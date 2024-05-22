IBM Cloud VPC 솔루션

필요한 고성능 프라이빗 클라우드를 구축하고 원하는 퍼블릭 클라우드의 이점을 누리세요.
IBM Cloud VPC란?

IBM Cloud® VPC(Virtual Private Cloud)는 필수적인 퍼블릭 클라우드의 이점을 누리면서 비즈니스 운영을 위해 격리된 프라이빗 클라우드를 구축할 수 있는 안전하며 회복력이 탁월한 소프트웨어 정의 네트워크(SDN)입니다. 컴퓨팅, 스토리지 및 네트워킹 리소스를 선택하면 가용성과 확장성을 극대화하고 워크로드 요구사항에 적합한 비용 효율적인 다양한 옵션을 활용할 수 있습니다. IBM Cloud VPC는 VMware, SAP, IBM Z®, IBM Power® Systems 등을 위한 솔루션과 함께 IaaS, PaaS 및 하이브리드 클라우드 요구사항에 대응하도록 특별히 제작되었습니다.
더 쉬워진 데이터 재배치

IBM Cloud VPC에는 빠른 액세스, 저비용 마이그레이션, 짧은 대기 시간 및 인증된 보안을 위해 사양별로 구축된 6곳의 다중 영역 리전과 18개의 가용 영역으로 구성된 글로벌 네트워크가 있습니다.
원하는 시간에 자유롭게 클라우드 구축

하이브리드 또는 멀티클라우드 플랫폼을 지원합니다. VMware, SAP, IBM Z, IBM Power Systems 등을 위한 솔루션으로 전체 IBM Cloud 스택에서 워크로드를 간소화합니다.
완전한 보안

IBM Cloud VPC는 보안, 규정 준수 표준, 기밀 컴퓨팅을 위한 여러 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션이 내장된 개인 소유 SDN입니다.

IBM Cloud VPC의 적용사례

VMware 하둡 금융 HPC

IBM Cloud® Virtual Servers for VPC

Intel® Xeon® 프로세서를 기반으로 구축된 확장성이 뛰어난 싱글 및 멀티 테넌트 가상 서버 인스턴스를 빠르게 실행하여 네트워크 격리 및 제어 기능을 극대화할 수 있습니다.
IBM Cloud® Hyper Protect Virtual Servers for VPC

중요한 데이터 또는 비즈니스 IP를 사용하여 컨테이너화된 워크로드에 대해 완전한 개인정보 보호 기능을 제공합니다.
IBM Cloud® Bare Metal Servers for VPC

2세대 Intel® Xeon® Platinum 8260 CPU를 탑재하였으며 100Gbps 업링크가 포함된 진정한 전용 싱글 테넌트 서버를 10분 이내에 준비할 수 있습니다.
IBM Cloud® Block Storage for VPC

유연한 IOPS 옵션, 고가용성 및 암호화 옵션을 갖춘 고성능 블록 스토리지 볼륨입니다.
IBM Cloud® File Storage for VPC

여러 VPC에서 여러 가상 서버와 공유할 수 있는 영역별 NFS 기반 파일 스토리지입니다.
IBM Cloud® Object Storage

복제가 필요 없는, 비정형 데이터를 위한 유연하고 비용 효율적이며 확장 가능한 클라우드 스토리지입니다.
IBM Cloud® 로드 밸런서

워크로드와 서버 간에 트래픽과 클라이언트 요청을 분산하는 애플리케이션 및 네트워크 로드 밸런서입니다.
IBM Cloud® Direct Link

공용 인터넷 없이도 일관된 네트워크 성능과 확장 가능한 용량으로 더 저렴하게 온프레미스 리소스를 클라우드 리소스에 연결할 수 있습니다.

프로비저닝 시 코드 VPC1000을 적용하여 컴퓨팅, 스토리지 및 네트워킹 리소스에 사용할 수 있는 USD 1,000 크레딧을 받으세요.

IBM Cloud VPC에서 사용된 VPC 리소스의 비용 계산 시간별 서버, 계층화된 스토리지 옵션 및 지속 사용 청구를 포함하는 유연한 청구 옵션으로 사용만 만큼 지불합니다. IBM Cloud VPC 리소스는 별도로 가격이 책정되며 총 IBM Cloud VPC 청구액의 일부로 포함됩니다. 서비스 계층은 VPC가 아닌 계정에 연결됩니다.
