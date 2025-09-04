IBM Accelalpha

Oracle Cloud 솔루션의 구현, 통합 및 관리

비즈니스 성숙도 지수 평가
노트북으로 함께 작업하는 두 사람

에이전틱 AI의 전략적 상승

운영 방식을 점진적 이익 추구에서 완전히 새로운 수준의 영향력 발휘로 전환하는 방법을 알아보세요.

IBV 보고서 받기

IBM에 제공하는 깊은 공급망 전문성

현재 IBM Consulting의 일원이 된 IBM Accelalpha는 Oracle Cloud 기반 공급망 혁신 분야에서 신뢰받는 리더입니다. 물류 및 무역 규정 준수부터 창고 관리 및 연결된 공급망에 이르기까지 고객이 병목을 제거하고 배송 속도를 높이며 복원력을 구축할 수 있도록 지원합니다.

IBM Accelalpha는 공급망 경험 외에도, 전사적 자원 관리(ERP), 전사적 성과 관리(EPM), 고객 경험(CX), 인적 자본 관리(HCM)를 포함한 여러 영역의 Oracle Cloud 구현을 전략 및 설계부터 배포 및 지원에 이르기까지 지속적으로 제공해 왔고, 이제 IBM Consulting과의 결합을 통해 그 역량이 더욱 강화되었습니다. IBM과 Oracle의 협력을 바탕으로, 전문적인 Oracle Cloud 애플리케이션 전문성을 글로벌 규모의 AI 기반 솔루션과 결합하여 더 스마트하고 빠르며 건강한 비즈니스를 제공합니다.
이점 790+ Oracle 컨설턴트 수 > 600 2024년 수행된 프로젝트 수 400 Oracle Cloud의 고유 고객 수 600+ Oracle 자격증 수 8+ Oracle 애플리케이션 경험의 평균 경력 연수
기능
Oracle Cloud ERP

재무, 구매/조달, 프로젝트 관리를 간소화하여 더 스마트한 비즈니스 의사 결정을 지원하는 클라우드 기반 제품군입니다.
Oracle Cloud HCM

클라우드 기반의 AI 기반 제품군으로 채용부터 퇴직까지 직원의 전체 라이프사이클을 관리합니다.
Oracle Cloud EPM

전략과 실행을 조율하기 위해 계획, 예산 편성, 예측, 보고를 지원하는 성과 관리 제품군입니다.
Oracle Cloud SCM

계획, 소싱, 제조, 물류, 유지보수를 연결하는 통합 플랫폼으로, 민첩성과 복원력을 강화합니다.
Oracle Cloud CX

마케팅, 영업, 서비스, 커머스를 통합하여 개인화된 엔드투엔드 여정을 제공하는 고객 경험 제품군입니다.

전략적 파트너십

함께 비즈니스 활력 구축

IBM에 합류한 이후 더 많은 학습 기회와 전담 제품 지원을 확보했으며, 개발, 영업, 제공 전반에 걸쳐 더욱 긴밀한 협업 체계를 구축했습니다.

이러한 혜택은 IBM과 Oracle의 수십 년 간의 파트너십과 결합되어 조직이 지속적인 혁신과 성공을 이루는 데 필수적인 복원력, 민첩성, 투명성을 구축하는 데 도움이 됩니다.
사무실 책상에 앉아 이야기를 나누는 두 사람

제공 가치

주요 워크플로를 자동화하고 Oracle Cloud 구현을 최적화하여 측정 가능한 비용 절감을 실현합니다.Oracle Cloud ERP, EPM, 공급망 등의 애플리케이션을 통해 고객들은 IT 비용 절감, 추가 비용 절감, 수작업 부담 감소를 경험하고 있습니다.

Oracle CX를 사용하여 고객이 더 빠르고 일관된 고객 서비스를 제공할 수 있도록 지원합니다. 셀프서비스 포털부터 현장 서비스에 이르기까지 지원 워크플로를 혁신하고 모든 채널 전반에서 고객 만족도를 향상합니다.

Oracle Cloud를 사용하여 재무에서 물류에 이르는 운영을 간소화합니다. 고객은 자동화 및 역할 기반 워크플로를 통해 병목을 제거합니다. Oracle은 Oracle Cloud 애플리케이션을 통해 포괄적인 디지털 혁신을 제공합니다.

고객들은 주문부터 수금까지 재무 프로세스 전반에서 의미 있는 개선 효과를 경험하고 있습니다. 이러한 개선 사항에는 Oracle EPM을 사용하여 재무 계획 및 결산에 소요되는 시간을 크게 단축한 사례들이 포함됩니다.

