SG는 새로운 Oracle 플랫폼을 출시한 지 3주 만에 첫 번째 주요 테스트인 20,000명의 직원을 대상으로 월별 급여 지급을 실시했습니다. 이 솔루션은 큰 성공을 거두었고, 그 이후로 SG는 수개월 동안 급여 처리를 성공적으로 완료하는 데 도움이 되었습니다.

Reid는 "우리는 가동 이후 많은 주요 이정표를 통과했고 가장 우려했던 모든 잠재적 문제를 피했습니다"라고 말합니다. "급여, 결제, 재무 보고와 같은 중요한 프로세스를 올바르게 수행하는 것이 중요한 첫 번째 단계였습니다. Oracle Cloud Applications는 우리가 찾던 강력한 일관성, 투명성 및 제어 기능을 제공합니다."

예상대로, 이 프로젝트는 시작부터 어려움 없이 진행되지 않았습니다. 시스템의 모든 부분과 관련된 프로세스가 아직 최적화되지 않았습니다. Reid는 또한 일부 관계자들이 새로운 업무 방식으로의 전환을 여전히 진행 중이며, 조직이 이 큰 규모와 복잡한 변화에서 불가피하게 발생하는 발매 후 문제들을 겪고 있다고 지적했습니다. 결과적으로, SG의 모든 부서나 조직이 변혁의 이점을 완전히 인식하지 못했습니다. 그러나 Reid는 해당 조직이 필요한 핵심 플랫폼과 능력을 갖추고 있으며, 이를 기반으로 발전시키고 최적화할 수 있다고 확신하고 있습니다. 변화의 규모는 매우 큽니다. Reid는 지속적인 개선, 정기적인 업그레이드, 그리고 Oracle와 IBM과의 파트너십이 아직 최적화되지 않은 분야를 해결할 것이라고 말했습니다.

"IBM 팀은 전문 지식과 지속적인 지식 이전을 제공하여 사후 지원에서 중요한 역할을 해왔습니다."라고 Reid는 말합니다. "우리는 함께 '라이브 모드' 환경에서 주요 설계 결정을 재검증하고, 솔루션과 플랫폼에서 모든 사용자가 혁신의 가치를 최대한 얻을 수 있도록 지원하여 출시 후 문제를 신속하게 해결했습니다."

아직 많은 일이 남아 있지만 SG 전역에서 팀은 이미 클라우드에서 HR 및 재무 데이터에 대한 통합적인 시선을 얻을 수 있어 의사 결정이 개선되고 있습니다.

Reid는 이렇게 말합니다. “IBM과 Oracle을 통해 우리는 단일 버전의 진실을 구현했습니다. 이제 두 개의 개별 데이터 세트를 사용하는 대신 하나의 완전한 HR-Finance 데이터 세트에서 보고서와 분석을 실행할 수 있습니다. 이로 인한 영향은 상당합니다. 예전에는 사람과 돈이 합쳐지지 않았지만 지금은 그렇습니다. 이는 관리 관점에서 훨씬 더 정확한 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있는 열쇠입니다.”

그는 계속해서 "공통 플랫폼을 통해 HR 및 재무 동료들이 데이터를 이해 및 개선하고, 플랫폼의 변경 사항을 관리하고, 제어할 수 있도록 더 가까워졌습니다. 우리는 이미 기술 공유, 공통 데이터 세트, 운영 모델을 최대한 잘 운영하려는 열망을 통해 더 많은 개선 기회를 발견하고 있습니다."

Reid에 따르면 "우리는 이전 시스템보다 더 높은 수준의 Oracle의 재무 데이터에 대한 투명성을 확보했습니다. 재무 전문가는 총계정원장과 계정과표를 세부적으로 분석하여 모든 송장과 모든 지출 항목을 볼 수 있습니다. 물론 이러한 새로운 도구를 배우고 친숙해지는데 시간이 걸리지만, 데이터 품질과 투명성이 돈이 어떻게 사용되는지에 대한 훨씬 더 빠르고 명확한 통찰력을 제공할 것이라는 징후가 이미 나타나고 있습니다."

마찬가지로, 업계 표준 솔루션을 채택하고 프로세스 설계에 대한 모범 사례 접근 방식을 따르는 것은 운영의 엄격성이 강화시켜 비용을 절감하고 부서 및 조직 성장이 가능해지기 시작했습니다.

"시스템에 내장된 제어 기능이 잘 작동하고 있으며 조직은 즉시 이점을 누릴 수 있습니다"라고 Reid는 확인합니다. "이는 감사의 관점에서 볼 때 매우 긍정적인 잠재력을 가지고 있습니다. 또한 일상적인 재무 관리에 대한 실사를 강화할 수 있습니다. 우리는 사람들이 자신의 방식대로 일을 하기보다는 일관된 프로세스를 따르고 있다는 것을 알고 있습니다."

최근 클라우드 애플리케이션과 표준화된 프로세스를 통해 SG는 효율적인 공유 서비스에 대한 야망을 실현하고 있습니다. 이 조직은 현재 IBM과 함께 다른 기관과 일련의 디스커버리 세션을 진행하고 있으며, 더 많은 스코틀랜드 공공 기관을 동일한 공유 플랫폼에 통합하는 것을 목표로 하고 있습니다.

Reid는 다음과 같이 말합니다: "모든 공공 기관은 급여, HR 기록, 재무 및 보고 계정을 관리해야 합니다. 이제 우리와 협력하고 공유 플랫폼에 가입할 수 있는 옵션이 제공되며, 이는 개별 공공 기관이 모든 문제와 비용을 감추는 것을 피할 수 있음을 의미합니다. 중복을 제거하고 대규모로 기술 서비스를 구축하고 성숙시키기 위해 협력할 수 있는 기회가 이제 현실이 되었습니다. 이러한 엔터티가 공유 플랫폼에 온보딩하면 변화를 가속화하고 운영 비용을 낮추는 이점을 얻을 수 있습니다. 이것이 우리의 궁극적인 목표입니다."

그 배경에서 SG는 IBM과 지속적으로 협력하여 새로운 시스템과 업무 관행을 개선해 왔습니다. Reid는 다음과 같이 결론을 내립니다. “이와 같은 주요 프로젝트에서는 문제가 불가피합니다. 중요한 것은 이러한 문제를 해결하고, 침착함을 유지하며 강력한 팀 정신을 유지하는 방법입니다. 과정을 고수하고, 집단적 이익을 위해 내부 팀과 조화롭게 협력하며, 올바른 결정을 내리기 위해 지침이 필요한 시기를 인식하는 파트너를 갖는 것이 중요합니다. IBM은 그 파트너였으며, 우리의 여정을 계속하는 동안 IBM과 함께하게 되어 기쁩니다."