스코틀랜드 정부 및 IBM
스코틀랜드 정부(SG)는 장관들과 함께 정책 및 입법 의제를 수립할 책임이 있습니다. 스코틀랜드 공공 부문의 중심 요소로서 SG는 스코틀랜드 인구 5백만 명에게 서비스를 제공하는 많은 공공 기관을 후원하고 자금을 지원합니다.
다른 수많은 공공 기관과 효과적으로 협력하려면 SG는 배후에서 원활하게 운영되어야 합니다. 특히 단편적이고 구식 기술을 고려할 때 이는 항상 쉬운 일이 아니었습니다.
이것이 SG의 인사부(HR)와 재무부가 직면한 현실이었습니다. 수십 년 동안 해당 팀은 재무와 구매, 인사와 급여를 담당하는 두 개의 별도 Oracle E-Business 시스템을 사용해 왔습니다. 이러한 기존 시스템은 조직의 성장이나 기술 변화에 따라가지 못했고, 사용자들은 스프레드시트와 수동 해결 방법에 의존하여 업무를 완료해야 했습니다.
기업 변혁 담당 이사인 Brian Reid는 "이것은 오래된 기술이 더 이상 조직의 요구를 충족하지 못하는 전형적인 사례였습니다. 우리의 시스템은 도움이 되기는 커녕, 사람들이 효율적으로 일하고 필요한 통찰력을 얻는 것을 방해하고 있었습니다. 또한 그들은 많은 운영 상의 위험을 가져왔습니다. 예를 들어, 이전 플랫폼에서는 급여를 지급하는 게 점점 어려워졌습니다."
SG는 재무 및 HR을 공유 서비스 플랫폼에 이식해 프로세스를 표준화하고 비용을 절감하며 공무원과 시민 모두의 경험을 향상시키려는 지속적인 열망을 가지고 있었습니다.
Reid는 "30개 이상의 공공 기관이 기존 시스템 상에서 운영되고 있기 때문에 사실상 이미 공유 서비스였습니다. 그러나 이 플랫폼은 공통 데이터, 간소화된 프로세스 및 공유 비용 절감에 대한 SG의 원래 비전에 부응하지 못했습니다. 우리의 열망은 공유 서비스 모델을 성장시키고 공공 부문 직원과 스코틀랜드 국민의 이익을 위해 활용하는 것입니다."
SG는 공유 서비스 비전을 실현하기 위해 과거의 유산을 버리고 새로운 업무 방식을 채택해야 했습니다. SG는 재무, 인사, 급여 기능을 통합한 플랫폼을 제공하기 때문에 Oracle 클라우드를 선택했습니다. 이는 표준화된 프로세스를 구현할 수 있음을 의미하며, 궁극적으로 공무원과 시민 모두에게 비용 절감과 경험 개선을 목표로 합니다.
다음으로 SG는 구현 및 시스템 통합 파트너를 찾는 데 관심을 돌렸습니다. 마이그레이션 프로젝트는 SG가 처음부터 새로운 IT 환경을 구축하고, 레거시 시스템에서 마이그레이션하고, 길고 도전적인 여정 과정에서 그에 따른 모든 변경 사항을 관리해야 하는 대규모 작업이었습니다. 따라서 올바른 파트너를 찾는 것이 SG의 성공에 매우 중요했습니다.
IBM Consulting의 Oracle 실무팀은 전문성, 혁신적인 도구, 검증된 방법론의 강력한 조합으로 혁신을 주도하기 위해 선택되었습니다. IBM Public Sector Platform for Oracle Cloud를 기반으로 구축한 IBM은 공통 운영 모델(COM) 프로세스 분류에 따라 프로세스와 데이터의 통합을 위해 노력해 왔습니다. 내부적으로 IBM은 테스트 노력을 최대 60%까지 줄일 수 있는 Ignite Quality Platform과 마이그레이션 실행 노력을 최대 40%까지 줄일 수 있는 Oracle Data Migration Toolkit과 같은 고급 도구를 사용하고 있습니다. 이 실무는 400명 이상의 영국 Oracle Cloud 실무자 전담 팀의 지원을 받으며, 이들 중 다수는 보안 승인을 받아 높은 수준의 전문 지식과 준비 상태를 제공하는 데 도움을 줍니다.
