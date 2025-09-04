IBM Accelalpha

현재 IBM Consulting의 일원이 된 IBM Accelalpha는 Oracle Cloud 기반 공급망 혁신 분야에서 신뢰받는 리더입니다. 물류 및 무역 규정 준수부터 창고 관리 및 연결된 공급망에 이르기까지 고객이 병목을 제거하고 배송 속도를 높이며 복원력을 구축할 수 있도록 지원합니다.

IBM Accelalpha는 공급망 경험 외에도, 전사적 자원 관리(ERP), 전사적 성과 관리(EPM), 고객 경험(CX), 인적 자본 관리(HCM)를 포함한 여러 영역의 Oracle Cloud 구현을 전략 및 설계부터 배포 및 지원에 이르기까지 지속적으로 제공해 왔고, 이제 IBM Consulting과의 결합을 통해 그 역량이 더욱 강화되었습니다. IBM과 Oracle의 협력을 바탕으로, 전문적인 Oracle Cloud 애플리케이션 전문성을 글로벌 규모의 AI 기반 솔루션과 결합하여 더 스마트하고 빠르며 건강한 비즈니스를 제공합니다.