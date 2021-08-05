トレーニングと能力開発とは

Business operations
2021年8月5日

トレーニングと能力開発とは

トレーニングと能力開発プログラムには、通常、労働者の知識を進歩させ、仕事のパフォーマンスを向上させるためのより大きなモチベーションを植え付ける教育活動が含まれます。 これらのイニシアチブは、従業員が新しいスキル・セットを学び、習得し、キャリアアップに必要な専門知識を習得するのに役立ちます。

トレーニングと能力開発の例

トレーニング・プログラムは、従業員の長期的な能力開発を目的として、独自に作成することも、学習管理システムとともに作成することもできます。 一般的なトレーニング方法には、オリエンテーションや教室での講義、ケーススタディ、ロールプレイ、シミュレーション、eラーニングを含むコンピューターベースのトレーニングなどがあります。

場合によっては、組織の人事開発（HRD）部門が従業員のトレーニングや能力開発の取り組みの大部分を推進することがあります。これらの取り組みは、大きく2種類のプログラムに分類できます。

従業員のトレーニングと能力開発
従業員の成長と定着を促進する社内教育プログラムを実施することで、ビジネス成果を向上させる戦略的ツール。

管理者のトレーニングと能力開発
特定の知識やスキル、能力を継続的に強化することによって、従業員をマネージャーに、またマネージャーを有能なリーダーに成長させる活動。

トレーニングと能力開発が重要な理由

成功している企業は、新しい人材を探すよりも既存の従業員を育成する方が有益で費用対効果が高いことを理解しています。

従業員トレーニングと能力開発プログラムのメリットのトップ10には以下が挙げられます。

  • 生産性の向上：従業員が新しい手順や技術に常に対応することで、全体的な生産性を向上させることができます。

  • マイクロマネジメントの減少：労働者が業務遂行の権限を与えられていると感じると、通常、監督の必要性が減り、より自立して作業するようになります。1

  • 将来のリーダーの育成：組織は、時間の経過とともに成長し適応していくために、十分な訓練を受けた革新的な潜在的リーダーをしっかりと育成してく必要があります。

  • 仕事の満足度と定着率の向上 : よく訓練された従業員は自分の能力に自信を持ち、仕事の満足度の向上や欠勤の減少、全体的な従業員の定着率の向上につながります。

  • 高いスキルを持つ従業員を惹きつける：優秀な人材は、一貫したトレーニングと能力開発に基づくキャリア・パスが明確な企業に惹きつけられます。

  • 一貫性の向上：適切に構成されたトレーニングは、タスクが均一に実行されるようにするのに役立ち、エンドユーザーが信頼できる厳格な品質管理につながります。

  • 仲間意識の向上：トレーニングと能力開発は、チームワークとコラボレーションの感覚を生み出すのに役立ちます。

  • 安全性の強化：継続的なトレーニングと能力開発により、従業員は安全に業務遂行するための知識とスキルを持つよう徹底できます。

  • クロストレーニングの能力：一貫したトレーニングを提供することで、従業員が必要に応じて互いにトレーニングや支援をし合えるような、知識豊富なチーム全体が形成されます。

  • イノベーション向上：一貫して訓練を受けた従業員は、新たな戦略や製品の開発に貢献し、会社の収益と継続的な成功に貢献できるようになります。

IBMニュースレター

The DX Leaders

AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。

ご登録いただきありがとうございます。

ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。

トレーニングと能力開発の最近の動向

企業市場は急速に変化するため、企業は柔軟性を持ち、変化に容易に適応する必要があります。 テクノロジーは、この急速な変化を推進する主要な要因の1つであり、自動化と人工知能（AI）がその最前線にあります。

ここでは、組織がトレーニングと能力開発をどのように再考すべきかに影響を与える4つの主なトレンドを紹介します。

リモート・モバイル・トレーニング

今日の企業は、もはや従業員が何を知る必要があるかということだけでなく、いつ、どこで、どのように開発経験を積むことがパフォーマンスを可能にするかということも重要であることに気づいています。モバイル・テクノロジーの進歩により、企業はモバイルワーカーにますます依存するようになっています。トレーニングはモバイル機器に移行しつつあり、アプリが「ジャストインタイム」の情報や推奨事項をあらゆる業界の労働者に提供しています。

AIトレーニング

AIシステムは人間と同様の方法で非構造化情報を処理できます。これらのシステムは、言語パターンとテキスト、画像、聴覚的な手がかりなどの感覚入力を理解します。AIベースのソフトウェアは、学習者の学習スタイルに基づいてトレーニング・コンテンツを配信する方法をカスタマイズし、学習者の過去のパフォーマンスに基づいてコンテンツを提案し、学習者が次に学習する上で最も重要な情報を予測することができます。

