NOCとセキュリティー・オペレーション・センター（SOC）はどちらもミッションクリティカルな機能を提供しますが、ネットワーク・オペレーション・センター、セキュリティー・オペレーション・センター、ヘルプデスクの目的には大きな違いがあります。 ヘルプデスクは多くの場合、エンドユーザーに重点を置いていますが、問題が発生した場合はNOC、SOC、ヘルプデスクの3ついずれもサポートを提供します。 それぞれに着目し、どのように異なるのかを見てみましょう。

NOC

前述のように、NOCはネットワークの稼働時間を確保し、問題を迅速に特定するためにネットワーク管理に重点を置いています。 NOCは通常、シームレスな体験を保証するために舞台裏で稼働します。

SOC

SOCは舞台裏でも動作しますが、ネットワークと情報セキュリティに重点を置き、クライアント・ネットワークに対する脅威分析と攻撃の監視を実行します。SOCは、異常を検知し、発生したサイバー攻撃を軽減するように訓練されています。 NOCのミッションは365日24時間体制のネットワーク接続を確保することである一方、SOCは脅威を評価し、365日24時間体制のネットワークを最終的に中断する可能性のある攻撃に対する保護を構築します。

ヘルプデスク

ヘルプデスクは、ネットワークの問題などを特定します。 ただし、ヘルプデスクは主に、ネットワーク接続の中断に遭遇したオフィスワーカーや、機器の接続に問題を抱えた現場技術者などのエンドユーザーとやり取りします。NOCはエンドユーザーと対話することはほとんどありませんが、代わりにマネージド・サービス・プロバイダーや企業の社内ITチームと直接連携します。

どちらのチームも単独で作業することはなく、NOCはオンコールでヘルプデスクをサポートすることもできます。 たとえば、カスタマー・サービス担当者がネットワークへのログオンで問題に遭遇した場合、まずヘルプデスクに問い合わせることになります。 問題がそこで解決できない場合は、NOCにエスカレーションされます。