"IBM과 협력할 것이라는 사실을 알았을 때 매우 기뻤습니다."라고 Reid는 회상합니다. "IBM은 숙련된 인력, 강력한 평판, 글로벌 영향력을 갖춘 우수한 기업입니다. 나는 그들이 이 변혁의 여정에서 우리와 함께 길을 유지할 것이라고 확신했습니다."
ERP 시스템을 구현하는 것은 결코 빠르거나 쉬운 일이 아닙니다. SG에게 변화는 지속적인 도전과 함께 수년간의 여정이었습니다. IBM과의 긴밀한 협업은 복잡성을 탐색하고, 변화를 관리하고, 모든 재무 및 인사 관리를 지원하는 공유 서비스 플랫폼을 구축하는 데 매우 중요했습니다.
Reid는 이렇게 설명합니다. "IBM이 모든 것을 독자적으로 설계하고 구현하는 식의 형식적인 관계는 맺은 적이 없습니다. IBM과 우리는 공동으로 매우 복잡한 구현을 탐색할 수 있는 계획과 경로를 만들었습니다. IBM의 이러한 강력한 파트너십과 리더십은 지금까지 우리의 성공에 결정적인 역할을 했습니다."
이 계획의 일환으로 SG와 IBM은 긴밀히 협력하여 새로운 Oracle Cloud 애플리케이션을 설계, 구성 및 테스트했습니다. IBM 팀은 표준화된 프로세스와 정책을 바탕으로 SG가 새로운 목표 운영 모델을 만들 수 있도록 지원했습니다. 또한 SG의 데이터, 프로세스 및 인력이 클라우드로 이동할 수 있도록 준비하고 광범위한 ETL(추출, 변환 및 로드) 작업, 시스템 통합 및 교육을 완료했습니다.
SG는 빅뱅 마이그레이션을 선택해 재무 및 인사 모듈을 Oracle 클라우드에 단 하루 만에 모두 가동했습니다. 대담한 움직임이었고 결실을 맺었습니다. 새로운 클라우드 플랫폼이 원활하게 가동되기 시작했으며, SG 핵심 운영 부서와 32개 공공 기관의 2만 명에게 완전히 새로운 업무 방식을 제공했습니다.
SG는 새로운 Oracle 플랫폼을 출시한 지 3주 만에 첫 번째 주요 테스트인 20,000명의 직원을 대상으로 월별 급여 지급을 실시했습니다. 이 솔루션은 큰 성공을 거두었고, 그 이후로 SG는 수개월 동안 급여 처리를 성공적으로 완료하는 데 도움이 되었습니다.
Reid는 "우리는 가동 이후 많은 주요 이정표를 통과했고 가장 우려했던 모든 잠재적 문제를 피했습니다"라고 말합니다. "급여, 결제, 재무 보고와 같은 중요한 프로세스를 올바르게 수행하는 것이 중요한 첫 번째 단계였습니다. Oracle Cloud Applications는 우리가 찾던 강력한 일관성, 투명성 및 제어 기능을 제공합니다."
예상대로, 이 프로젝트는 시작부터 어려움 없이 진행되지 않았습니다. 시스템의 모든 부분과 관련된 프로세스가 아직 최적화되지 않았습니다. Reid는 또한 일부 관계자들이 새로운 업무 방식으로의 전환을 여전히 진행 중이며, 조직이 이 큰 규모와 복잡한 변화에서 불가피하게 발생하는 발매 후 문제들을 겪고 있다고 지적했습니다. 결과적으로, SG의 모든 부서나 조직이 변혁의 이점을 완전히 인식하지 못했습니다. 그러나 Reid는 해당 조직이 필요한 핵심 플랫폼과 능력을 갖추고 있으며, 이를 기반으로 발전시키고 최적화할 수 있다고 확신하고 있습니다. 변화의 규모는 매우 큽니다. Reid는 지속적인 개선, 정기적인 업그레이드, 그리고 Oracle와 IBM과의 파트너십이 아직 최적화되지 않은 분야를 해결할 것이라고 말했습니다.
