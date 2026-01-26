Oracle Enterprise Resource Planning(ERP) 솔루션으로 조직의 역량을 강화하여 운영을 간소화하고 재무 역량을 강화하며 기업의 미래를 대비하세요. 깊은 산업 경험과 검증된 방법론을 바탕으로 전략 수립부터 확장 단계까지 디지털 ERP 혁신의 전 과정을 안내합니다.

Oracle 인증 컨설턴트로 구성된 글로벌 팀을 통해 Oracle Cloud ERP 서비스는 기술적 우수성뿐만 아니라 재무, 공급망, 구매/조달, 프로젝트 관리 운영을 최적화하는 비즈니스 중심 인사이트를 제공합니다. 맞춤형 Oracle 기능을 통해 도입을 가속화하고 중단을 최소화하며 신속한 투자 수익률을 실현하세요.