トレーニング・プログラムは、従業員の長期的な能力開発を目的として、独自に作成することも、学習管理システムとともに作成することもできます。 一般的なトレーニング方法には、オリエンテーションや教室での講義、ケーススタディ、ロールプレイ、シミュレーション、eラーニングを含むコンピューターベースのトレーニングなどがあります。

場合によっては、組織の人事開発（HRD）部門が従業員のトレーニングや能力開発の取り組みの大部分を推進することがあります。これらの取り組みは、大きく2種類のプログラムに分類できます。

従業員のトレーニングと能力開発

従業員の成長と定着を促進する社内教育プログラムを実施することで、ビジネス成果を向上させる戦略的ツール。

管理者のトレーニングと能力開発

特定の知識やスキル、能力を継続的に強化することによって、従業員をマネージャーに、またマネージャーを有能なリーダーに成長させる活動。