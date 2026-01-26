Oracle Cloud Infrastructure 컨설팅

미션 크리티컬 성능과 기업 성장을 위해 IT를 간소화하고 클라우드 기반 혁신을 가속화하세요.

사무실에서 동료 두 명이 노트북을 보며 업무를 논의하는 모습

에이전틱 AI의 전략적 상승

운영 방식을 점진적 이익 추구에서 완전히 새로운 수준의 영향력 발휘로 전환하는 방법을 알아보세요.

IBV 보고서 받기

Oracle Cloud Infrastructure(OCI)로 더 빠르게 혁신하고 더 스마트하게 확장하며 안전하게 운영하세요. 클라우드에 대한 심층적인 전문 지식과 검증된 AI 기반 자산을 바탕으로 전략 수립부터 확장 단계까지 인프라 혁신의 전 과정을 안내합니다.

Oracle 인증 OCI 전문가로 구성된 IBM의 글로벌 팀은 기술적 우수성과 전략적 인사이트를 결합하여 컴퓨팅, 스토리지, 네트워킹, 보안을 최적화함으로써 가장 중요한 워크로드를 지원합니다. Oracle Cloud Infrastructure 맞춤형 솔루션을 통해 클라우드 도입을 가속화하고 중단을 최소화하며 엔터프라이즈 민첩성과 성능을 확보하세요.
이점
비용 절감 및 간소화

Oracle Cloud Infrastructure는 다른 공급자와 비교할 때 일반적으로 가장 낮은 서비스 비용을 제공하며, 고객은 최대 50%에 달하는 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다. Oracle은 배포 방식이나 데이터 센터 위치와 관계없이 동일한 가격 체계를 제공합니다. Oracle과 함께라면 송신 비용이 들지 않고 최대 30%의 지원 크레딧을 받을 수 있습니다.1
데이터 및 AI 인프라 리더십

OCI는 OpenAI, Palantir, NVidia, Cohere 등 다양한 기업이 효율적으로 활용하는 플랫폼입니다. OCI는 인지형 AI와 생성형 AI를 모두 지원하는 최신 고성능 RDMA 및 GPU 클러스터링 인프라를 제공하며, Oracle의 AI를 위한 삼중 구조의 전략은 SaaS, PaaS, IaaS 전반에 걸쳐 최적의 기능을 발휘합니다.
엔터프라이즈를 위한 설계

OCI는 성능, 가용성, 그리고 보안을 최우선으로 하여 처음부터 완전히 새롭게 설계되었습니다. OCI에서는 간섭 현상(Noisy neighbors)이나 네트워크 간섭, 초과 할당(Over-subscriptions) 문제가 전혀 발생하지 않습니다. 사용한 만큼의 코어 성능을 온전하게 누릴 수 있는 유일한 클라우드이며, 성능과 관리 효율성에 대한 SLA를 보장하고 미달 시 크레딧을 제공합니다.
AI를 위한 데이터의 가치 실현

Oracle 멀티클라우드 옵션을 사용하여 이제 모든 클라우드 공급자(AWS, Azure, Google, OCI)에서 Oracle 데이터베이스 및 Exadata의 기능을 모두 실행할 수 있습니다. 이를 통해 26ai 데이터베이스의 기능을 활용하여 AI 환경의 활용 및 마이그레이션을 보다 쉽게 수행할 수 있습니다.
설계 단계부터 하이브리드 도입

OCI는 온프레미스, 퍼블릭, 하이브리드, 멀티클라우드 등 모든 배포 옵션은 물론 완전한 소버린 클라우드 솔루션을 제공합니다. 모든 서비스는 어떤 플랫폼에서도 동일하게 이용 가능합니다. 해당 지역에 데이터 센터가 없더라도 문제없습니다. Oracle이 고객이 원하는 곳에 구축해 드립니다.
기능 성능은 극대화, 비용은 최소화

OCI와 AI가 더 스마트한 워크로드 의사 결정을 가능하게 하여 클라우드 마이그레이션 비용을 대폭 절감할 수 있도록 지원합니다.

 혁신 가속화

최고 수준의 하이퍼스케일러, 인프라 리더, 서비스 파트너로 구성된 IBM의 심층적인 에코시스템을 기반으로 고객은 최대 50% 더 빠르게 배포할 수 있습니다.

