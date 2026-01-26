공급망 관리를 간소화하고 비용을 절감하며 재고를 최적화하세요
IBM과 Oracle은 최근 인수한 IBM Accelalpha와 함께 Oracle 공급망 및 제조(SCM)를 통해 복원력 있고 민첩하며 지능적인 공급망을 구축합니다. 공급망 산업에 대한 전문성과 검증된 실행 방법론을 바탕으로 초기 단계부터 완료까지 공급망 혁신의 전 과정을 지원합니다.
Oracle 인증 SCM 컨설턴트로 구성된 IBM의 글로벌 팀은 기술적 우수성과 운영 인사이트를 모두 제공하여 공급망 계획, 구매/조달, 제조, 물류, 제품 라이프사이클 관리를 최적화합니다. 맞춤형 Oracle 공급망 솔루션을 통해 도입을 가속화하고 중단을 최소화하며 효율성을 개선할 수 있도록 지원합니다.
Oracle Cloud Manufacturing은 제조 과정을 간소화하여 생산 효율성을 높이고 제조 비용을 절감함으로써 어디서나 무엇이든 생산할 수 있도록 지원합니다.
Oracle Inventory Management를 사용하면 로트 번호와 일련번호를 추적하여 해당 품목에 어떤 자재가 사용되었고 완제품이 어디에 사용되었는지 파악할 수 있습니다. 이 솔루션은 자재 운영 효율성을 높이고 운송 비용을 개선하는 데 기여합니다.
보다 효율적인 자재 관리를 통해 필요한 자재가 부족해지는 상황을 방지하고 초과 재고로 인한 부담을 줄일 수 있습니다. Oracle의 물류 애플리케이션을 사용하면 인바운드 및 아웃바운드 배송을 간소화할 수 있습니다.
IBM은 Oracle Cloud 애플리케이션에 내재된 AI를 구현하는 것에 더해, Oracle과 협력하여 IBM의 대표 AI 제품 포트폴리오인 IBM watsonx의 강력한 기능을 Oracle에 제공합니다.
IBM Oracle 컨설팅이 더 크고 강력해졌습니다. IBM은 선도적인 Oracle 파트너 기업인 IBM Accelalpha와 IBM Applications Software Technology를 인수해 확장된 서비스와 새로운 오퍼링을 제공하고 업계 최고 수준의 전문성을 제공합니다.
비용 통제에 어려움을 겪는 제조업체들은 Oracle Supply Chain Management(SCM)를 통해 이점을 얻을 수 있습니다. 제조 공정에 필요한 모든 부품의 비용을 정확히 추적하지 못하면 수익성 측정은 불가능합니다. Oracle SCM과 IBM이 이를 지원합니다.
부품, 예비품, 완제품의 재고를 추적하는 일은 쉽지 않습니다. IBM 컨설턴트가 구현하는 Oracle Inventory Management는 타사 물류 창고 및 타사 시설을 포함한 모든 창고 전반에서 완벽한 재고 가시성을 제공합니다.
적절한 고객에게 적시에 효율적으로 제품을 배송해야 하는 과제를 해결하세요. 조직에는 Oracle Transportation Management(OTM)와 같은 업계 최고 수준의 운송 관리 시스템이 필요합니다. 이를 통해 고객들은 운송 비용 절감, 화물 적재 속도 향상, 송장 오류 감소와 같은 효과를 경험하고 있습니다.
IBM은 Oracle Order Management를 배포하여 다음과 같은 업무를 효율적으로 수행하도록 지원합니다.
IBM은 자체적으로 제품을 제조하는지 또는 위탁 제조업체를 이용하는지 여부와 관계없이 모두 지원합니다.
Oracle Cloud Manufacturing을 구축하고 이를 다른 공급망 애플리케이션과 통합하여 비용과 수익성을 효과적으로 관리할 수 있도록 합니다.
Oracle Inventory Management는 글로벌 재고의 가시성을 높이고 비용을 절감합니다. IBM 컨설턴트는 다음과 같은 재고 관리를 지원합니다.
깊은 Oracle Cloud 전문성을 각 산업에 적용해 산업별 과제 및 기능에 적합한 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
Oracle Cloud Manufacturing과 Oracle WMS를 통해 제조업을 혁신합니다. 고객은 재고 추적 개선, 생산 자동화, 글로벌 추적 기능 확보를 통해 신속한 주문 처리를 실현할 수 있습니다.
첨단 기술 기업들이 빠른 제품 주기와 공급망 중단을 효과적으로 관리할 수 있도록 지원합니다. Oracle SCM, CPQ(Configure Price Quote), GTM, OTM을 구현하여 신속하고 규정을 준수하는 납품과 확장 가능한 구성을 보장합니다.
금융 서비스 분야에서는 Oracle ERP 및 EPM을 배포하여 보고를 자동화하고 재무 결산 속도를 높입니다. 이를 통해 고객은 결산 주기를 간소화하고 재무 인사이트를 확보함으로써 더 낮은 위험으로 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