"IBM 팀은 전문 지식과 지속적인 지식 이전을 제공하여 사후 지원에서 중요한 역할을 해왔습니다."라고 Reid는 말합니다. "우리는 함께 '라이브 모드' 환경에서 주요 설계 결정을 재검증하고, 솔루션과 플랫폼에서 모든 사용자가 혁신의 가치를 최대한 얻을 수 있도록 지원하여 출시 후 문제를 신속하게 해결했습니다."
아직 많은 일이 남아 있지만 SG 전역에서 팀은 이미 클라우드에서 HR 및 재무 데이터에 대한 통합적인 시선을 얻을 수 있어 의사 결정이 개선되고 있습니다.
Reid는 이렇게 말합니다. “IBM과 Oracle을 통해 우리는 단일 버전의 진실을 구현했습니다. 이제 두 개의 개별 데이터 세트를 사용하는 대신 하나의 완전한 HR-Finance 데이터 세트에서 보고서와 분석을 실행할 수 있습니다. 이로 인한 영향은 상당합니다. 예전에는 사람과 돈이 합쳐지지 않았지만 지금은 그렇습니다. 이는 관리 관점에서 훨씬 더 정확한 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있는 열쇠입니다.”
그는 계속해서 "공통 플랫폼을 통해 HR 및 재무 동료들이 데이터를 이해 및 개선하고, 플랫폼의 변경 사항을 관리하고, 제어할 수 있도록 더 가까워졌습니다. 우리는 이미 기술 공유, 공통 데이터 세트, 운영 모델을 최대한 잘 운영하려는 열망을 통해 더 많은 개선 기회를 발견하고 있습니다."
Reid에 따르면 "우리는 이전 시스템보다 더 높은 수준의 Oracle의 재무 데이터에 대한 투명성을 확보했습니다. 재무 전문가는 총계정원장과 계정과표를 세부적으로 분석하여 모든 송장과 모든 지출 항목을 볼 수 있습니다. 물론 이러한 새로운 도구를 배우고 친숙해지는데 시간이 걸리지만, 데이터 품질과 투명성이 돈이 어떻게 사용되는지에 대한 훨씬 더 빠르고 명확한 통찰력을 제공할 것이라는 징후가 이미 나타나고 있습니다."
마찬가지로, 업계 표준 솔루션을 채택하고 프로세스 설계에 대한 모범 사례 접근 방식을 따르는 것은 운영의 엄격성이 강화시켜 비용을 절감하고 부서 및 조직 성장이 가능해지기 시작했습니다.
"시스템에 내장된 제어 기능이 잘 작동하고 있으며 조직은 즉시 이점을 누릴 수 있습니다"라고 Reid는 확인합니다. "이는 감사의 관점에서 볼 때 매우 긍정적인 잠재력을 가지고 있습니다. 또한 일상적인 재무 관리에 대한 실사를 강화할 수 있습니다. 우리는 사람들이 자신의 방식대로 일을 하기보다는 일관된 프로세스를 따르고 있다는 것을 알고 있습니다."
최근 클라우드 애플리케이션과 표준화된 프로세스를 통해 SG는 효율적인 공유 서비스에 대한 야망을 실현하고 있습니다. 이 조직은 현재 IBM과 함께 다른 기관과 일련의 디스커버리 세션을 진행하고 있으며, 더 많은 스코틀랜드 공공 기관을 동일한 공유 플랫폼에 통합하는 것을 목표로 하고 있습니다.
