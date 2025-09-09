IBMとstcグループが共同でダイナミックなハイブリッドクラウド基盤を構築し、運用の自動化、アプリケーションのクラウド化、エンタープライズ全体でのデジタル・トランスフォーメーションを加速
デジタル・イネーブラーのリーディング企業であるstcグループは、急速に拡大するデジタル・サービス群を支えるためにクラウド・モダナイゼーションの取り組みを開始しました。より拡張性が高く、効率的でコスト効果の高い基盤を構築するために、stcグループはプライベートクラウドの強みとパブリッククラウド・ソリューションの柔軟性を統合し、クラウド成熟度を高めることを目指しました。この戦略的アプローチは、あらゆる環境で高いパフォーマンスを発揮できる、将来に備えた統合アーキテクチャーを実現することを目的としていました。
従来型の単純なリフト・アンド・シフト移行を超える戦略的な一歩を踏み出し、stcグループはクラウドの可能性を最大限に引き出すためにオペレーティング・モデルを再定義しました。このトランスフォーメーションは、セキュリティー、コンプライアンス、拡張性を管理する強固なガバナンス・フレームワークに支えられ、クラウドネイティブ・ツール群によるエンタープライズ全体での活用を重視しました。このプログラムは将来を見据えたマルチクラウド戦略を基盤とし、価値の実現を加速し、継続的なイノベーションを促進し、ますますダイナミックになる市場環境において組織のアジリティーを高めることを目的として設計されました。
これを実現するには、人材、プロセス、テクノロジーを横断する全体的なアプローチに加え、明確な標準と再利用できる自動化の仕組みが必要でした。地域規制や急成長企業特有のニーズを踏まえ、stcグループはアジリティーと自動化を堅牢なガバナンスやセキュリティー・コンプライアンスと統合するブループリントに取り組んでいます。
stcグループはデジタル戦略をさらに前進させるために、IBM® コンサルティングと提携し、拡張性とレジリエンスを実現するためのプラットフォーム・エンジニアリングの原則に基づいたハイブリッドクラウドのターゲット・アーキテクチャーを設計しました。IBMは、アーキテクト、コンサルタント、プログラム・マネージャー、通信分野に特化したSMEからなるクロスファンクショナル・チームを編成し、主要なワークストリーム全体でトランスフォーメーションを主導しました。このトランスフォーメーションには、ハイブリッド・クラウド・プラットフォームの設計、クラウド対応のアプリケーション・モダナイゼーション、インフラストラクチャー・コストの最適化、災害復旧（DR）機能の強化が含まれていました。
このハイブリッドクラウド・プラットフォームの取り組みは共同ワークショップから始まり、その中でチームはプライベート・クラウドとその基盤となるインフラストラクチャーを含む現行のクラウド環境を評価しました。いくつかのギャップや課題が特定され、それらはビジネス上のニーズに基づいて優先順位が付けられました。これらの洞察に加え、グローバルのトレンドや業界のベスト・プラクティスを踏まえて、目標とする姿とトランスフォーメーションのロードマップが策定されました。
ターゲット・アーキテクチャーの主要コンポーネントは、プラットフォーム・エンジニアリングの原則に基づいて構築されたコントロール・プレーンです。このアプローチにより、統合されたポリシー、自動化されたインフラストラクチャーのプロビジョニング、標準化された運用ガバナンスが可能になります。
ハイブリッド・クラウドのターゲット・アーキテクチャーの一環として、マルチクラウド・マネジメント・プラットフォーム（MCMP）、FinOps、DevSecOps、AIOps、クラウド・ファウンデーション、サステナビリティー、DRといった新たなテクノロジー機能が提案されました。
アプリケーションのクラウド化の取り組みは、チームが共同でstcグループのIT環境を詳細に把握するディスカバリー・プロセスから始まりました。すべてのアプリケーションはBlueCatおよびICCAツールを用いて評価され、その結果、クラウド移行方針を含む個別のロードマップと、パフォーマンス、コンプライアンス、成長のバランスを取るための拡張性のあるターゲット・アーキテクチャーが策定されました。
設備投資（CapEx）と運用支出（OpEx）の両方を削減することを目的に、stcグループとIBMは包括的なインフラストラクチャー・コスト最適化の取り組みを実施しました。その結果、ハードウェア保守に関する長年の負担、ベンダー・ロックイン、専用データベースへの依存、仮想化における非効率性、そして限られた拡張性といった課題が明らかになりました。これらの課題に対応するため、stcグループとIBMはガバナンス・フレームワークと実行可能な計画を策定しました。
レジリエンスは、拡張性や効率性と同じくらい重要でした。それを実現するために、IBMとstcグループはターゲットとなるDRブループリントを策定しました。この中には、DR機能とガイドラインに関する包括的な調査、さらにstcグループのアプリケーション向けにDRおよび事業継続計画を可能にするガバナンス・フレームワークが含まれていました。ガイドラインの順守と規制遵守を推進するため、アプリケーション、インフラストラクチャー、ネットワーク層にわたってアーキテクチャー評価が実施されました。明確に定義されたテスト・シナリオとアーキテクチャー検証により、stcグループは重要なビジネス・サービスを保護する能力を強化し、エンタープライズ全体での継続性と準備態勢を確保しました。
IBMとstcグループは共創の文化を育み、リーダーシップの連携、円滑なナレッジ・トランスファー、そしてワークストリーム全体での持続的な推進力を実現しました。この協働的なアプローチにより、ミッションクリティカルなアプリケーションの事業継続性が大幅に強化され、より効果的かつ迅速な対応戦略が可能になりました。
stcグループのハイブリッドクラウド・プラットフォームはすでに、アジリティー、レジリエンス、コスト効率を向上させています。MCMP、DevSecOps、AIOps、FinOps、ハイブリッド・クラウド・インターコネクト、そして強化されたプライベート・クラウド基盤といった新たな機能の導入により、そのプロセスはさらに強化されています。これらの追加により、よりインテリジェントで自動化され、拡張性のあるデジタル環境の基盤が築かれています。
運用効率をさらに高めるために、stcグループはプライベートクラウド機能を拡張し、オートスケーリング、オートディコミッショニング、オートパワーオフといった機能を導入しました。
MCMPの導入により、stcグループは主要3社のハイパースケーラー間でシームレスなマルチクラウド接続を実現しました。この強化されたアーキテクチャーの柔軟性により、チームはパフォーマンス、拡張性、コンプライアンスに最適化された環境でワークロードをデプロイできるようになりました。
主要な取り組みのいくつかは、財務面および運用面で測定可能な効率化を実現しました。
これらの取り組みは総合的に、アジリティーとレジリエンスを備え、長期的な価値に最適化された将来対応型デジタル・エンタープライズの構築に向けたstcグループの取り組みを反映しています。
stcグループは、サウジアラビアのリヤドに本社を置くデジタル・イネーブラーの大手企業です。1998年に設立されたstcグループは、中東、北アフリカ、ヨーロッパにわたる数百万社の顧客に、通信、デジタル・サービス、エンタープライズ・ソリューションを提供しています。サウジアラビア王国最大の通信事業者として、stcグループは地域のデジタル・トランスフォーメーションを推進する上で重要な役割を担っています。約20,000人の従業員を擁し、主要な地域市場で強い存在感を示すstcグループは、2024年に758.9億サウジ・リヤルを超える収益を報告しました。
