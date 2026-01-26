IBM Symatrix

모든 클라우드의 이면에서 디지털 혁신 제공을 이끕니다
IBM Symatrix는 20년 이상의 Oracle Human Capital Management(HCM) 전문성을 바탕으로 조직이 단순한 구현을 넘어 진정한 혁신을 실현할 수 있도록 지원합니다. 깊은 기능 전문성과 AI 기반 인사이트, 자동화, 검증된 방법론을 결합하여 효율성, 규정 준수, ROI와 같은 측정 가능한 결과를 제공합니다.
IBM은 고객 팀의 일부처럼 협업하며, 급여 운영 및 테스트부터 클라우드 마이그레이션 및 지속적인 지원에 이르기까지 전 과정을 관리하여 가동 이후에도 지속적인 가치를 보장합니다. IBM Symatrix는 IBM Consulting, Oracle, 그리고 에코시스템 파트너들과 함께 기업이 확신을 갖고 현대화를 추진하고 지속 가능한 성공을 달성할 수 있도록 필요한 확장성과 혁신을 제공합니다.
클라우드 기반의 AI 기반 제품군으로 채용부터 퇴직까지 직원의 전체 라이프사이클을 관리합니다.
재무, 구매/조달, 프로젝트 관리를 간소화하여 더 스마트한 비즈니스 의사 결정을 지원하는 클라우드 기반 제품군입니다.
투자 비즈니스 사례 및 로드맵 수립부터 최적화, 참여 확대, 성과 창출을 위한 지식 공유에 이르기까지 다양한 정보를 제공합니다.
Oracle 애플리케이션 및 클라우드 환경을 실행, 최적화, 개선하기 위한 엔드투엔드 지원을 제공합니다.
전문가 관리형 급여 솔루션으로 Oracle HCM 내에서 규정 준수를 간소화, 최적화 및 보장합니다.
금융 산업은 끊임없이 변화하고 있습니다. IBM Symatrix는 매니지드 애플리케이션 서비스와 글로벌 매니지드 급여 서비스를 통해 업계가 엔터프라이즈 애플리케이션의 무한한 가능성을 실현할 수 있도록 지원합니다.
변화하는 환경 속에서 대학들은 기술을 도입하여 더 스마트하게 일할 수 있도록 하면 무한한 가능성을 열 수 있다는 점을 이해하고 있습니다. IBM Symatrix는 대학이 엔터프라이즈 애플리케이션을 최적화할 수 있도록 지원하고, HESA 보고 서비스를 제공합니다.
고도로 숙련된 인력, 임금 격차, 다양성 및 포용 목표, 비용 절감, 치열한 경쟁 환경 속에서 인재는 기업의 핵심 자산입니다. IBM Symatrix는 매니지드 애플리케이션 서비스와 글로벌 매니지드 급여 서비스를 통해 엔터프라이즈 애플리케이션을 최적화할 수 있도록 지원합니다.
디지털 혁신은 소매점에 새로운 기회와 과제를 동시에 가져오고 있습니다. 이와 함께 소매점은 계절 변화가 미치는 영향도 관리해야 합니다. 이로 인한 인력 수요의 변동성은 중요한 이슈로, 단기 고용과 관련된 과제를 드러냅니다.
