IBM Applications Software Technology

공공 부문의 디지털 혁신 주도
IBM Applications Software Technology는 Oracle Cloud를 통한 전사적 자원 관리(ERP) 현대화 및 공공 부문 혁신의 선도 기업으로 오랫동안 인정받아 왔습니다. 재무 및 ERP 시스템부터 미션 크리티컬 정부 프로그램에 이르기까지 조직이 운영을 간소화하고 규정 준수를 강화하며 시민과 이해관계자를 위해 더 나은 성과를 제공할 수 있도록 지원합니다. IBM 및 Oracle과 함께 글로벌 규모, AI 혁신, 전문성을 결합하여 고객이 복잡한 환경에서도 성공할 수 있도록 지원합니다.
조직이 시민과 효과적으로 소통하고 효율적으로 운영하며 데이터를 안전하게 관리할 수 있도록 맞춤형 Oracle 애플리케이션 솔루션을 제공합니다.
다양한 기술 솔루션에 대한 풍부한 전문성을 제공하여 아키텍처 설계 시 통합, 보안, 그리고 안심할 수 있는 환경을 충분히 고려하도록 지원합니다.
인프라, 플랫폼, 애플리케이션, DevOps 전반에 걸친 엔드투엔드 서비스를 통해 초점을 문제 해결에서 IT 운영의 지속적인 개선으로 전환하도록 지원합니다.
Oracle Cloud 애플리케이션의 품질, 확장성, 가용성을 보장하는 완전히 통합된 자동화 테스트 서비스를 제공합니다.
툴, 방법론, 모범 사례로 구성된 클라우드 평가 프레임워크를 통해 고유한 비즈니스 요구 사항을 검토하고 상세한 로드맵을 제공합니다.
초중고 환경에서 Oracle을 구현한 독보적인 경험을 제공하여 자동화, 통합, 사용 편의성, 셀프서비스 및 혁신된 보고 체계의 가치를 교육구가 빠르게 실현할 수 있도록 지원합니다.
명확하고 접근 가능한 재무 및 운영 데이터를 게시하여 시민이 지출 및 프로젝트 결과를 추적할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 감사가 가능하고 일관된 프로세스를 기반으로 대중의 신뢰를 구축할 수 있습니다.
고객과 협력하여 사일로화된 시스템을 신뢰할 수 있는 단일 소스로 통합하여 부서 간 중복 업무를 줄이고 프로세스 자동화 및 공유 서비스를 통해 장기적인 비용 절감을 실현하도록 지원합니다.
정부 규정에 부합하는 표준화된 워크플로를 적용하도록 지원하고 주 및 연방 감독 기관을 위한 자동화된 보고 기능을 제공합니다. 이를 통해 더욱 강화된 통제를 기반으로 사기, 낭비, 남용의 위험을 최소화합니다.
구매/조달, 인사, 급여와 같은 일상 업무 처리에 직원들이 쉽게 사용할 수 있는 직관적인 툴의 도입을 지원합니다. 또한 클라우드 기반 시스템을 통해 기관 간 협업을 지원합니다. 이러한 개선을 통해 직원들은 반복적인 수작업에서 벗어나 시민을 직접 지원하는 우선 과제에 집중할 수 있습니다.
리더에게 실시간 대시보드와 분석을 제공하여 예산, 인력 수요, 비상 대응에 대한 선제적 계획 수립을 지원하고, 통합된 데이터 세트를 활용한 근거 기반 정책 수립을 촉진합니다.
정책 변화, 재원 변동, 긴급 상황에 신속하게 대응할 수 있도록 지원하고 기관이 새로운 서비스 모델(모바일 참여, AI 챗봇 등)을 도입할 수 있도록 돕습니다. 또한 확장 가능한 클라우드 ERP 플랫폼을 통해 미래 지향적인 운영을 지원합니다.
배포 유형부터 비즈니스 영역에 이르기까지 모든 제공 과정은 AI 슈퍼차저와 명확한 접근 방식을 기반으로 진행되며, 이를 통해 더 탄탄하고 복원력 있는 성과를 달성할 수 있도록 지원합니다.
주 정부 및 지방 정부를 위해 사전 구축된 산업 솔루션으로 효율성을 높이고 주민 서비스의 품질을 개선하세요.
IBM의 K-12 Center of Excellence는 교사 계약 급여, 학생 활동 회계, 직위별 예산 편성과 같은 문제를 해결하는 지적 재산권을 통해 큰 가치를 제공합니다. 또한 교장, 교육감, 학부모를 위한 맞춤형 보고서와 대시보드 라이브러리를 제공합니다.
AI 최적화를 통합한 풍부한 데이터와 강력한 기술을 활용하여 핵심 비즈니스 문제를 해결하고 운영을 혁신합니다.
서비스 계획 및 일정 관리, 차량 관리, 승객 경험, 안전 및 규정 준수, 비용 관리를 통해 운영을 개선하고 더 나은 인사이트를 확보하세요.
프로세스를 간소화하고 리소스를 극대화하며 비용을 절감하세요.
모든 Oracle Cloud 업데이트에 대한 신속한 자동화 테스트.
K-12 학군을 위한 재무 보고 및 분석 패러다임을 혁신하세요.
