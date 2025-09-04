IBM Accelalpha

Oracle Cloud 솔루션의 구현, 통합 및 관리
현재 IBM Consulting의 일원이 된 IBM Accelalpha는 Oracle Cloud 기반 공급망 혁신 분야에서 신뢰받는 리더입니다. 물류 및 무역 규정 준수부터 창고 관리 및 연결된 공급망에 이르기까지 고객이 병목을 제거하고 배송 속도를 높이며 복원력을 구축할 수 있도록 지원합니다.
IBM Accelalpha는 공급망 경험 외에도, 전사적 자원 관리(ERP), 전사적 성과 관리(EPM), 고객 경험(CX), 인적 자본 관리(HCM)를 포함한 여러 영역의 Oracle Cloud 구현을 전략 및 설계부터 배포 및 지원에 이르기까지 지속적으로 제공해 왔고, 이제 IBM Consulting과의 결합을 통해 그 역량이 더욱 강화되었습니다. IBM과 Oracle의 협력을 바탕으로, 전문적인 Oracle Cloud 애플리케이션 전문성을 글로벌 규모의 AI 기반 솔루션과 결합하여 더 스마트하고 빠르며 건강한 비즈니스를 제공합니다.
재무, 구매/조달, 프로젝트 관리를 간소화하여 더 스마트한 비즈니스 의사 결정을 지원하는 클라우드 기반 제품군입니다.
클라우드 기반의 AI 기반 제품군으로 채용부터 퇴직까지 직원의 전체 라이프사이클을 관리합니다.
전략과 실행을 조율하기 위해 계획, 예산 편성, 예측, 보고를 지원하는 성과 관리 제품군입니다.
계획, 소싱, 제조, 물류, 유지보수를 연결하는 통합 플랫폼으로, 민첩성과 복원력을 강화합니다.
마케팅, 영업, 서비스, 커머스를 통합하여 개인화된 엔드투엔드 여정을 제공하는 고객 경험 제품군입니다.
주요 워크플로를 자동화하고 Oracle Cloud 구현을 최적화하여 측정 가능한 비용 절감을 실현합니다.Oracle Cloud ERP, EPM, 공급망 등의 애플리케이션을 통해 고객들은 IT 비용 절감, 추가 비용 절감, 수작업 부담 감소를 경험하고 있습니다.
Oracle CX를 사용하여 고객이 더 빠르고 일관된 고객 서비스를 제공할 수 있도록 지원합니다. 셀프서비스 포털부터 현장 서비스에 이르기까지 지원 워크플로를 혁신하고 모든 채널 전반에서 고객 만족도를 향상합니다.
Oracle Cloud를 사용하여 재무에서 물류에 이르는 운영을 간소화합니다. 고객은 자동화 및 역할 기반 워크플로를 통해 병목을 제거합니다. Oracle은 Oracle Cloud 애플리케이션을 통해 포괄적인 디지털 혁신을 제공합니다.
고객들은 주문부터 수금까지 재무 프로세스 전반에서 의미 있는 개선 효과를 경험하고 있습니다. 이러한 개선 사항에는 Oracle EPM을 사용하여 재무 계획 및 결산에 소요되는 시간을 크게 단축한 사례들이 포함됩니다.
물류 및 제조 분야의 리더들이 Oracle Supply Chain Management(SCM), Global Trade Management(GTM), Oracle Transportation Management(OTM), Oracle Warehouse Management System(WMS)을 사용하여 계획, 거래 규정 준수, 이행을 간소화할 수 있도록 지원합니다. 포괄적인 Oracle 솔루션은 배송 속도를 높이고 고객 만족도를 개선하며 글로벌 공급망 전반에서의 즉각적인 조정을 보장합니다.
깊은 Oracle Cloud 전문성을 각 산업에 적용해 공급망 변동성부터 규제 요구사항 및 고객 기대에 이르기까지 산업별 과제에 적합한 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
Oracle Cloud Manufacturing, Warehouse Management System(WMS), IoT를 통해 제조 운영을 혁신합니다. 이를 통해 고객은 실시간 재고 추적, 자동화된 창고 및 생산 워크플로, 글로벌 추적성의 이점을 누릴 수 있으며, 그 결과 주문 처리 속도를 높이고 폐기물을 줄이며 규제 통제를 강화할 수 있습니다.
첨단 기술 기업들이 빠른 제품 주기와 공급망 중단을 효과적으로 관리할 수 있도록 지원합니다. iAccel 툴킷을 활용해 Oracle SCM, Configure Price Quote(CPQ), GTM, OTM을 구현하여 빠르고 규정을 준수하는 배송과 확장 가능한 구성을 보장하는 데 도움을 줍니다. 이를 통해 고객은 복원력 있는 공급망을 구축하고 출시 속도를 높이며 보다 원활한 거래 운영을 실현합니다.
금융 서비스 분야에서는 Oracle ERP, Account Reconciliation Cloud Service(ARCS), EPM을 배포하여 규제 보고와 잔액 조정을 자동화하고 재무 결산 속도를 높입니다. 이를 통해 고객은 결산 주기를 간소화하고 감사 대응 준비를 강화하며 실시간 재무 인사이트를 확보함으로써 의사 결정 속도를 높이고 위험을 낮출 수 있습니다.
전문 서비스 기업들은 Oracle Cloud ERP, Oracle Cloud 인적 자본 관리(HCM), 프로젝트 재무 솔루션을 통해 효율성과 민첩성을 확보할 수 있습니다. 자원 계획, 청구 자동화, 인력 분석을 통합하여 기업이 활용도를 개선하고 운영 부담을 줄이며 고객 서비스를 원할하게 확장할 수 있도록 지원합니다.
통신 부문에서는 Oracle CPQ, Subscription Management, Cloud CX를 사용하여 개인화된 상품 제안, 유연한 과금, 고품질 고객 지원을 구현합니다. 이를 통해 고객은 신규 서비스 번들을 더 빠르게 출시하고 고객 온보딩을 개선하며 가입자 만족도와 유지율을 높일 수 있습니다.
IBM Consulting이 비즈니스에 어떤 도움을 줄 수 있는지 궁금하신가요? 문의해 주시면 궁금한 점에 답변해 드리고 비즈니스 컨설팅 서비스가 어떻게 도움이 될 수 있는지 논의한 후 다음 단계를 함께 살펴보겠습니다.
컨설턴트가 되어 혁신과 변화를 주도하는 전담 전문가 팀에 합류하세요.
IBM의 혁신적인 기술 솔루션, 인센티브, 리소스를 통해 비즈니스 성장을 가속화하세요.
IBM이 정리한 다양한 최신 보고서와 가이드북, 사고 리더십 기사를 살펴보며 비즈니스를 한 단계 더 성장시키세요.