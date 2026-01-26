IBM Applications Software Technology

IBM이 지원하는 공공 부문 및 ERP 혁신

IBM Applications Software Technology는 Oracle Cloud를 통한 전사적 자원 관리(ERP) 현대화 및 공공 부문 혁신의 선도 기업으로 오랫동안 인정받아 왔습니다. 재무 및 ERP 시스템부터 미션 크리티컬 정부 프로그램에 이르기까지 조직이 운영을 간소화하고 규정 준수를 강화하며 시민과 이해관계자를 위해 더 나은 성과를 제공할 수 있도록 지원합니다. IBM 및 Oracle과 함께 글로벌 규모, AI 혁신, 전문성을 결합하여 고객이 복잡한 환경에서도 성공할 수 있도록 지원합니다.
이점 300 공공 부문에서 성공적으로 수행한 클라우드 프로젝트의 수 40 Oracle과 파트너십을 유지한 연수 500+ 에이전틱 AI 인증 컨설턴트 수
기능
Oracle Cloud 애플리케이션

조직이 시민과 효과적으로 소통하고 효율적으로 운영하며 데이터를 안전하게 관리할 수 있도록 맞춤형 Oracle 애플리케이션 솔루션을 제공합니다.
Oracle Cloud Platform 및 기술

다양한 기술 솔루션에 대한 풍부한 전문성을 제공하여 아키텍처 설계 시 통합, 보안, 그리고 안심할 수 있는 환경을 충분히 고려하도록 지원합니다.
Oracle Cloud 매니지드 서비스

인프라, 플랫폼, 애플리케이션, DevOps 전반에 걸친 엔드투엔드 서비스를 통해 초점을 문제 해결에서 IT 운영의 지속적인 개선으로 전환하도록 지원합니다.
IBM Rapid Testing for Oracle Cloud

Oracle Cloud 애플리케이션의 품질, 확장성, 가용성을 보장하는 완전히 통합된 자동화 테스트 서비스를 제공합니다.
클라우드 평가

툴, 방법론, 모범 사례로 구성된 클라우드 평가 프레임워크를 통해 고유한 비즈니스 요구 사항을 검토하고 상세한 로드맵을 제공합니다.
K-12 Center of Excellence

초중고 환경에서 Oracle을 구현한 독보적인 경험을 제공하여 자동화, 통합, 사용 편의성, 셀프서비스 및 혁신된 보고 체계의 가치를 교육구가 빠르게 실현할 수 있도록 지원합니다.

전략적 파트너십

함께 비즈니스 활력 구축

IBM에 합류한 이후 더 많은 학습 기회와 전담 제품 지원을 확보했으며, 개발, 영업, 제공 전반에 걸쳐 더욱 긴밀한 협업 체계를 구축했습니다.

이러한 혜택은 IBM과 Oracle의 수십 년 간의 파트너십과 결합되어 조직이 지속적인 혁신과 성공을 이루는 데 필수적인 복원력, 민첩성, 투명성을 구축하는 데 도움이 됩니다.
사무실 책상에서 논의하는 두 사람

제공 가치

명확하고 접근 가능한 재무 및 운영 데이터를 게시하여 시민이 지출 및 프로젝트 결과를 추적할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 감사가 가능하고 일관된 프로세스를 기반으로 대중의 신뢰를 구축할 수 있습니다.

고객과 협력하여 사일로화된 시스템을 신뢰할 수 있는 단일 소스로 통합하여 부서 간 중복 업무를 줄이고 프로세스 자동화 및 공유 서비스를 통해 장기적인 비용 절감을 실현하도록 지원합니다.

정부 규정에 부합하는 표준화된 워크플로를 적용하도록 지원하고 주 및 연방 감독 기관을 위한 자동화된 보고 기능을 제공합니다. 이를 통해 더욱 강화된 통제를 기반으로 사기, 낭비, 남용의 위험을 최소화합니다.

