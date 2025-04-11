このユニットを持つ顕微鏡で、その最大倍率でソフトウェア・システムを見ていると想像してくださいこれは、ソフトウェア・システムの基本的な構成要素です。次に、ビューが外側に拡大すると、次のレベルの拡大、つまり個々のユニットによって作成されたモジュールが含まれます。最後に、完全にズームアウトすると、システム・レベルに到達します。このレベルの拡大率では、システム内のすべてと、それらのモジュールによって作成されたすべてのコンポーネントがどのように連携して動作するかを確認できます。

システム・テストはある意味で顕微鏡のサイトに似ていますが、重要な違いがあります。システム・テストはブラックボックス・テストの一種であり、テスターがシステム全体の機能よりも、システムのアセンブリーに含まれるコンポーネントのビューに関心がなく、このような「合格/不合格」の観点から見ると、システムの動作は、システムの性能に関連するものであれば、唯一注目に値します。（ホワイトボックス・テストにより、システム内のコンポーネントの性質をより詳細に可視化できます）。

システム・テストでは、多くの場合、特定のソフトウェア・システム内で連携して動作する場合とそうでない複数の個別のソフトウェア・システムの分析が含まれます。