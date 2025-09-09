stcグループはデジタル戦略をさらに前進させるために、IBM® コンサルティングと提携し、拡張性とレジリエンスを実現するためのプラットフォーム・エンジニアリングの原則に基づいたハイブリッドクラウドのターゲット・アーキテクチャーを設計しました。IBMは、アーキテクト、コンサルタント、プログラム・マネージャー、通信分野に特化したSMEからなるクロスファンクショナル・チームを編成し、主要なワークストリーム全体でトランスフォーメーションを主導しました。このトランスフォーメーションには、ハイブリッド・クラウド・プラットフォームの設計、クラウド対応のアプリケーション・モダナイゼーション、インフラストラクチャー・コストの最適化、災害復旧（DR）機能の強化が含まれていました。

このハイブリッドクラウド・プラットフォームの取り組みは共同ワークショップから始まり、その中でチームはプライベート・クラウドとその基盤となるインフラストラクチャーを含む現行のクラウド環境を評価しました。いくつかのギャップや課題が特定され、それらはビジネス上のニーズに基づいて優先順位が付けられました。これらの洞察に加え、グローバルのトレンドや業界のベスト・プラクティスを踏まえて、目標とする姿とトランスフォーメーションのロードマップが策定されました。

ターゲット・アーキテクチャーの主要コンポーネントは、プラットフォーム・エンジニアリングの原則に基づいて構築されたコントロール・プレーンです。このアプローチにより、統合されたポリシー、自動化されたインフラストラクチャーのプロビジョニング、標準化された運用ガバナンスが可能になります。

ハイブリッド・クラウドのターゲット・アーキテクチャーの一環として、マルチクラウド・マネジメント・プラットフォーム（MCMP）、FinOps、DevSecOps、AIOps、クラウド・ファウンデーション、サステナビリティー、DRといった新たなテクノロジー機能が提案されました。

アプリケーションのクラウド化の取り組みは、チームが共同でstcグループのIT環境を詳細に把握するディスカバリー・プロセスから始まりました。すべてのアプリケーションはBlueCatおよびICCAツールを用いて評価され、その結果、クラウド移行方針を含む個別のロードマップと、パフォーマンス、コンプライアンス、成長のバランスを取るための拡張性のあるターゲット・アーキテクチャーが策定されました。

設備投資（CapEx）と運用支出（OpEx）の両方を削減することを目的に、stcグループとIBMは包括的なインフラストラクチャー・コスト最適化の取り組みを実施しました。その結果、ハードウェア保守に関する長年の負担、ベンダー・ロックイン、専用データベースへの依存、仮想化における非効率性、そして限られた拡張性といった課題が明らかになりました。これらの課題に対応するため、stcグループとIBMはガバナンス・フレームワークと実行可能な計画を策定しました。

レジリエンスは、拡張性や効率性と同じくらい重要でした。それを実現するために、IBMとstcグループはターゲットとなるDRブループリントを策定しました。この中には、DR機能とガイドラインに関する包括的な調査、さらにstcグループのアプリケーション向けにDRおよび事業継続計画を可能にするガバナンス・フレームワークが含まれていました。ガイドラインの順守と規制遵守を推進するため、アプリケーション、インフラストラクチャー、ネットワーク層にわたってアーキテクチャー評価が実施されました。明確に定義されたテスト・シナリオとアーキテクチャー検証により、stcグループは重要なビジネス・サービスを保護する能力を強化し、エンタープライズ全体での継続性と準備態勢を確保しました。

IBMとstcグループは共創の文化を育み、リーダーシップの連携、円滑なナレッジ・トランスファー、そしてワークストリーム全体での持続的な推進力を実現しました。この協働的なアプローチにより、ミッションクリティカルなアプリケーションの事業継続性が大幅に強化され、より効果的かつ迅速な対応戦略が可能になりました。