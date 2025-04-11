タグ
DevOps

システム・テストとは。

コンピューターで一緒に作業し、その前のモニターに集中する2人の同僚。

システム・テストとは。

システム・テストは、システム全体の性能ベースのエンド・ツー・エンドのソフトウェア・テストです。このエンド・ツー・エンドテストには、Functional Testing、Non-Functional Testing、インターフェース・テスト、ストレス・テスト、およびリカバリー・テストの側面が含まれます。

このユニットを持つ顕微鏡で、その最大倍率でソフトウェア・システムを見ていると想像してくださいこれは、ソフトウェア・システムの基本的な構成要素です。次に、ビューが外側に拡大すると、次のレベルの拡大、つまり個々のユニットによって作成されたモジュールが含まれます。最後に、完全にズームアウトすると、システム・レベルに到達します。このレベルの拡大率では、システム内のすべてと、それらのモジュールによって作成されたすべてのコンポーネントがどのように連携して動作するかを確認できます。

システム・テストはある意味で顕微鏡のサイトに似ていますが、重要な違いがあります。システム・テストはブラックボックス・テストの一種であり、テスターがシステム全体の機能よりも、システムのアセンブリーに含まれるコンポーネントのビューに関心がなく、このような「合格/不合格」の観点から見ると、システムの動作は、システムの性能に関連するものであれば、唯一注目に値します。（ホワイトボックス・テストにより、システム内のコンポーネントの性質をより詳細に可視化できます）。

システム・テストでは、多くの場合、特定のソフトウェア・システム内で連携して動作する場合とそうでない複数の個別のソフトウェア・システムの分析が含まれます。

IBMニュースレター

The DX Leaders

AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。

ご登録いただきありがとうございます。

ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。

システム・ソフトウェアは起動の準備ができていますか。

宇宙ロケットの打ち上げに至るまでのカウントダウンを考えてみましょう。点火から発射の前の劇的な10ステップのカウントダウンは誰もが覚えていますが、フライト長に尋ねられ、「ゴー」と積極的に答えた多数の部門チェックを覚えている人はほとんどいません。典型的な宇宙打ち上げでは、計画された運用、ミッションの安全性、宇宙機のシステム、予想される気象条件など、数多くの事項について部門長らに意見を求めます。各部門が質問を受け、各部門長が順番に応答します。

同様に、システム・テストは、新しいソフトウェア・システムを起動する前の最終チェックリストと考えることができます。ソフトウェアの既知のバグのクリーンアップの最終回が完了しました。そして、初期の宇宙先駆者が考案した歴史的なチェックオフ・リストと同じように、システム・テストに含まれる各「部門」の最終的な決定にすべてをもたらします。

各クエリは、システムの機能の観点から日取りされます。

  • 各コンポーネントは期待どおりに機能していますか。
  • コンポーネント同士が適切に連携して機能していますか。
アプリケーション開発

さあ、クラウドでエンタープライズ・アプリケーション開発を始めましょう

この動画では、Peter Haumer博士が、IBM Z Open Editor、IBM Wazi、Zoweなどのさまざまなコンポーネントとプラクティスを実演しながら、ハイブリッドクラウドでの最新エンタープライズ・アプリケーション開発について説明します。
クラウド・アプリケーション開発の詳細はこちら

システム・テストには何が含まれているか。

システム・テストについて説明するときは、当然ながら依存関係の話題に遭遇します。依存関係とは、テスト・ケース内に存在する関係です。このような状況では、あるテスト・ケースの成果が別のテスト・ケースの成果に部分的または完全に依存する可能性があります。依存関係には、機能、テスト環境、またはセキュリティー・ポリシーも含まれる場合があり、組織が維持するテスト・プロセス全体に影響を与える可能性もあります。

システム・テストの方法論では、内部の仕組みについて詳しく知ることはできません（これはブラックボックス・テストの一種であることを忘れないでください）。その代わりに、特定のアプリケーションが動作するかどうかを知ることができます。システム・テストは、ソフトウェア・アプリケーションの全体的な機能を決定する際に、ギャップ、エラー、または欠落している要件を特定するのに役立ちます。

システム・テストは通常、統合テストの後、受け入れテストの前に実施されます。これにより、全てのコンポーネントが適切に連携して機能することが保証されます。ご覧のように、多くの場合、システムの機能的側面と非機能的側面の両方が含まれます。厳密に機能する領域と広範な非機能領域の両方に基づいているため、ユーザビリティー、セキュリティー、性能などの領域に影響を及ぼします。