중단 없는 마이그레이션

IBM은 가용성과 업타임은 극대화하고 다운타임은 없는 OCI 설계를 지원합니다.

제공 가치

IBM의 AI 기반 자동화를 활용하여 컴퓨팅, 스토리지, 데이터베이스 자원을 최적화하면서 성능 및 규정 준수를 유지하세요.

IBM의 OCI용 AIOps 및 매니지드 서비스를 통해 운영 복잡성을 줄이세요. IBM은 인프라 및 애플리케이션 환경을 효율적으로 관리할 수 있는 방식을 제공하여 고객이 핵심 비즈니스에 집중할 수 있도록 지원합니다.

IBM은 고객의 현대화 추진 과제에 맞춰 민첩성, 비용 효율성, AI 도입, 고객 경험과 같은 전략적 비즈니스 목표를 조정합니다. 또한 통합 전략에 대한 자문도 제공합니다.

데이터 센터 이전이나 인프라 매각에 따른 애플리케이션 마이그레이션을 추진 중이시라면, IBM이 데이터 센터 통합 및 단순화를 통해 애플리케이션 합리화를 지원해 드립니다. 또한 소버린 클라우드, 프라이빗 클라우드, AI 팩토리, 클라우드 복귀(Repatriation)를 지원합니다.

가치를 전달하는 방법
배포 유형, 비즈니스 영역, AI 슈퍼차저, 접근 방식을 각각의 패널로 보여주는 Oracle 컨설팅 그래픽
가치를 전달하는 방법

배포 유형부터 비즈니스 영역에 이르기까지 모든 제공 과정은 AI 슈퍼차저와 명확한 접근 방식을 기반으로 진행되며, 이를 통해 더 탄탄하고 복원력 있는 성과를 달성할 수 있도록 지원합니다.

산업

심층적인 Oracle Cloud 전문 지식을 각 산업에 적용해 업종별 과제에 적합한 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

제조 하이테크 금융 서비스 공공 부문
관련 서비스 Oracle Cloud ERP
Oracle ERP 솔루션으로 조직의 역량을 강화하여 운영을 간소화하고 재무 역량을 강화하며 기업의 미래를 대비하세요. 심층적인 산업 경험과 검증된 방법론을 바탕으로 전략 수립부터 확장 단계까지 디지털 ERP 혁신의 전 과정을 안내합니다.
Oracle Cloud SCM
Oracle Cloud SCM을 통해 지능적이고 연결되어 있으며 복원력이 우수한 공급망 운영을 실현하세요. 이 포괄적인 제품군은 계획, 구매/조달, 제조, 재고, 물류, 제품 라이프사이클 관리 전반에 걸쳐 실시간 가시성, 예측 분석, 자동화를 제공합니다.
Oracle Cloud HCM
Oracle Cloud HCM은 HR, 인재, 급여, 인력 분석을 클라우드에서 통합하는 엔드투엔드 플랫폼을 통해 조직의 인재 역량을 강화합니다. IBM 전문가들은 직원 참여를 높이고 규정 준수를 보장하며 조직의 민첩성을 강화하는 Oracle Cloud HCM 솔루션을 설계, 구현, 최적화합니다.
다음 단계

IBM Consulting®이 비즈니스에 어떤 도움을 줄 수 있는지 궁금하신가요? 문의해 주시면 궁금한 점에 답변드리고 비즈니스 컨설팅 서비스가 어떻게 도움이 될 수 있는지 논의한 후 다음 단계를 함께 살펴보겠습니다.

 주간 뉴스레터 구독하기
IBM Consulting 커리어

컨설턴트가 되어 혁신과 변화를 주도하는 전담 전문가 팀에 합류하세요.

 커리어 기회 살펴보기 IBM과의 파트너십

IBM의 혁신적인 기술 솔루션, 인센티브, 리소스를 통해 비즈니스 성장을 가속화하세요.

 IBM Partner Plus 참여하기 IBM® Consulting 리소스 페이지 방문하기

IBM이 정리한 다양한 최신 보고서와 가이드북, 사고 리더십 기사를 살펴보며 비즈니스를 한 단계 더 성장시키세요.

 자세히 알아보기