アジャイル学習

アジャイル学習とは、従業員が実践しながら学び、頻繁に反復することを奨励し、組織の変化と賛同を促すプロセスです。例えば、IBMは、組織の複数の変革イニシアチブを実行、拡張、管理するためのツールであるIBM® Garageを導入しました。Ford Motor CompanyやTravelportなどの企業は、オープンなコラボレーションと継続的な学習の文化を築くために、世界中でIBM Garageを活用しています。

リモートで柔軟な学習モデル

通信教育は以前から行われてきましたが、新型コロナウイルス感染症の拡散は、企業がレジリエンスと柔軟性に優れたモバイル労働力の管理を行う必要性を際立たせました。組織は、リモートワークを行う従業員が生産的かつ意欲的であり、常に学習と改善に向けて努力する必要があることを学びました。

AI Academy

人材採用にAIを活用

人事部が直面する課題をチャンスに変えることができます。組織がビジネス・ニーズに合った人材の採用と育成にAIをどのように活用しているかをご覧ください。 
エピソードに移動

トレーニングと能力開発の課題

最近の記事や業界調査は、企業の研修が多すぎても効果がない可能性があることを示唆しています。ほとんどのトレーニングは学習者によって完全に記憶されることはありません。企業は、集中的な通信教育プログラムとモバイルの「ジャストインタイム」トレーニングを通じて、継続的な自主的かつ自発的な学習の文化を構築する必要があります。

組織はまた、間もなくどのようなスキルが必要とされるかという、より大きな枠組みを再考する必要があります。IBMが最近行ったメタレベルの調査（PDF）では、AIによる自動化により、世界の経済大国12カ国で1億2,000万人以上の労働者が今後3年間で再訓練を受ける必要があると予測されています。

この調査から得られたいくつかの洞察は次のとおりです。

  • 熟練した人材がグローバル経済の原動力となっている：デジタル・スキルは依然として不可欠ですが、ソフト・スキルの重要性が増しています。

  • スキルの入手可能性と質が危うい：スキルの半減期は短くなり続けている一方で、スキルのギャップを埋めるのにかかる時間は膨れ上がっているため、組織はスキルの関連性を先取りする方法を見つけることを余儀なくされています。

  • インテリジェント・オートメーションは経済を大きく変える：何百万人もの労働者が再教育や新しいスキルの習得を必要とする蓋然性が高い一方、ほとんどの企業や国は十分な準備ができていません。

  • 組織文化が変化している：デジタル時代は、新しいビジネス・モデルや新しい働き方、そして重要な新しいスキルの開発を促進する柔軟な文化の必要性をもたらしました。

この調査では、従来の採用やトレーニングはもはやそれほど効果的ではなく、異なる戦略や戦術がスキル格差の解消に強い影響を与えられると結論づけています。戦略と戦術には次のようなものがあります。

  • パーソナライズ：従業員の目標や興味に合わせて、キャリア・スキルと学習開発エクスペリエンスを独自にカスタマイズします。

  • 透明性の向上：スキルをトレーニング戦略の中心に据え、組織全体のスキル・ポジションを深く可視化することを目指します。

  • 徹底的な調査：オープンなテクノロジー・アーキテクチャと、最新の進歩を活用できるパートナーを採用します。
関連ソリューション
ビジネス・オペレーション・ソリューション

インテリジェントな資産管理とサプライチェーンのための AI を活用したソリューションを使用して、より回復力のあるビジネスを構築します。

 オペレーション・ソリューションはこちら
ビジネス・オペレーション・コンサルティング・サービス

IBMと共に、豊富なデータと強力なAIテクノロジーを活用し、最適化プロセスを統合して、ビジネス・オペレーションを変革します。

 ビジネス・オペレーション・サービスの詳細はこちら
IBM Cloud Pak for Business Automation

IBM Cloud Pak for Business Automation は、運用管理と自動化のための統合ソフトウェア・コンポーネントのモジュール式セットです。

 ビジネス・オートメーションの詳細はこちら
次のステップ

業界をリードするIBMのソリューションで、事業運営を変革します。インテリジェント・ワークフローとオートメーション・テクノロジーを使って、生産性、俊敏性、イノベーションを強化します。

 

 オペレーション・ソリューションはこちら 人工知能サービスの詳細はこちら