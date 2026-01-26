미션 크리티컬 성능과 기업 성장을 위해 IT를 간소화하고 클라우드 기반 혁신을 가속화하세요.
Oracle Cloud Infrastructure(OCI)로 더 빠르게 혁신하고 더 스마트하게 확장하며 안전하게 운영하세요. 클라우드에 대한 심층적인 전문 지식과 검증된 AI 기반 자산을 바탕으로 전략 수립부터 확장 단계까지 인프라 혁신의 전 과정을 안내합니다.
Oracle 인증 OCI 전문가로 구성된 IBM의 글로벌 팀은 기술적 우수성과 전략적 인사이트를 결합하여 컴퓨팅, 스토리지, 네트워킹, 보안을 최적화함으로써 가장 중요한 워크로드를 지원합니다. Oracle Cloud Infrastructure 맞춤형 솔루션을 통해 클라우드 도입을 가속화하고 중단을 최소화하며 엔터프라이즈 민첩성과 성능을 확보하세요.
Oracle Cloud Infrastructure는 다른 공급자와 비교할 때 일반적으로 가장 낮은 서비스 비용을 제공하며, 고객은 최대 50%에 달하는 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다. Oracle은 배포 방식이나 데이터 센터 위치와 관계없이 동일한 가격 체계를 제공합니다. Oracle과 함께라면 송신 비용이 들지 않고 최대 30%의 지원 크레딧을 받을 수 있습니다.1
OCI는 OpenAI, Palantir, NVidia, Cohere 등 다양한 기업이 효율적으로 활용하는 플랫폼입니다. OCI는 인지형 AI와 생성형 AI를 모두 지원하는 최신 고성능 RDMA 및 GPU 클러스터링 인프라를 제공하며, Oracle의 AI를 위한 삼중 구조의 전략은 SaaS, PaaS, IaaS 전반에 걸쳐 최적의 기능을 발휘합니다.
OCI는 성능, 가용성, 그리고 보안을 최우선으로 하여 처음부터 완전히 새롭게 설계되었습니다. OCI에서는 간섭 현상(Noisy neighbors)이나 네트워크 간섭, 초과 할당(Over-subscriptions) 문제가 전혀 발생하지 않습니다. 사용한 만큼의 코어 성능을 온전하게 누릴 수 있는 유일한 클라우드이며, 성능과 관리 효율성에 대한 SLA를 보장하고 미달 시 크레딧을 제공합니다.
Oracle 멀티클라우드 옵션을 사용하여 이제 모든 클라우드 공급자(AWS, Azure, Google, OCI)에서 Oracle 데이터베이스 및 Exadata의 기능을 모두 실행할 수 있습니다. 이를 통해 26ai 데이터베이스의 기능을 활용하여 AI 환경의 활용 및 마이그레이션을 보다 쉽게 수행할 수 있습니다.
OCI는 온프레미스, 퍼블릭, 하이브리드, 멀티클라우드 등 모든 배포 옵션은 물론 완전한 소버린 클라우드 솔루션을 제공합니다. 모든 서비스는 어떤 플랫폼에서도 동일하게 이용 가능합니다. 해당 지역에 데이터 센터가 없더라도 문제없습니다. Oracle이 고객이 원하는 곳에 구축해 드립니다.
OCI와 AI가 더 스마트한 워크로드 의사 결정을 가능하게 하여 클라우드 마이그레이션 비용을 대폭 절감할 수 있도록 지원합니다.
최고 수준의 하이퍼스케일러, 인프라 리더, 서비스 파트너로 구성된 IBM의 심층적인 에코시스템을 기반으로 고객은 최대 50% 더 빠르게 배포할 수 있습니다.
IBM은 가용성과 업타임은 극대화하고 다운타임은 없는 OCI 설계를 지원합니다.
IBM의 AI 기반 자동화를 활용하여 컴퓨팅, 스토리지, 데이터베이스 자원을 최적화하면서 성능 및 규정 준수를 유지하세요.
IBM의 OCI용 AIOps 및 매니지드 서비스를 통해 운영 복잡성을 줄이세요. IBM은 인프라 및 애플리케이션 환경을 효율적으로 관리할 수 있는 방식을 제공하여 고객이 핵심 비즈니스에 집중할 수 있도록 지원합니다.
IBM은 고객의 현대화 추진 과제에 맞춰 민첩성, 비용 효율성, AI 도입, 고객 경험과 같은 전략적 비즈니스 목표를 조정합니다. 또한 통합 전략에 대한 자문도 제공합니다.
데이터 센터 이전이나 인프라 매각에 따른 애플리케이션 마이그레이션을 추진 중이시라면, IBM이 데이터 센터 통합 및 단순화를 통해 애플리케이션 합리화를 지원해 드립니다. 또한 소버린 클라우드, 프라이빗 클라우드, AI 팩토리, 클라우드 복귀(Repatriation)를 지원합니다.
심층적인 Oracle Cloud 전문 지식을 각 산업에 적용해 업종별 과제에 적합한 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
제조업체들은 OCI의 안전한 고성능 클라우드를 IBM의 산업 전문 지식과 결합해 생산 시스템을 연결하고 실시간 데이터를 분석하며 공급망을 최적화할 수 있습니다.
IBM과 OCI는 하이테크 기업이 민첩성을 향상하고 비용을 최적화하며 신기술을 시장에 더 빠르게 출시하면서도 데이터 무결성과 운영 복원력을 유지할 수 있도록 지원합니다.
OCI는 규정 준수를 지원하고 복원력을 강화하며 더 빠른 혁신을 가능하게 하여 조직이 성능을 최적화하고 신뢰할 수 있는 데이터 기반 고객 경험을 제공할 수 있도록 지원합니다.
효율적 운영과 규제 의무를 지원하고 혁신을 촉진하여 더 스마트하고 투명한 공공 서비스 제공을 위한 복원력 있고 확장 가능한 기반을 제공합니다.
IBM Consulting®이 비즈니스에 어떤 도움을 줄 수 있는지 궁금하신가요? 문의해 주시면 궁금한 점에 답변드리고 비즈니스 컨설팅 서비스가 어떻게 도움이 될 수 있는지 논의한 후 다음 단계를 함께 살펴보겠습니다.
컨설턴트가 되어 혁신과 변화를 주도하는 전담 전문가 팀에 합류하세요.
IBM의 혁신적인 기술 솔루션, 인센티브, 리소스를 통해 비즈니스 성장을 가속화하세요.
IBM이 정리한 다양한 최신 보고서와 가이드북, 사고 리더십 기사를 살펴보며 비즈니스를 한 단계 더 성장시키세요.