구매/조달, 인사, 급여와 같은 일상 업무 처리에 직원들이 쉽게 사용할 수 있는 직관적인 툴의 도입을 지원합니다. 또한 클라우드 기반 시스템을 통해 기관 간 협업을 지원합니다. 이러한 개선을 통해 직원들은 반복적인 수작업에서 벗어나 시민을 직접 지원하는 우선 과제에 집중할 수 있습니다.

리더에게 실시간 대시보드와 분석을 제공하여 예산, 인력 수요, 비상 대응에 대한 선제적 계획 수립을 지원하고, 통합된 데이터 세트를 활용한 근거 기반 정책 수립을 촉진합니다.

정책 변화, 재원 변동, 긴급 상황에 신속하게 대응할 수 있도록 지원하고 기관이 새로운 서비스 모델(모바일 참여, AI 챗봇 등)을 도입할 수 있도록 돕습니다. 또한 확장 가능한 클라우드 ERP 플랫폼을 통해 미래 지향적인 운영을 지원합니다.

가치를 전달하는 방법
배포 유형, 비즈니스 영역, AI 슈퍼차저, 접근 방식을 각각의 패널로 보여주는 Oracle 컨설팅 그래픽
가치를 전달하는 방법

배포 유형부터 비즈니스 영역에 이르기까지 모든 제공 과정은 AI 슈퍼차저와 명확한 접근 방식을 기반으로 진행되며, 이를 통해 더 탄탄하고 복원력 있는 성과를 달성할 수 있도록 지원합니다.

산업

정부 K-12 학군 전력 및 유틸리티 여행 및 운송
인사이트
노트북으로 작업하는 사람
K-12 산업 솔루션: 인적 자원 관리

프로세스를 간소화하고 리소스를 극대화하며 비용을 절감하세요.

 자세히 알아보기
노트북을 중심으로 협업하는 세 사람
IBM Rapid Testing for Oracle Cloud

모든 Oracle Cloud 업데이트에 대한 신속한 자동화 테스트.

 자세히 알아보기
교실에서 태블릿을 사용하여 학생들과 소통하는 교사
K-12 산업 솔루션: 재무

K-12 학군을 위한 재무 보고 및 분석 패러다임을 혁신하세요.

 자세히 알아보기
관련 서비스 IBM Accelalpha
IBM Consulting Oracle 에코시스템의 일부인 IBM Accelalpha는 Oracle Cloud에 심층적인 공급망 및 물류 혁신 전문 지식을 제공합니다. 또한 엔드투엔드 AI 기반 혁신, 자동화 및 업계 모범 사례를 제공합니다. IBM의 글로벌 규모와 IBM Accelalpha의 공급망 집중을 통해 고객은 더 빠르고 스마트한 비즈니스 성과를 달성할 수 있습니다.
IBM Symatrix
Oracle Human Capital Management(HCM)에 중점을 두고 설립된 IBM Symatrix는 20년 이상 조직이 비즈니스 애플리케이션의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 지원해 왔습니다. 단순히 Oracle을 구현하는 데 그치지 않고 더 뛰어나고 스마트하게 작동하도록 만들어 고객이 기대하는 ROI를 제공합니다.
IBM Consulting Oracle 서비스
IBM은 1만 명 이상의 전담 Oracle Cloud 컨설턴트가 6,500건이 넘는 Oracle 프로젝트를 성공적으로 수행한 경험을 바탕으로, 컨설팅부터 클라우드 구현과 지원에 이르기까지 클라우드 혁신 투자에 대한 로드맵을 포함한 Oracle 서비스 및 컨설팅을 제공합니다.
다음 단계

IBM Consulting이 비즈니스에 어떤 도움을 줄 수 있는지 궁금하신가요? 문의해 주시면 궁금한 점에 답변해 드리고 비즈니스 컨설팅 서비스가 어떻게 도움이 될 수 있는지 논의한 후 다음 단계를 함께 살펴보겠습니다.

