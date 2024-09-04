コンピューターのメモリーは、運用機能の実行に必要なメモリーの使用頻度に応じて優先順位が付けられます。1次ストレージとは、コンピューターの作業メモリーであり主要な運用コンポーネントであるプライマリー・メモリー（またはメイン・メモリー）を格納する手段のことです。メインまたはプライマリ・メモリは、「メイン・ストレージ」または「内部メモリ」とも呼ばれます。保存しているデータは比較的簡潔で、コンピューターが機能する際にアクセスできます。
プライマリー・メモリーは非常に頻繁にアクセスされるため、セカンダリ・ストレージ・システムよりも高速な処理速度を実現するように設計されています。プライマリー・ストレージは、コンピューターのマザーボード上の物理的な位置と、中央処理装置 (CPU)への近さによって、この性能の向上を実現します。
プライマリストレージを CPU の近くに配置することで、現在使用され、プライマリストレージ内に保持されているプログラム、データ、命令にすばやくアクセスできることに加えて、プライマリストレージへの読み取りと書き込みの両方が容易になります。
プライマリー・ストレージとセカンダリー・ストレージの違いをさらに理解するために、人間の考え方を考察してみましょう。毎日、人々は驚くほどの量のデータが送られてきて、精神的に圧倒されています。
明らかに、これは吸収し処理すべき大量の情報です。起きた瞬間から夢に見るまで、私たちの心は考えられるすべてのデータをスキャンし、どの情報を保持し、何を無視するべきかについて、ほぼ無限に続く一連の微細な判断を行っています。ほとんどの場合、その決定は実用性に基づいて行われます。この情報を再び呼び出す必要があることを脳が認識した場合、そのデータにはより高い精神的優先順位が与えられます。
このような優先順位の決定は非常に頻繁に行われるため、私たちの心はデータをインプットするように訓練され、一次メモリと二次メモリがどのように割り当てられるかを分類することが人間の脳に任せられます。幸いなことに、人間の心は、現代のコンピューターと同様、マルチタスクの管理に非常に熟達しています。
人間の心の働きとコンピューターのメモリの管理方法には、的確な類似性があります。心の中では、人の短期記憶は、最も差し迫った「現在の」認知ニーズに特化しています。これには、個人の銀行取引に使用されるアクセスコード、重要な医療予約の予定時間、現在のビジネス顧客の連絡先情報などのデータが含まれる場合があります。言い換えれば、それは最も優先度の高い情報です同様に、プライマリストレージは、コンピュータの最も差し迫った処理ニーズに関係しています。
一方、2次データ・ストレージは、人の長期記憶のような長期ストレージを提供します。セカンダリストレージは動作頻度が低い傾向があり、長く保管されたデータを取得するためにより多くのコンピューター処理能力を必要とする場合があります。このようにして、長期記憶と同じ保持と処理を反映します。人間の長期記憶の例としては、運転免許証番号、長期保持された事実、配偶者の電話番号などがあります。
次にように、多数の形式の一次ストレージ・メモリーがコンピューター・サイエンスのあらゆる議論の大半を占めています。
2次ストレージで一般的に使用されるメモリには、次の3つの形式があります。
ストレージ・リソースは、認識されているユーティリティーとそのリソースの使用方法に応じて、プライマリ・ストレージとして指定されます。一部のオブザーバーは、主要ストレージが特定のストレージ・メディアのストレージ・スペース、ストレージ容量もしくは特定のストレージ・アーキテクチャに含まれるデータ量、または特定のストレージアー・キテクチャに依存すると誤って仮定しています。重要なのは、ストレージ・メディアにどのように情報を保管するかということではありませんその記憶メディアに期待される有用性についてです。
このユーティリティーベースの焦点により、プライマリー・ストレージ・デバイスは次のような複数の形式をとることが可能になります。
データはあらゆるコンピュータシステムの生命線です。プライマリー・ストレージとセカンダリー・ストレージはそれぞれ、増え続けるデータ・フローの管理に関わっていますが、そのタスクには異なる角度からアプローチしています。プライマリー・ストレージは、積極的に必要なファイルを管理することでコンピューターのオペレーションを可能にします。セカンダリー・ストレージは、重要で保存する価値があると考えられるものの、すぐに必要ではないデータを永続的に保存することに関しています。
そして今、このデータ方程式に考慮しなければならない新しい要素がセキュリティーです。サイバー脅威がより頻繁に発生し進化するため、データ保護機能が組み込まれたデータ・ストレージを用意することが不可欠です。貴重なデータを継続的に保護するセキュリティーに加えて、組織が必要とするストレージを実現する方法をご覧ください。
データ・セキュリティーの要点と、組織にとって最も価値ある資産であるデータを保護する方法はこちら。新たなサイバー脅威から機密情報を保護するのに役立つさまざまな型やツール、戦略についてご確認ください。
よりスマートなストレージ・ソリューションが、AIのインサイトを促進し、運用を合理化し、ストレージ効率を向上させながら、大量の非構造化データの管理と有効化をサポートする方法をご覧ください。
データ・セキュリティーと拡張性を確保しつつ、AIや機械学習、分析プロセスを強化できるように設計された高性能のファイル・ストレージとオブジェクト・ストレージを使用して、データの課題を克服する方法をご確認ください。
フラッシュ・メモリーとストレージの種類について学び、企業がフラッシュ・テクノロジーをどのように活用して効率を向上させ、レイテンシーを削減し、将来を見据えたデータ・ストレージ・インフラストラクチャーを導入しているかをご覧ください。
IBM® Storage FlashSystemは、サイバー・レジリエンスと強化されたデータ・ストレージ機能を提供します。
IBM Storageは、データ・ストレージ・ハードウェア、 ソフトウェア定義ストレージおよびストレージ管理ソフトウェアの製品群です。
IBM Technology Expert Labsは、IBMサーバー、メインフレーム、ストレージ向けのインフラストラクチャー・サービスを提供します。
