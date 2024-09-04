プライマリー・ストレージとセカンダリー・ストレージの違いをさらに理解するために、人間の考え方を考察してみましょう。毎日、人々は驚くほどの量のデータが送られてきて、精神的に圧倒されています。

明らかに、これは吸収し処理すべき大量の情報です。起きた瞬間から夢に見るまで、私たちの心は考えられるすべてのデータをスキャンし、どの情報を保持し、何を無視するべきかについて、ほぼ無限に続く一連の微細な判断を行っています。ほとんどの場合、その決定は実用性に基づいて行われます。この情報を再び呼び出す必要があることを脳が認識した場合、そのデータにはより高い精神的優先順位が与えられます。

このような優先順位の決定は非常に頻繁に行われるため、私たちの心はデータをインプットするように訓練され、一次メモリと二次メモリがどのように割り当てられるかを分類することが人間の脳に任せられます。幸いなことに、人間の心は、現代のコンピューターと同様、マルチタスクの管理に非常に熟達しています。

人間の心の働きとコンピューターのメモリの管理方法には、的確な類似性があります。心の中では、人の短期記憶は、最も差し迫った「現在の」認知ニーズに特化しています。これには、個人の銀行取引に使用されるアクセスコード、重要な医療予約の予定時間、現在のビジネス顧客の連絡先情報などのデータが含まれる場合があります。言い換えれば、それは最も優先度の高い情報です同様に、プライマリストレージは、コンピュータの最も差し迫った処理ニーズに関係しています。

一方、2次データ・ストレージは、人の長期記憶のような長期ストレージを提供します。セカンダリストレージは動作頻度が低い傾向があり、長く保管されたデータを取得するためにより多くのコンピューター処理能力を必要とする場合があります。このようにして、長期記憶と同じ保持と処理を反映します。人間の長期記憶の例としては、運転免許証番号、長期保持された事実、配偶者の電話番号などがあります。