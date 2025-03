"AirEM 이전에는 민첩한 작업 모드보다 워터폴 모델에서 작업한 프로젝트가 더 많았습니다."라고 Krämer는 말합니다. "AirEM이 성공적인 사례로 자리 잡으면서, 민첩한 방식으로 진행되는 프로젝트의 비율이 더 늘어났습니다."

"AirEM은 Lufthansa.com 최종 사용자를 위한 제품 혁신일 뿐만 아니라 조직 내 협업을 위한 혁신이기도 했습니다."라고 Auer는 덧붙입니다.

"첫 번째는 비즈니스 부서와 IT 부서 간의 문제였는데, 이전에는 워터폴 방법론으로 인해 사일로가 더 많았습니다."라고 Auer는 말을 이어갑니다. "현업 부서와 IT 부서는 RFP 및 조달 과정에서 협력하기 시작했습니다. 두 번째 혁신은 여러 부서에 걸쳐 있는 여러 항공사 부서를 통합하여 조직의 팀을 하나로 모으는 일이었습니다. 마지막으로 개발 파트너인 디자인 에이전시와 IT 파트너는 물론 프로젝트의 다른 모든 이해관계자들에게도 '단일 팀' 정신을 만들어 모두가 프로젝트의 성공에 전념할 수 있도록 하는 것이 매우 중요했습니다."

IBM과 Lufthansa Group은 2019년부터 새로운 Lufthansa.com을 만들면서 확장된 민첩한 프레임워크(SAFe) 팀 구성을 공동으로 구성했습니다. 팀이 워터폴 방식에서 민첩한 방식으로 전환하고 첫 번째 운영 시작을 맞이하면서, 야근을 하는 날들이 많아졌습니다. 그때부터 두 회사는 하나의 팀으로 협력해 왔습니다.

시간이 지남에 따라 더 많은 항공사가 AirEM 플랫폼에 합류함에 따라 SAFe 방법론은 직원 참여와 효율성을 높이는 동시에 새로운 기능의 출시 시간을 단축하기 위해 완전히 구현되었습니다.

Lufthansa Group과 5개 공급업체(IBM 포함)의 비즈니스 및 IT 관계자 120여 명이 10주마다 3일간 모여 제품 증분 계획(PI 계획)을 수립하고 향후 10주 동안의 범위를 정의했습니다. 팀은 매일 스탠드업 미팅을 진행하며, 또한 회고 미팅을 통해 지난 2주간의 스프린트를 돌아보면서 무엇이 잘 되었는지, 무엇을 개선할 수 있는지, 그리고 무엇을 중단해야 할지를 고민합니다. 이 '점검하고 적응하기'를 연습하는 이유는 빠르게 학습하기 위함이었습니다. 또한, 팀은 2주마다 리뷰를 진행하여 성과와 장애 요소를 공유합니다. 투명성은 민첩한 방식의 핵심 원칙으로, 이를 통해 팀은 변화에 유연하게 대응할 수 있습니다.

Lufthansa Group과 IBM은 고객 경험을 개선하기 위한 새로운 기능으로 플랫폼을 개선하기 위해 지속적으로 협력하고 있습니다. 민첩한 릴리스 트레인(Agile Release Trains)을 활용하여, 여러 개의 독립적이지만 정렬된 개발 팀들이 동일한 플랫폼에서 모든 웹사이트의 새로운 기능을 동시에 개발합니다.

또한 AirEM 프로젝트는 다른 Lufthansa Group 조직 내에서 민첩한 원칙을 사용하여 대규모 프로젝트를 실행하는 방법에 대한 참고 사례가 되었습니다. "지난 2년 동안 많은 것을 배웠습니다."라고 Krämer는 설명합니다. "우리가 Lufthansa.com에서 협업한 방식은 다른 프로젝트에서도 같은 방식으로 설정할 수 있는 청사진이 되었습니다."

Auer는 배운 교훈과 관련하여 다음과 같이 말합니다. "AirEM 프로젝트의 주요 성공 요인 중 일부는 핵심 목표를 정의하고 유연성을 유지하는 것을 기억하는 것입니다. 경영진이 계속 관여하도록 하고, 무엇보다도 최종 사용자에 대한 초점을 잃지 않아야 합니다."