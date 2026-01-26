IBM과 Oracle은 최근 인수한 IBM Accelalpha와 함께 Oracle 공급망 및 제조(SCM)를 통해 복원력 있고 민첩하며 지능적인 공급망을 구축합니다. 공급망 산업에 대한 전문성과 검증된 실행 방법론을 바탕으로 초기 단계부터 완료까지 공급망 혁신의 전 과정을 지원합니다.

Oracle 인증 SCM 컨설턴트로 구성된 IBM의 글로벌 팀은 기술적 우수성과 운영 인사이트를 모두 제공하여 공급망 계획, 구매/조달, 제조, 물류, 제품 라이프사이클 관리를 최적화합니다. 맞춤형 Oracle 공급망 솔루션을 통해 도입을 가속화하고 중단을 최소화하며 효율성을 개선할 수 있도록 지원합니다.