물류 및 제조 분야의 리더들이 Oracle Supply Chain Management(SCM), Global Trade Management(GTM), Oracle Transportation Management(OTM), Oracle Warehouse Management System(WMS)을 사용하여 계획, 거래 규정 준수, 이행을 간소화할 수 있도록 지원합니다. 포괄적인 Oracle 솔루션은 배송 속도를 높이고 고객 만족도를 개선하며 글로벌 공급망 전반에서의 즉각적인 조정을 보장합니다.

가치를 전달하는 방법
배포 유형, 비즈니스 영역, AI 슈퍼차저, 접근 방식을 각각의 패널로 보여주는 Oracle 컨설팅 그래픽
가치를 전달하는 방법

배포 유형부터 비즈니스 영역에 이르기까지 모든 제공 과정은 AI 슈퍼차저와 명확한 접근 방식을 기반으로 진행되며, 이를 통해 더 탄탄하고 복원력 있는 성과를 달성할 수 있도록 지원합니다.

산업

깊은 Oracle Cloud 전문성을 각 산업에 적용해 공급망 변동성부터 규제 요구사항 및 고객 기대에 이르기까지 산업별 과제에 적합한 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

제조 하이테크 금융 서비스 전문 서비스 커뮤니케이션

인사이트

원근법과 색상이 표현된 큐브 두 개의 그림
디지털 혁신: 성공적인 클라우드 구현을 위한 4단계 자세히 알아보기
다양한 색상의 화살표들이 서로 가까워지며 오른쪽으로 이동하는 그림
디지털 혁신을 비즈니스에 성공적으로 활용하기
성공적인 구현을 위한 과제와 해결 방안
여러 색상의 정사각형 다섯 개가 겹쳐져 있는 그림
산업 제조 부문의 매출 혁신
Oracle CPQ를 통한 가격 책정 및 판매 간소화
크기가 점차 커지며 순차적으로 연결된 세 개의 원
포괄적인 Oracle Cloud 솔루션으로 비즈니스 성공을 강화하기
IBM Accelalpha와 협력하여 기술 환경을 간소화하세요.
관련 서비스 IBM Applications Software Technology
IBM Applications Software Technology는 ERP 클라우드 및 신속한 HCM 구현의 현대화와 관련하여 공공 부문 조직의 신뢰를 받고 있습니다. IBM과 Oracle의 파트너십을 통해 IBM Applications Software Technology와 공공 부문에 대한 깊은 전문성을 IBM의 글로벌 제공 규모 및 AI 기능을 결합하여 혁신적인 성과를 제공합니다.
IBM Symatrix
Oracle HCM에 중점을 두고 설립된 IBM Symatrix는 20년이 넘는 기간 동안 조직이 비즈니스 애플리케이션의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 지원해 왔습니다. 단순히 Oracle을 구현하는 데 그치지 않고 더 뛰어나고 스마트하게 작동하도록 만들어 고객이 기대하는 ROI를 제공합니다.
IBM Oracle 컨설팅 서비스
IBM은 1만 명 이상의 전담 Oracle Cloud 컨설턴트가 6,500건이 넘는 Oracle 프로젝트를 성공적으로 수행한 경험을 바탕으로, 컨설팅부터 클라우드 구현과 지원에 이르기까지 클라우드 혁신 투자에 대한 로드맵을 포함한 Oracle 서비스 및 컨설팅을 제공합니다.
다음 단계

IBM Consulting이 비즈니스에 어떤 도움을 줄 수 있는지 궁금하신가요? 문의해 주시면 궁금한 점에 답변해 드리고 비즈니스 컨설팅 서비스가 어떻게 도움이 될 수 있는지 논의한 후 다음 단계를 함께 살펴보겠습니다.

 주간 뉴스레터 구독하기
IBM Consulting 커리어

컨설턴트가 되어 혁신과 변화를 주도하는 전담 전문가 팀에 합류하세요.

 커리어 기회 살펴보기 IBM과의 파트너십

IBM의 혁신적인 기술 솔루션, 인센티브, 리소스를 통해 비즈니스 성장을 가속화하세요.

 IBM Partner Plus 참여하기 IBM® Consulting 리소스 페이지 방문하기

IBM이 정리한 다양한 최신 보고서와 가이드북, 사고 리더십 기사를 살펴보며 비즈니스를 한 단계 더 성장시키세요.

 자세히 알아보기