Oracle Cloud Infrastructure(OCI)로 더 빠르게 혁신하고 더 스마트하게 확장하며 안전하게 운영하세요. 클라우드에 대한 심층적인 전문 지식과 검증된 AI 기반 자산을 바탕으로 전략 수립부터 확장 단계까지 인프라 혁신의 전 과정을 안내합니다.

Oracle 인증 OCI 전문가로 구성된 IBM의 글로벌 팀은 기술적 우수성과 전략적 인사이트를 결합하여 컴퓨팅, 스토리지, 네트워킹, 보안을 최적화함으로써 가장 중요한 워크로드를 지원합니다. Oracle Cloud Infrastructure 맞춤형 솔루션을 통해 클라우드 도입을 가속화하고 중단을 최소화하며 엔터프라이즈 민첩성과 성능을 확보하세요.