システム・テストの主な目的の1つは、ソフトウェアのコーディング言語を使用可能なプログラムに変換できることをV検証することです。ただし、システム・テストの包括的な目標は、評価対象のソフトウェアが利用するユーザーのビジネス要件を適切にサポートしていることを確認することです。

テスト・プロセスは、使用されるのと同じ運用環境を反映することを目的としており、変化する現実世界の状況に応じて必要に応じてソフトウェアが機能することを確保します。同様に、テスト・データは現実世界のデータや状況を模倣するように作成されます。テスト・ケースが実施されると、ソフトウェアの欠陥を特定して修正できます。

システム・テストの機能の種類

システム・テストは、主に3つのグループのいずれかに分類できます。1つ目はFunctional Testingです。これは性能に関係するものですが、ソフトウェアが約束したとおりに機能するかどうかの確認以上に、深い答えは求めません。Functional Testingの主な種類をいくつか紹介します。

  • 受け入れテスト：ユーザー受け入れテストでは、作成されるソフトウェアの対象とする層を代表する人々によって実施される性能テストを組み込むことを目指します。これらのユーザーは、実際の条件でソフトウェアをテストすることで、テスト・プロセスをさらにリアルにします。
  • 統合テスト：Functional Testingの非常に重要な分野の1つは、さまざまなモジュールやコンポーネントが緊密に連携して動作することを余儀なくされた場合にどの程度適合するかを研究します。それが統合テストです。完全に統合されたシステムにより、テスターは重要なインタラクションを評価する機能を提供します。
  • Smokeテスト：Smokeテストは、開発者が何らかのコード変更を行った後、全体的な機能が維持されているかどうかをチェックする手段を提供します。変更が行われ、Smokeテストを使用すると、そのコードの変更によって生じた悪影響があるかどうかをすぐに確認できます。
  • 単体テスト：単体テストでは、分離されたテスト環境内でコードの限定セクションがチェックされます。問題のユニットがテストに失敗した場合（テスト・データと機能目標の比較からわかるように）、通常、システム全体のレベルで個々のコンポーネントまたはモジュールの追加のテストが必要になります。

非機能型システム・テスト

Functional Testingは非常に重要な情報を提供しますが、そのデータは基本的に、システムが想定通りに動作するかどうかに基づく賛成か反対かの判断に限定されます。これにより、システム・セキュリティー、UX、性能面など、膨大な数の関連変数が省略されます。

非機能システム・テストは、システムがどのように動作するかを判断する手段を提供します。Functional TestingとNon-Functional Testingの本質的な違いは、次の単純な比較に集約できます。

  • Functional Testing：システムは動作するか。
  • Non-Functional Testing：システムはうまく動作しているか。

このことを念頭に置いて、非機能システム・テストの主な形式をいくつか次に示します。

  • アクセシビリティー・テスト：提示されているデジタル・コンテンツは、さまざまな障害を持つ人々を含む、誰もがアクセスできるものか判断します。アクセシビリティー・テストは、この質問を調査し、身体的および精神的ハンディキャップを克服し、米国障害法（ADA）によって確立されたインクルージョンの基準との一貫性を確保する方法で、考えられるすべてのユーザーにコンテンツが確実に伝達されるように取り組みます。
  • 互換性テスト：アプリケーションの配布範囲と、アプリがどのようなクロスプラットフォームの移行をしなければならないかを考慮すると、ネットワークやブラウザーの数に関係なく、このようなアプリがどの程度適切に機能するかを測定する互換性テストの必要性を理解しやすくなります。オペレーティング・システムとハードウェアの構成要素で構成されているためです
  • 負荷テスト：負荷の概念が提示する独自の物理現象と、それがシステム要求を処理する能力にどのような影響を与えるかを扱う下位区分にある負荷テストは、負荷テストが大規模に拡張性を実現したときに何が起こるかに焦点を当てています。システムは1つのシステム・リクエストを問題なく処理すると仮定しますが、その負荷が数千、あるいは大幅に増加した場合はどうなるでしょうか。
  • ローカリゼーション・テスト：これは、これまで以上に多くの国または地域や文化が参加するグローバル経済において必要とされます。ローカリゼーション・テストは、世界中のさまざまなロケールにエクスポートされるソフトウェア・コンテンツが、UXに関する一般ルールに従って、その特定の地域に適切であることを確認することです。
  • 性能テスト：このタイプのNon-Functional Testingは、性能の問題に特に注意を払います。例えば、性能を向上させるには、システムがリクエストに迅速かつスムーズに応答することが不可欠です。性能テストのテスト・プランでは、リクエストが処理されるまでユーザーが待機する必要がある時間を評価します。
  • ストレス・テスト：医療上のストレス・テストでは、集中状態が重要な作業の下で人の心臓の働きを理解することを目的としているのと同じように、ソフトウェアのストレス・テストは、ボトルネックや脆弱性を検知するために、通常の能力を超えた場合に、システムがどの程度回復力を維持できるかを検証します。
  • ユーザビリティー・テスト：このタイプのNon-Functional Testingは、すべてユーザー体験（UX）の品質を重視します。ユーザビリティー・テストは、小規模で実際に使用される手動テスト・プロセスです。ただし、アプリケーションをローカライズするなどの複雑な動きを実行する場合には、おそらく頻繁に適用すべきでしょう。

