IBM Applications Software Technology

IBM에 합류한 이후 더 많은 학습 기회와 전담 제품 지원을 확보했으며, 개발, 영업, 제공 전반에 걸쳐 더욱 긴밀한 협업 체계를 구축했습니다.

이러한 혜택은 IBM과 Oracle의 수십 년 간의 파트너십과 결합되어 조직이 지속적인 혁신과 성공을 이루는 데 필수적인 복원력, 민첩성, 투명성을 구축하는 데 도움이 됩니다.