Reid는 다음과 같이 말합니다: "모든 공공 기관은 급여, HR 기록, 재무 및 보고 계정을 관리해야 합니다. 이제 우리와 협력하고 공유 플랫폼에 가입할 수 있는 옵션이 제공되며, 이는 개별 공공 기관이 모든 문제와 비용을 감추는 것을 피할 수 있음을 의미합니다. 중복을 제거하고 대규모로 기술 서비스를 구축하고 성숙시키기 위해 협력할 수 있는 기회가 이제 현실이 되었습니다. 이러한 엔터티가 공유 플랫폼에 온보딩하면 변화를 가속화하고 운영 비용을 낮추는 이점을 얻을 수 있습니다. 이것이 우리의 궁극적인 목표입니다."
그 배경에서 SG는 IBM과 지속적으로 협력하여 새로운 시스템과 업무 관행을 개선해 왔습니다. Reid는 다음과 같이 결론을 내립니다. “이와 같은 주요 프로젝트에서는 문제가 불가피합니다. 중요한 것은 이러한 문제를 해결하고, 침착함을 유지하며 강력한 팀 정신을 유지하는 방법입니다. 과정을 고수하고, 집단적 이익을 위해 내부 팀과 조화롭게 협력하며, 올바른 결정을 내리기 위해 지침이 필요한 시기를 인식하는 파트너를 갖는 것이 중요합니다. IBM은 그 파트너였으며, 우리의 여정을 계속하는 동안 IBM과 함께하게 되어 기쁩니다."
스코틀랜드 정부(SG)는 장관들과 함께 정책 및 입법 의제를 수립할 책임이 있습니다. 스코틀랜드 공공 부문의 중심 요소로서 SG는 스코틀랜드 인구 5백만 명에게 서비스를 제공하는 많은 공공 기관을 후원하고 자금을 지원합니다.
IBM과 파트너십을 맺고 Oracle Cloud 애플리케이션에서 더 빠르게 혁신하고 더 큰 가치를 창출하세요
© 2025 International Business Machines Corporation
IBM 및 IBM 로고는 IBM Corporation의 상표이며, 전 세계 여러 관할 구역에서 등록되어 있습니다. 기타 제품 및 서비스 이름은 IBM 또는 다른 회사의 상표일 수 있습니다. 현재 IBM 상표 목록은 ibm.com/trademark에서 확인할 수 있습니다.
이 문서는 최초 발행일을 기준으로 최신 상태로 업데이트된 문서로, 내용은 언제든지 IBM에 의해 변경될 수 있습니다.
IBM의 향후 향방 및 의도와 관련된 진술은 사전 통보 없이 변경 또는 철회될 수 있으며, 목표와 목적만을 나타냅니다.
이 문서는 명시적이든 묵시적이든 어떠한 보증도 없이 '있는 그대로' 배포됩니다. 어떠한 경우에도 IBM은 본 정보의 사용으로 인해 발생하는 데이터 손실, 업무 중단, 이익 손실 또는 기회 손실을 포함하되 이에 국한되지 않는 그 어떠한 손해에 대해서도 책임을 지지 않습니다.
고객 사례는 해당 고객이 IBM 제품을 사용한 방법과 달성한 결과에 대한 예시로서 제공됩니다. 다른 운영 환경에서는 실제 성능, 비용, 절감 또는 그 외 결과가 다르게 나타날 수 있습니다.
IBM이 현재 영업 중인 모든 국가에서 모든 제품이 제공되는 것은 아닙니다.
IBM 제품 및 프로그램으로 다른 제품 또는 프로그램의 작동을 평가하고 확인하는 것은 사용자의 책임입니다.
고객은 관련 법률 및 규정을 준수할 책임이 있습니다. IBM은 법률 자문을 제공하지 않으며, 자사의 서비스 또는 제품이 고객의 법률 또는 규정 준수 여부를 보장함을 나타내거나 보증하지 않습니다.