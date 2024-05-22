IBM Cloud VPC 솔루션

IBM Cloud® VPC(Virtual Private Cloud)는 필수적인 퍼블릭 클라우드의 이점을 누리면서 비즈니스 운영을 위해 격리된 프라이빗 클라우드를 구축할 수 있는 안전하며 회복력이 탁월한 소프트웨어 정의 네트워크(SDN)입니다. 컴퓨팅, 스토리지 및 네트워킹 리소스를 선택하면 가용성과 확장성을 극대화하고 워크로드 요구사항에 적합한 비용 효율적인 다양한 옵션을 활용할 수 있습니다. IBM Cloud VPC는 VMware, SAP, IBM Z®, IBM Power® Systems 등을 위한 솔루션과 함께 IaaS, PaaS 및 하이브리드 클라우드 요구사항에 대응하도록 특별히 제작되었습니다.
IBM Cloud VPC에는 빠른 액세스, 저비용 마이그레이션, 짧은 대기 시간 및 인증된 보안을 위해 사양별로 구축된 6곳의 다중 영역 리전과 18개의 가용 영역으로 구성된 글로벌 네트워크가 있습니다.
하이브리드 또는 멀티클라우드 플랫폼을 지원합니다. VMware, SAP, IBM Z, IBM Power Systems 등을 위한 솔루션으로 전체 IBM Cloud 스택에서 워크로드를 간소화합니다.
IBM Cloud VPC는 보안, 규정 준수 표준, 기밀 컴퓨팅을 위한 여러 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션이 내장된 개인 소유 SDN입니다.
전용 네이티브 서버로 기존 도구를 유지하면서 기존 VMware 워크로드를 IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC로 마이그레이션합니다. NSX-T로 업그레이드하여 IP 공간을 완벽하게 제어하고 Kubernetes 또는 Red Hat OpenShift 컨테이너 관리 플랫폼을 사용하여 원하는 속도로 업데이트합니다.
IBM Cloud Virtual Servers for VPC 및 VPC 네트워킹 기능을 사용하면 데이터 수집과 이동을 예측할 수 있고 비용이 무료이거나 저렴하므로 매월 TCO를 낮출 수 있습니다.
IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers for VPC IBM Secure Execution for Linux Technology를 사용하여 중요한 데이터를 클라우드에 안전하게 배치합니다.
IBM Cloud VPC 인프라와 IBM Spectrum® 소프트웨어로 워크로드 및 송신 비용을 관리하는 동적 하이브리드 클라우드 기능으로 여러 병렬 작업을 확장하고 비용을 절감합니다.
Intel® Xeon® 프로세서를 기반으로 구축된 확장성이 뛰어난 싱글 및 멀티 테넌트 가상 서버 인스턴스를 빠르게 실행하여 네트워크 격리 및 제어 기능을 극대화할 수 있습니다.
중요한 데이터 또는 비즈니스 IP를 사용하여 컨테이너화된 워크로드에 대해 완전한 개인정보 보호 기능을 제공합니다.
2세대 Intel® Xeon® Platinum 8260 CPU를 탑재하였으며 100Gbps 업링크가 포함된 진정한 전용 싱글 테넌트 서버를 10분 이내에 준비할 수 있습니다.