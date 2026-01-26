Oracle ERP 컨설팅

Oracle Cloud ERP를 통해 미션 크리티컬 비즈니스 프로세스를 혁신하세요
사무실에서 세 사람이 테이블에 앉아 논의하고 있는 모습

에이전틱 AI의 전략적 상승

운영 방식을 점진적 이익 추구에서 완전히 새로운 수준의 영향력 발휘로 전환하는 방법을 알아보세요.

IBV 보고서 받기

Oracle Enterprise Resource Planning(ERP) 솔루션으로 조직의 역량을 강화하여 운영을 간소화하고 재무 역량을 강화하며 기업의 미래를 대비하세요. 깊은 산업 경험과 검증된 방법론을 바탕으로 전략 수립부터 확장 단계까지 디지털 ERP 혁신의 전 과정을 안내합니다.

Oracle 인증 컨설턴트로 구성된 글로벌 팀을 통해 Oracle Cloud ERP 서비스는 기술적 우수성뿐만 아니라 재무, 공급망, 구매/조달, 프로젝트 관리 운영을 최적화하는 비즈니스 중심 인사이트를 제공합니다. 맞춤형 Oracle 기능을 통해 도입을 가속화하고 중단을 최소화하며 신속한 투자 수익률을 실현하세요.
이점
혁신의 가속화

IBM의 독자적인 비즈니스 성숙도 지수 평가를 사용하여 비즈니스 목표에 부합하는 로드맵을 수립하고 계획부터 도입까지 솔루션을 효율적으로 배포하세요. 클라우드 여정의 어느 단계에 있든 IBM은 그에 맞는 지원을 제공합니다.
원활한 AI

IBM은 Oracle Cloud ERP 모듈에 내재된 AI를 도입하는 것에 더해, Oracle과 협력하여 IBM의 대표 AI 제품 포트폴리오인 IBM® watsonx의 강력한 기능을 Oracle에 제공합니다.
세계적 수준의 소프트웨어 및 컨설팅

IBM Oracle 컨설팅이 더 크고 강력해졌습니다. IBM은 선도적인 Oracle 파트너 기업인 IBM AccelalphaIBM Aplications Software Technology를 인수해 확장된 서비스와 새로운 오퍼링을 제공하고 업계 최고 수준의 전문성을 제공합니다.
기능 Oracle Cloud ERP 평가 및 전략

전문가와 협업하고 IBM 비즈니스 성숙도 지수 평가를 활용하여 현재 환경을 평가하고 혁신 목표를 정의하며 맞춤형 ERP 청사진을 구축하세요.

 Oracle Cloud ERP 구현

IBM RapidMove Method는 자산 기반의 검증된 배포 접근 방식을 제공하여 복잡성을 줄이고 Oracle Cloud 도입을 가속화합니다.

 Oracle Cloud를 통한 엔터프라이즈 혁신

Oracle의 강력한 클라우드 기능과 IBM의 지능적인 워크플로 및 깊은 업계 전문성을 결합하여 재무, 구매/조달, 공급망 운영을 재구상합니다.

제공 가치

원장 통합, 조정 자동화, AI 기반 이상 탐지 기능을 통해 핵심 재무 프로세스를 간소화합니다. IBM과 함께하는 Oracle Cloud ERP는 실시간 인사이트, 강력한 규정 준수, 수작업 감소를 통해 더 빠르고 정확한 결산을 가능하게 합니다.

Oracle Cloud ERP에서 구매/조달, 재고, 제조를 통합하여 가시성을 개선하고 주기 시간을 단축하며 공급업체 협업을 강화합니다. 지능적인 자동화와 가이드 소싱을 통해 비용 절감을 추진하고 실시간 분석으로 복원력 있고 민첩한 운영을 지원합니다.

사전 구성된 프로세스와 신속한 데이터 마이그레이션을 갖춘 클라우드 네이티브 ERP 기반을 배포하여 매각 또는 합병을 가속화하세요. Oracle Cloud ERP는 운영 연속성을 보장하고 총 소유 비용을 절감하며 지속적인 혁신을 위한 확장 가능한 플랫폼을 제공합니다.

가치를 전달하는 방법
배포 유형, 비즈니스 영역, AI 슈퍼차저, 접근 방식을 각각의 패널로 보여주는 Oracle 컨설팅 그래픽
가치를 전달하는 방법

배포 유형부터 비즈니스 영역에 이르기까지 모든 제공 과정은 AI 슈퍼차저와 명확한 접근 방식을 기반으로 진행되며, 이를 통해 더 탄탄하고 복원력 있는 성과를 달성할 수 있도록 지원합니다.

산업

깊은 Oracle Cloud 전문성을 각 산업에 적용해 산업별 과제 및 기능에 적합한 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

제조 하이테크 금융 서비스 공공 부문
관련 서비스 Oracle Cloud Infrastructure
미션 크리티컬 시스템 플랫폼으로 설계된 복원력 있고 안전하며 고성능인 클라우드 플랫폼에서 모든 워크로드를 배포하세요. Oracle 인증 OCI 전문가로 구성된 IBM의 글로벌 팀은 기술적 우수성과 전략적 인사이트를 결합하여 컴퓨팅, 스토리지, 네트워킹, 보안을 최적화함으로써 가장 중요한 워크로드를 지원합니다.
Oracle Cloud HCM
Oracle Cloud HCM은 HR, 인재, 급여, 인력 분석을 클라우드에서 통합하는 엔드투엔드 플랫폼을 통해 조직의 인재 역량을 강화합니다. IBM 전문가들은 AI 인사이트와 자동화를 기반으로 직원 참여를 높이고 규정 준수를 보장하며 조직의 민첩성을 강화하는 Oracle Cloud HCM 솔루션을 설계, 구현, 최적화합니다.
Oracle Cloud SCM
Oracle Cloud SCM을 통해 지능적이고 연결되어 있으며 복원력이 우수한 공급망 운영을 실현하세요. 이 포괄적인 제품군은 계획, 조달, 제조, 재고, 물류 전반에 걸쳐 실시간 가시성, 예측 분석, 자동화를 제공하여, 처음부터 끝까지 전체 공급망 혁신을 안내하는 데 도움을 줍니다.
다음 단계

IBM® Consulting이 비즈니스에 어떤 도움을 줄 수 있는지 궁금하신가요? 문의해 주시면 궁금한 점에 답변해 드리고 비즈니스 컨설팅 서비스가 어떻게 도움이 될 수 있는지 논의한 후 다음 단계를 함께 살펴보겠습니다.

 주간 뉴스레터 구독하기
IBM Consulting 커리어

컨설턴트가 되어 혁신과 변화를 주도하는 전담 전문가 팀에 합류하세요.

 커리어 기회 살펴보기 IBM과의 파트너십

IBM의 혁신적인 기술 솔루션, 인센티브, 리소스를 통해 비즈니스 성장을 가속화하세요.

 IBM Partner Plus 참여하기 IBM® Consulting 리소스 페이지 방문하기

IBM이 정리한 다양한 최신 보고서와 가이드북, 사고 리더십 기사를 살펴보며 비즈니스를 한 단계 더 성장시키세요.

 자세히 알아보기