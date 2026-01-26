|Oracle Cloud ERP를 통해 미션 크리티컬 비즈니스 프로세스를 혁신하세요
Oracle Enterprise Resource Planning(ERP) 솔루션으로 조직의 역량을 강화하여 운영을 간소화하고 재무 역량을 강화하며 기업의 미래를 대비하세요. 깊은 산업 경험과 검증된 방법론을 바탕으로 전략 수립부터 확장 단계까지 디지털 ERP 혁신의 전 과정을 안내합니다.
Oracle 인증 컨설턴트로 구성된 글로벌 팀을 통해 Oracle Cloud ERP 서비스는 기술적 우수성뿐만 아니라 재무, 공급망, 구매/조달, 프로젝트 관리 운영을 최적화하는 비즈니스 중심 인사이트를 제공합니다. 맞춤형 Oracle 기능을 통해 도입을 가속화하고 중단을 최소화하며 신속한 투자 수익률을 실현하세요.
IBM의 독자적인 비즈니스 성숙도 지수 평가를 사용하여 비즈니스 목표에 부합하는 로드맵을 수립하고 계획부터 도입까지 솔루션을 효율적으로 배포하세요. 클라우드 여정의 어느 단계에 있든 IBM은 그에 맞는 지원을 제공합니다.
IBM은 Oracle Cloud ERP 모듈에 내재된 AI를 도입하는 것에 더해, Oracle과 협력하여 IBM의 대표 AI 제품 포트폴리오인 IBM® watsonx의 강력한 기능을 Oracle에 제공합니다.
IBM Oracle 컨설팅이 더 크고 강력해졌습니다. IBM은 선도적인 Oracle 파트너 기업인 IBM Accelalpha와 IBM Aplications Software Technology를 인수해 확장된 서비스와 새로운 오퍼링을 제공하고 업계 최고 수준의 전문성을 제공합니다.
전문가와 협업하고 IBM 비즈니스 성숙도 지수 평가를 활용하여 현재 환경을 평가하고 혁신 목표를 정의하며 맞춤형 ERP 청사진을 구축하세요.
IBM RapidMove Method는 자산 기반의 검증된 배포 접근 방식을 제공하여 복잡성을 줄이고 Oracle Cloud 도입을 가속화합니다.
Oracle의 강력한 클라우드 기능과 IBM의 지능적인 워크플로 및 깊은 업계 전문성을 결합하여 재무, 구매/조달, 공급망 운영을 재구상합니다.
원장 통합, 조정 자동화, AI 기반 이상 탐지 기능을 통해 핵심 재무 프로세스를 간소화합니다. IBM과 함께하는 Oracle Cloud ERP는 실시간 인사이트, 강력한 규정 준수, 수작업 감소를 통해 더 빠르고 정확한 결산을 가능하게 합니다.
Oracle Cloud ERP에서 구매/조달, 재고, 제조를 통합하여 가시성을 개선하고 주기 시간을 단축하며 공급업체 협업을 강화합니다. 지능적인 자동화와 가이드 소싱을 통해 비용 절감을 추진하고 실시간 분석으로 복원력 있고 민첩한 운영을 지원합니다.
사전 구성된 프로세스와 신속한 데이터 마이그레이션을 갖춘 클라우드 네이티브 ERP 기반을 배포하여 매각 또는 합병을 가속화하세요. Oracle Cloud ERP는 운영 연속성을 보장하고 총 소유 비용을 절감하며 지속적인 혁신을 위한 확장 가능한 플랫폼을 제공합니다.
깊은 Oracle Cloud 전문성을 각 산업에 적용해 산업별 과제 및 기능에 적합한 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
생산성과 운영을 최적화하기 위해 제조에 맞춤화된 실시간 가시성과 AI 기반 분석을 통해 엔드투엔드 운영 효율성을 혁신하고 더 나은 의사 결정을 지원합니다.
AI, 머신 러닝, 자동화를 활용하여 운영을 통합하고 의사 결정의 속도와 민첩성을 높이며 데이터가 실시간으로 정확하다는 확신을 가질 수 있습니다.
Oracle ERP, Account Reconciliation Cloud Service(ARCS), EPM을 배포하여 데이터를 통합하고 AI를 활용함으로써 규제 보고와 잔액 조정을 자동화하고 재무 결산 속도를 높입니다. 결산 주기를 간소화하고 감사 대응 준비를 강화하며 실시간 재무 인사이트를 확보하여 더 빠르게 의사 결정을 내리고 위험을 줄이세요.
주, 지방, 연방 기관은 Oracle ERP Cloud용으로 사전 구축된 산업 솔루션을 통해 효율성을 높이고 시민 대상 서비스를 개선할 수 있습니다. 또한 사이버 보안 서비스와 AI 솔루션도 지원합니다.
IBM® Consulting이 비즈니스에 어떤 도움을 줄 수 있는지 궁금하신가요? 문의해 주시면 궁금한 점에 답변해 드리고 비즈니스 컨설팅 서비스가 어떻게 도움이 될 수 있는지 논의한 후 다음 단계를 함께 살펴보겠습니다.
컨설턴트가 되어 혁신과 변화를 주도하는 전담 전문가 팀에 합류하세요.
IBM의 혁신적인 기술 솔루션, 인센티브, 리소스를 통해 비즈니스 성장을 가속화하세요.
IBM이 정리한 다양한 최신 보고서와 가이드북, 사고 리더십 기사를 살펴보며 비즈니스를 한 단계 더 성장시키세요.