IBM Cloud VPC 솔루션

IBM Cloud® VPC(Virtual Private Cloud)는 필수적인 퍼블릭 클라우드의 이점을 누리면서 비즈니스 운영을 위해 격리된 프라이빗 클라우드를 구축할 수 있는 안전하며 회복력이 탁월한 소프트웨어 정의 네트워크(SDN)입니다. 컴퓨팅, 스토리지 및 네트워킹 리소스를 선택하면 가용성과 확장성을 극대화하고 워크로드 요구사항에 적합한 비용 효율적인 다양한 옵션을 활용할 수 있습니다. IBM Cloud VPC는 VMware, SAP, IBM Z®, IBM Power® Systems 등을 위한 솔루션과 함께 IaaS, PaaS 및 하이브리드 클라우드 요구사항에 대응하도록 특별히 제작되었습니다.