他のタイプのシステム・テスト

機能テスト、非機能テストというカテゴリーに分類されずに、他のタイプのシステム・テストも役に立ちます。ここでは、これらの方法論の中で最も注目に値するものをいくつか紹介します。

  • 自動テスト：その名の通り、自動化テスト（テスト自動化とも呼ばれる）は、自動化の力をソフトウェ・アアプリケーション・テストに応用するものです。これは、ソフトウェア・アプリ上でテスト・ケースを実行するように設計されたテスト・スクリプトを作成および使用することによって実現され、人間の介入なしに大規模に実行されます。テスト・プロセスの自動化に役立つ構造化された一連のガイドライン、ツール、プラクティスはフレームワークと呼ばれます。
  • 手動テスト：自動テストとは正反対に、手動テストは、さまざまなテスト・シナリオやテスト・スクリプトに導かれながら、評価対象のソフトウェアを実験する人間のテストに依存します。テスターは、ソフトウェアをそのペースで実際に試して修復が必要な問題を特定することをお勧めします。
  • 移行テスト：移行テストは、企業のデジタル文化の更新や変革に取り組んでいる組織に必要です。企業がこのような変革の取り組みに取り組む際には、重要なデータとソフトウェアが送信システムから受信システムに適切に転送されていることを検証する必要があります。
  • 回帰テスト：コードの変更はソフトウェアの改善や機能の強化を目的としていますが、そこにヒューマン・エラーが何らかの形で加わると、意図しない困難が生じる可能性があります。回帰テストでは、必要に応じてテストを再実行することで、安定した正しい動作を確認することができます。

システム・テストの使用における課題

システム・テスト・プロセスでは極めて包括的なブラックボックス性能テストが実施されますが、システム・テストの実行には潜在的な問題がないわけではありません。

流動性における要件

システム・テストが満たさなければならない要件は、その組織に固有のビジネス要件、そのソフトウェアに固有の機能要件、またはそのオペレーションに適用される可能性のある指定要件など、多岐にわたります。実際、オペレーティング・システムが吸収する必要があるシステム要件が不足していることは決してないようです。多くの場合、要件の変更によりシステムが混乱し、不完全なテスト・ケースのバッチが残されたままになる可能性があります。
締め切りの圧力

期限がビジネス環境に大混乱をもたらす可能性があることは、誰もニュースとして認識されるべきではありません。締め切りは、仕事のスケジュールがカレンダー主導の期待と予定が異なる場合に、厳しい影響を生み出すための伝説的な存在です。ソフトウェア開発における期限というプレッシャーは、適切かつ十分なシステム・テストが多くの場合、すぐに変更され、不完全な方法で実施されるか、完全に無視されることに起因します。多くの場合、ソフトウェア開発ライフサイクルの後半での再テストが必要になります。
参考情報制限

システム・テストは、孤立した状態で、あるいは手間をかけずに行われることはありません。それには、テスト・チームの熟練した作業、その作業を支援するテストツール、そしてそもそもそれを可能にするための十分な予算が必要です。これらのコンポーネントがないと、その場所にショートカットが実装されやすく、テストが不完全になります。そして、その方程式の一部が変更または否定されると、そのアプリケーションまたはソフトウェア製品のシステム・テストから得られる成果に悪影響を与える可能性があります。
環境の不安定性

多くの潜在的な脆弱性はテスト・プロセス中にアセスメントできますが、ソフトウェア・エンジニアリング・スタッフがそのようなアセスメントを行うことができるのは、作業しているテスト環境をサポートし、管理している場合に限られます。テスターが安定した環境で作業していないと、ソフトウェアの潜在的な欠陥を見逃しやすくなります。また、不安定な環境にあるテスト担当者が修正の必要なソフトウェアのバグを発見した場合、後でそのバグを再現するのが困難になることがよくあります。
通信の故障

