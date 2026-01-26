IBM Symatrix

IBM의 지원과 Oracle 전문성을 바탕으로 한 HCM 및 IBM 급여 서비스

IBM Symatrix는 20년 이상의 Oracle Human Capital Management(HCM) 전문성을 바탕으로 조직이 단순한 구현을 넘어 진정한 혁신을 실현할 수 있도록 지원합니다. 깊은 기능 전문성과 AI 기반 인사이트, 자동화, 검증된 방법론을 결합하여 효율성, 규정 준수, ROI와 같은 측정 가능한 결과를 제공합니다.

IBM은 고객 팀의 일부처럼 협업하며, 급여 운영 및 테스트부터 클라우드 마이그레이션 및 지속적인 지원에 이르기까지 전 과정을 관리하여 가동 이후에도 지속적인 가치를 보장합니다. IBM Symatrix는 IBM Consulting, Oracle, 그리고 에코시스템 파트너들과 함께 기업이 확신을 갖고 현대화를 추진하고 지속 가능한 성공을 달성할 수 있도록 필요한 확장성과 혁신을 제공합니다.

 
이점 25+ Oracle 경험 연수 56 순 고객 추천 지수 3 인증: ISO27001, BAC, Cyber Essentials
기능
Oracle Cloud HCM

클라우드 기반의 AI 기반 제품군으로 채용부터 퇴직까지 직원의 전체 라이프사이클을 관리합니다.
Oracle Cloud ERP

재무, 구매/조달, 프로젝트 관리를 간소화하여 더 스마트한 비즈니스 의사 결정을 지원하는 클라우드 기반 제품군입니다.
최고 수준의 컨설팅 서비스

투자 비즈니스 사례 및 로드맵 수립부터 최적화, 참여 확대, 성과 창출을 위한 지식 공유에 이르기까지 다양한 정보를 제공합니다.
Oracle 기반 IBM 매니지드 서비스

Oracle 애플리케이션 및 클라우드 환경을 실행, 최적화, 개선하기 위한 엔드투엔드 지원을 제공합니다.
Oracle 기반 IBM 급여 서비스

전문가 관리형 급여 솔루션으로 Oracle HCM 내에서 규정 준수를 간소화, 최적화 및 보장합니다.

전략적 파트너십

함께 비즈니스 활력 구축

IBM에 합류한 이후 더 많은 학습 기회와 전담 제품 지원을 확보했으며, 개발, 영업, 제공 전반에 걸쳐 더욱 긴밀한 협업 체계를 구축했습니다.

이러한 혜택은 IBM과 Oracle의 수십 년 간의 파트너십과 결합되어 조직이 지속적인 혁신과 성공을 이루는 데 필수적인 복원력, 민첩성, 투명성을 구축하는 데 도움이 됩니다.
사무실 책상에서 두 사람이 논의하고 있는 모습

제공 가치

Oracle HR 및 급여 분야에 대한 25년 이상의 경험을 바탕으로, 고객과 협력하여 원하는 성과를 달성할 수 있도록 지원합니다.

IBM Symatrix는 시스템 관리, 지원, 보안, 프로젝트 관리에 관한 높은 수준의 서비스 수준 계약(SLA)을 제공합니다.

초기 비즈니스 사례 개발부터 구현, 애플리케이션 지원, 운영 급여 아웃소싱에 이르는 전 과정을 안내하고 지원합니다.

가치를 전달하는 방법
배포 유형, 비즈니스 영역, AI 슈퍼차저, 접근 방식을 각각의 패널로 보여주는 Oracle 컨설팅 그래픽
가치를 전달하는 방법

배포 유형부터 비즈니스 영역에 이르기까지 모든 제공 과정은 AI 슈퍼차저와 명확한 접근 방식을 기반으로 진행되며, 이를 통해 더 탄탄하고 복원력 있는 성과를 달성할 수 있도록 지원합니다.

산업

금융 서비스 고등 교육 전문 서비스 소매점 및 호스피탈리티
인사이트
세 명의 동료가 토론하는 모습
Oracle Cloud 및 EBS를 위한 차세대 매니지드 서비스
Oracle 기반 IBM 매니지드 서비스로 효율성과 복원력을 강화하세요
사무실에서 노트북으로 작업하며 미소 짓고 있는 동료 두 명
Oracle 기반 IBM 급여 서비스
완전 관리형 급여 서비스를 제공합니다
관련 서비스 IBM Accelalpha
IBM Consulting Oracle 에코시스템의 일부인 IBM Accelalpha는 Oracle Cloud에 심층적인 공급망 및 물류 혁신 전문 지식을 제공합니다. 또한 엔드투엔드 AI 기반 혁신, 자동화 및 업계 모범 사례를 제공합니다. IBM의 글로벌 규모와 IBM Accelalpha의 공급망 집중을 통해 고객은 더 빠르고 스마트한 비즈니스 성과를 달성할 수 있습니다.
IBM Applications Software Technology
IBM Applications Software Technology는 ERP 클라우드와 신속한 HCM 구현을 현대화하는 데 있어 공공 부문 조직의 신뢰를 받고 있습니다. IBM과 Oracle과의 파트너십을 통해 IBM Applications Software Technology의 심층적인 공공 부문 전문 지식과 IBM의 글로벌 제공 규모 및 AI 기능을 결합함으로써 혁신적인 성과를 제공합니다.
IBM Consulting Oracle 서비스
IBM은 1만 명 이상의 전담 Oracle Cloud 컨설턴트가 6,500건이 넘는 Oracle 프로젝트를 성공적으로 수행한 경험을 바탕으로, 컨설팅부터 클라우드 구현과 지원에 이르기까지 클라우드 혁신 투자에 대한 로드맵을 포함한 Oracle 서비스 및 컨설팅을 제공합니다.
다음 단계

IBM Consulting이 비즈니스에 어떤 도움을 줄 수 있는지 궁금하신가요? 문의해 주시면 궁금한 점에 답변해 드리고 비즈니스 컨설팅 서비스가 어떻게 도움이 될 수 있는지 논의한 후 다음 단계를 함께 살펴보겠습니다.

