개선하고 의사 결정을 향상하며 비즈니스 성장에 부합하는 민첩하고 미래에 대비가 된 인력을 구축할 수 있도록 지원합니다.
IBM은 AI 기반 인사이트, 지능적인 워크플로, 적응형 운영 모델을 통합해 조직의 HR 전략을 재구상할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 역동적인 인력을 강화하고 직원 경험을 향상시키며 비즈니스 혁신을 가속화합니다.
Oracle Cloud HCM 및 AI 연계 플랫폼을 사용하여 고객이 HR 및 엔터프라이즈 AI 전략을 수립하고 혁신할 수 있도록 지원합니다. 이러한 전략은 데이터와 자동화를 통합하여 인력에 대한 인사이트를 강화하고 의사 결정을 개선하며 비즈니스 전반의 민첩성을 높입니다.
레거시 온프레미스 핵심 HR 시스템에서 Oracle Cloud HCM으로 전환하는 조직은 IBM을 통해 원활한 마이그레이션을 계획 및 실행하여 데이터 무결성과 규정 준수를 보장하고, 중단을 최소화할 수 있습니다.
다국적 기업은 IBM의 전문성을 활용하여 지역별로 분산된 HR 프로세스 및 시스템을 통합함으로써 일관된 정책 운영과 중앙 집중식 보고 체계를 구축하고 글로벌 협업을 강화할 수 있습니다.
IBM은 Oracle Cloud HCM의 분석 기능을 활용해 조직이 인력 성과, 이직률, 기술 격차에 대한 인사이트를 확보하여 데이터 기반 인재 관리 및 인재 확보 전략을 수립하고 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
깊은 Oracle Cloud HCM 전문성을 각 산업에 적용해 산업별 과제에 적합한 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
공공 부문에 대한 IBM의 깊은 전문성과 공공 부문 현대화를 위해 설계된 Oracle Cloud HCM 솔루션을 통해 인력 경험과 서비스 제공 방식을 혁신하세요.
검증된 Oracle Cloud HCM 기능을 통해 규정 준수와 보안을 강화하고 인력 민첩성을 개선하세요.
AI 기반 Oracle Cloud HCM 솔루션으로 혁신을 가속화하고 지능적인 워크플로를 활성화하세요.
Oracle HCM Cloud 솔루션으로 직원 참여와 운영 복원력을 향상하세요.
