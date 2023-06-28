生産性の誤謬は、一生懸命、あるいは十分な速さで働けば、最も楽しいことに取り組む時間が使えるようになるという考えに基づいています。しかし、忙しいからといって効果的とは限りません。仕事の日を仕事や活動でいっぱいにすると、従業員が多忙になり、自分の機能や創造性を探求することができなくなる可能性があります。忙しいだけでは、目的や意味を見つけるのが難しくなり、燃え尽き症候群に陥る可能性があります。

ハーバード・ビジネス・レビューの支援を受けて 46 か国の 1,500 人の回答者を対象に行われた調査で、燃え尽き症候群が大きな世界的な問題であることが判明しました。主な調査結果は次のとおりです。

回答者の89%が、仕事生活が悪化していると回答しました。

85％ が幸福度が低下したと回答しました。

56％ が雇用需要が増加したと回答しました。

ワークロードの管理に苦労している人の62％は、過去3カ月間に「頻繁に」または「非常に頻繁に」燃え尽き症候群を経験したと報告しています。

カリフォルニア大学バークレー校とディーキン大学の研究者によると、燃え尽き症候群の主な6つの原因は、仕事の過負荷、制御の欠如、報酬の不足、コミュニティの崩壊、公平性の欠如、価値観の衝突です。燃え尽き症候群は、決して完了しない無限のタスクリストを持つ従業員など、他の何かの症状である場合もあります。

もう1つの生産性の妨げとなっているのが、多忙な仕事です。より多くのタスクをより積極的に、より速く作業すると、従業員は常に多忙になり、目標の達成からさらに遠ざける可能性があります。業務チームは、より達成しやすい目標を減らし、一度に1つのことに集中し、気が散ることを排除することで、忙しい作業から生産性へと移行することができます。