作業にソフトウェアの品質保証が含まれる場合、コンピューター・コードの行をレビューするのは骨の折れる作業であり、退屈で時間がかかる可能性があります。こうした作業をさらに不快なものにしているのは、テスター、開発者、その他の利害関係者間でコミュニケーションのギャップが生じている場合です。他のビジネス活動と同様、コミュニケーション上の問題は誤解を招き、欠陥が検出を避け、オペレーティング・システム内に根付いてしまう実稼働環境を構築します。
テスト・データの複雑さの管理

テストの手法はさまざまで、成果は、単純に理解されたテスト・データから、テスト・フェーズ中やテスト・フェーズ後により重大な管理を必要とする膨大で複雑なデータセットまで、あらゆる段階で変化します。テスト環境が本番環境を完全に反映していない場合、プロジェクトの複雑さのレベルはさらに高まります。ソフトウェア開発プロセス中に実装されるストラテジーでは、これらの問題を最適に回避する方法を検討する必要があります。

参考情報

ROIの達成：ビジネスにおけるAIエージェント

IBMのWebセミナーに参加し、エージェント型AIの取り組みを通じて真のROIを見出す方法を、業種・業務やユースケース、さらにはIBM自身の成功事例を交えながらご紹介します。
OpenShiftで3層アーキテクチャにストレージを統合

FlashSystemとRed Hat OpenShiftを使用して、アーキテクチャーのデータ層をコンテナ化されたアプリケーション層に接続し、パフォーマンス、レジリエンス、拡張性を確保する方法をご覧ください。
エンタープライズ・ストレージ・アーキテクチャーの最適化によるパフォーマンスの最大化

IBM® DS8A00ストレージ・システムの設計、実装、およびチューニングに関する詳細なガイダンスをご覧ください。ミッションクリティカルな環境でI/Oを合理化し、高可用性を確保し、災害復旧を強化する方法はこちら。
IBM Storage Cephによるスケーラブルでレジリエントなデータ層の構築

IBM® Storage Cephを支えるアーキテクチャーと概念についてはこちら。AIワークロードをサポートし、ストレージを統合し、多層アプリケーション全体のコストを削減する、大規模にスケーラブルで自己修復が可能なデータ層の設計方法をご覧ください。
パラレル・ファイル・システムによるデータ層の高速化

パラレル・ファイル・システムが、高需要の多層アプリケーションのデータ層のスループットと信頼性を向上させている実態に関するIDCの洞察。
すべての層で分析を活用

データ層の分析がアプリケーション・ロジックとフロントエンド・エクスペリエンスに情報を提供し、よりスマートな意思決定を実現する方法についてはこちら。
エンタープライズAIがスタック全体でどのように機能するのか見る

金融やサプライチェーンなどの業界における生成AI導入の実例をご覧ください。これらのシステムが最新の階層化アーキテクチャーでどのようにサポートされているのか確認しましょう。
エンドツーエンドのガバナンスで責任あるAIシステムを構築

AIシステムのリスク、信頼、コンプライアンスを管理するための構造的アプローチを取得できます。階層化されたクラウド・アーキテクチャー全体にガバナンス・フレームワークがどのように適用されるのかご覧ください。
関連ソリューション
IBMのエンタープライズ向けJavaアプリケーション・サービス

Javaアプリケーションを開発および配信するためのフルマネージドのシングルテナント・サービス。

 Javaアプリの詳細はこちら
DevOpsソリューション

DevOpsソフトウェアとツールを使用して、複数のデバイスや環境でクラウドネイティブ・アプリケーションを構築、デプロイ、管理します。

 DevOpsソリューションの詳細はこちら
エンタープライズ・アプリケーション開発サービス

クラウド・アプリケーション開発は、一度構築すれば、迅速に反復し、どこにでもデプロイできます。

 アプリケーション開発サービス
次のステップ

IBM Cloudアプリケーション開発コンサルティング・サービスは、クラウド戦略を合理化するための専門家のガイダンスと革新的なソリューションを提供します。IBMのクラウドおよび開発のエキスパートと提携して、アプリケーションをモダナイズ、拡張、高速化し、ビジネスに変革をもたらします。

 アプリケーション開発サービスの詳細はこちら IBM Cloudを無料で構築開始