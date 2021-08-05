トレーニングと能力開発プログラムには、通常、労働者の知識を進歩させ、仕事のパフォーマンスを向上させるためのより大きなモチベーションを植え付ける教育活動が含まれます。 これらのイニシアチブは、従業員が新しいスキル・セットを学び、習得し、キャリアアップに必要な専門知識を習得するのに役立ちます。
トレーニング・プログラムは、従業員の長期的な能力開発を目的として、独自に作成することも、学習管理システムとともに作成することもできます。 一般的なトレーニング方法には、オリエンテーションや教室での講義、ケーススタディ、ロールプレイ、シミュレーション、eラーニングを含むコンピューターベースのトレーニングなどがあります。
場合によっては、組織の人事開発（HRD）部門が従業員のトレーニングや能力開発の取り組みの大部分を推進することがあります。これらの取り組みは、大きく2種類のプログラムに分類できます。
従業員のトレーニングと能力開発
従業員の成長と定着を促進する社内教育プログラムを実施することで、ビジネス成果を向上させる戦略的ツール。
管理者のトレーニングと能力開発
特定の知識やスキル、能力を継続的に強化することによって、従業員をマネージャーに、またマネージャーを有能なリーダーに成長させる活動。
成功している企業は、新しい人材を探すよりも既存の従業員を育成する方が有益で費用対効果が高いことを理解しています。
従業員トレーニングと能力開発プログラムのメリットのトップ10には以下が挙げられます。
企業市場は急速に変化するため、企業は柔軟性を持ち、変化に容易に適応する必要があります。 テクノロジーは、この急速な変化を推進する主要な要因の1つであり、自動化と人工知能（AI）がその最前線にあります。
ここでは、組織がトレーニングと能力開発をどのように再考すべきかに影響を与える4つの主なトレンドを紹介します。
今日の企業は、もはや従業員が何を知る必要があるかということだけでなく、いつ、どこで、どのように開発経験を積むことがパフォーマンスを可能にするかということも重要であることに気づいています。モバイル・テクノロジーの進歩により、企業はモバイルワーカーにますます依存するようになっています。トレーニングはモバイル機器に移行しつつあり、アプリが「ジャストインタイム」の情報や推奨事項をあらゆる業界の労働者に提供しています。
AIシステムは人間と同様の方法で非構造化情報を処理できます。これらのシステムは、言語パターンとテキスト、画像、聴覚的な手がかりなどの感覚入力を理解します。AIベースのソフトウェアは、学習者の学習スタイルに基づいてトレーニング・コンテンツを配信する方法をカスタマイズし、学習者の過去のパフォーマンスに基づいてコンテンツを提案し、学習者が次に学習する上で最も重要な情報を予測することができます。
アジャイル学習とは、従業員が実践しながら学び、頻繁に反復することを奨励し、組織の変化と賛同を促すプロセスです。例えば、IBMは、組織の複数の変革イニシアチブを実行、拡張、管理するためのツールであるIBM® Garageを導入しました。Ford Motor CompanyやTravelportなどの企業は、オープンなコラボレーションと継続的な学習の文化を築くために、世界中でIBM Garageを活用しています。
通信教育は以前から行われてきましたが、新型コロナウイルス感染症の拡散は、企業がレジリエンスと柔軟性に優れたモバイル労働力の管理を行う必要性を際立たせました。組織は、リモートワークを行う従業員が生産的かつ意欲的であり、常に学習と改善に向けて努力する必要があることを学びました。
最近の記事や業界調査は、企業の研修が多すぎても効果がない可能性があることを示唆しています。ほとんどのトレーニングは学習者によって完全に記憶されることはありません。企業は、集中的な通信教育プログラムとモバイルの「ジャストインタイム」トレーニングを通じて、継続的な自主的かつ自発的な学習の文化を構築する必要があります。
組織はまた、間もなくどのようなスキルが必要とされるかという、より大きな枠組みを再考する必要があります。IBMが最近行ったメタレベルの調査（PDF）では、AIによる自動化により、世界の経済大国12カ国で1億2,000万人以上の労働者が今後3年間で再訓練を受ける必要があると予測されています。
この調査から得られたいくつかの洞察は次のとおりです。
この調査では、従来の採用やトレーニングはもはやそれほど効果的ではなく、異なる戦略や戦術がスキル格差の解消に強い影響を与えられると結論づけています。戦略と戦術には次のようなものがあります。
