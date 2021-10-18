通信事業者における問題解決に1日以上を要した場合、顧客満足度は30％低下しますが、残念ながら、通信分野における問題解決には平均4.1日を要するのが現状です。

通信サービスの顧客体験は参考になるでしょうが、より良いサービスの提供に取り組む組織にとっては、多くのチャンスがあることも意味します。RPAは、より魅力的でパーソナライズされた顧客体験を生み出すことで、より多くの顧客を引き付け、維持する上で重要な役割を果たすことができます。

6. より便利な注文管理とプロビジョニングを促進

RPAは、いわゆる「回転椅子式アクティビティー」（つまり、システム間でデータを移動すること）に優れています。つまり、RPAはより迅速な注文処理を促進するのに適した立場にあります。次のシナリオを考えてみましょう。顧客は、「インテリジェントバーチャル・アシスタント」(IVA) とも呼ばれる、AI対応のチャットボットを通じて注文を行います。チャットボットは注文をRPAボットに中継し、RPAボットは顧客の注文データを入力するとすぐにインベントリー管理システムに入力し、すぐに注文処理を開始します。

RPAを使用すると、サービス提供プロセスを高速化できると同時に、カスタマー・サービス担当者がよりパーソナルなタッチを提供できるようになります。たとえば、ある顧客が会社に新しいインターネット・サービスを確立することを注文したとします。顧客が電話に出ているときに、カスタマー・サービス担当者はバックグラウンドでRPAチャットボットを実行し、注文の詳細をVerizon Connectなどの配車システムや車両管理システムに入力することができます。顧客を保留にする必要はなく、カスタマー・サービス担当者は、RPAが注文を処理している間、顧客の質問に次に進む答え続けることができます。

RPAは、店舗でも同様の用途に活用できます。たとえば、顧客が新しいスマートフォンを購入し、プロバイダーとのサービスの設定が必要だとします。営業担当者は、RPA を使用して顧客のデータを請求システムに主要な機能をインプットし、新しい電話の主要な機能について顧客に説明することができます。

いずれの場合も、RPAはより高いレベルのカスタマー・ケアをサポートし、顧客の要求が1日以内に履行される可能性を大幅に高めます。

7. パーソナライズされたエンゲージメントをサポート

顧客はリクエストの迅速な解決を望んでいますが、カスタマー・サービスに機械的なものを感じることは望んでいません。オートメーションは、人間のタッチと組み合わせないと、すぐに不快なものになってしまいます。幸いにも、RPAは顧客エンゲージメントに対するよりパーソナライズされたアプローチをサポートできるようになりました。

上記の注文およびプロビジョニング管理の例は、RPAを使用することで、カスタマー・サービス担当者が効率を犠牲にすることなく、より魅力的なサービスを提供できるシナリオを示しています。しかし、RPAとAIを組み合わせることで、人間の従業員が関与していない場合でも、自動化が過度にロボット的で冷たいものに感じないようにすることができます。

たとえば、AIと機械学習機能を使用して顧客の習慣を分析し、カスタマイズされたオファーやプロモーションを作成できます。その後、RPAは、HubSpotのようなマーケティング・ソリューションを介して、チャットボット、テキスト・メッセージ、さらには自動化されたEメール・キャンペーンを通じて、これらのオファーを伝えることができます。

8. 競合他社と顧客データの収集

競合他社や顧客の行動を追跡することはBusiness Intelligenceとして不可欠であり、RPAは大量のデータを収集および集約することで役立ちます。

たとえば、企業はRPAチャットボットをスクリプト化して、競合他社のWebサイトをチェックし、そこに表示されている価格データを収集し、一元化されたスプレッドシートに入力することができます。無人ボットでこれを定期的に行うようスケジュールすることで、競合他社の活動に関する最新のレポートを常に入手できます。

消費者データ使用パターンを理解することは、通信会社が顧客の需要によりよく応えるためにインフラストラクチャーの更新を計画するのに役立ちます。RPAは、Riverbedのようなネットワーク・パフォーマンス管理システムからデータを収集し、関連するチームメンバーが容易にアクセスできる一元化されたスプレッドシートに集約することで、こうしたデータの活用を容易にします。