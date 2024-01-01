미국 증권 거래 위원회(SEC)는 금융 기관 감독, 연방 증권법 적용, 증권 거래소를 규제를 통해 시장 조작을 예방하는 연방 기관입니다.

SEC는 금융 서비스 산업의 기록 보관 요건을 정리한 규칙 17a-4를 발표했습니다. 해당 규칙의 단락 (f)는 디지털 및 전자 스토리지에 중점을 둡니다. 필요한 경우 해당 기록을 감사하거나 소환할 수 있도록 전자 재무 기록의 데이터 보존, 인덱싱 및 액세스 가능성에 대한 요구 사항을 정의합니다.

전자 스토리지 매체에 재무 기록을 보관하는 금융 서비스 업계의 브로커-딜러와 그 밖의 관계자들은 SEC Rule 17a-4(f)를 준수해야 합니다.



보고서 및 기타 문서

