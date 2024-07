IBM Cloud for Financial Services AUP(Agreed Upon Procedures) 보고서는 IBM의 의뢰로 AICPA(American Institute of Certified Public Accountants)에 따라 '4대' 공공 회계 법인에서 작성했습니다. 이 보고서는 IBM Cloud for Financial Services 클라우드에게 IBM Cloud 서비스가 IBM Cloud Framework for Financial Services 상의 기술적, 행정적, 물리적 제어 요구사항을 준수하며 이에 맞게 구현되었음을 보여줍니다.

보고서를 요청하려면 IBM 담당자에게 문의하십시오.