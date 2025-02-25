Advanced RAG は、次のように順次的なステップベースのプロセスとして機能します。

1. クエリ処理： ユーザーのクエリを受信すると、クエリの意味を取り込む埋め込みモデルを使用して、高次元ベクトルに変換されます。

2.ドキュメント検索:エンコードされたクエリは、稠密なベクトル検索とスパース検索 (意味的類似性とキーワードベースの検索) の両方を使用してハイブリッド検索を提供する巨大な知識データベースを走査します。したがって、結果には、検索されたドキュメントに意味的なキーワードの一致が導入されます。

3. 取得したドキュメントの再ランク付け： 取得ツールは、コンテキストに基づき、文書を取得したクエリに関連して、最終スコアを付けます。

4.生成のためのコンテキスト融合:各ドキュメントは異なる方法でエンコードされているため、デコーダーはエンコードされたすべてのコンテキストを融合して、生成された応答がエンコードされたクエリと一貫性を持つようにします。

5. 応答生成： Advanced RAGのジェネレーター（通常はIBM Granite™モデルやLlamaなどのLLM）が、取得したドキュメントに基づいて応答を提供します。

6.フィードバック ループ:Advanced RAGは、アクティブ ラーニング、強化学習、レトリーバーとジェネレーターの共同トレーニングなどのさまざまな手法を使用して、パフォーマンスを継続的に強化します。このフェーズでは、取得したドキュメントをクリックして関連性を推測するなど、暗黙のシグナルが発生し、生成中にさらに適用するための修正や評価を含む明示的なフィードバックが発生します。したがって、長年にわたってこれらのストラテジーは検索と応答生成のプロセスを改善し、より正確で関連性の高い回答を生成できるようになりました6 。