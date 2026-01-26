IBM Symatrix

IBM Symatrix는 20년 이상의 Oracle Human Capital Management(HCM) 전문성을 바탕으로 조직이 단순한 구현을 넘어 진정한 혁신을 실현할 수 있도록 지원합니다. 깊은 기능 전문성과 AI 기반 인사이트, 자동화, 검증된 방법론을 결합하여 효율성, 규정 준수, ROI와 같은 측정 가능한 결과를 제공합니다.

IBM은 고객 팀의 일부처럼 협업하며, 급여 운영 및 테스트부터 클라우드 마이그레이션 및 지속적인 지원에 이르기까지 전 과정을 관리하여 가동 이후에도 지속적인 가치를 보장합니다. IBM Symatrix는 IBM Consulting, Oracle, 그리고 에코시스템 파트너들과 함께 기업이 확신을 갖고 현대화를 추진하고 지속 가능한 성공을 달성할 수 있도록 필요한 확장성과 혁신을 제공합니다.