ビジネス・リーダーは、テクノロジーとデータを使用してイノベーションとビジネス成果を推進することで、組織を変革する新しい方法を常に模索しています。しかし、洞察を導き出したり、シームレスな顧客体験を構築したりすることを考える前に、まずアプリケーション環境全体ですべてのデータを接続して標準化する必要があります。
確立されたオンプレミスから新たに採用されたSaaS（Software-as-a-Service）アプリケーションまで、統合はデジタル・ビジネスのビジネス・トランスフォーメーションに向けた重要なステップでありながら、ますます複雑化しています。
過去数年間、新たな統合の需要は、ほとんどの企業が処理できる能力をはるかに超えています。従来の統合アプローチでは、要求に追いつくことができません。統合あたりのコストを削減することは、柔軟でスケーラブルな統合モデルを構築するために不可欠です。
誰もがビジネスを一時停止したり、インフラストラクチャ全体を廃止して交換したりする余裕はありません。その代わりに、企業はプロセスを合理化し、スキルセットを幅広い人材に分散させ、統合アーキテクチャを再構築し、新しいテクノロジーを活用して統合をよりシンプルかつ効率的にする方法を模索しています。アジャイル統合ストラテジーを採用すると、人、プロセス、アーキテクチャ全体にわたるこれらの変更を管理するのに役立ちます。また、合理化された統合のためのテクノロジーのオプションを企業が検討するにつれて、ハイブリッド統合プラットフォーム（HIP）が普及しつつあります。
Ovumによると、ハイブリッド統合プラットフォームとは、「さまざまなアプリケーション、システム、サービス、データ・ストアを接続する統合フローを開発、保護、管理できるようにするとともに、さまざまなハイブリッド統合ユースケースの要件を満たすための迅速なAPI作成／構成とライフサイクル管理を可能にする、統合ソフトウェア（ミドルウェア）製品のまとまりのあるセット」です。
言い換えれば、ハイブリッド統合プラットフォームは、オンプレミス環境やマルチクラウド環境全体でデータとアプリケーションをよりシンプルかつ簡単に統合するために必要なすべてのツールを組織に提供する必要があります。データのサイロが解消されると、企業はデータを実行可能な洞察に変える素晴らしい機会を得て、より良い意思決定を迅速に行えるようになります。
今日の統合チームには、従来の統合スタイルと最新の統合スタイルのバランスをとるためのさまざまなツールが必要です。ハイブリッド統合プラットフォームを評価する際に、注目すべき最も重要な機能は次のとおりです。
最近の組織が求めている、データに対するリアルタイム応答を提供するには、大容量ファイルを確実かつ高速に送信、共有、ストリーミング、同期できることが重要です。
最近まで、ハイブリッド統合プラットフォームは、組織がさまざまなベンダーの既存のツール（API管理ソフトウェア、iPaaS、ESBソリューションなど）の主要な機能を1つの統合システムに組み合わせて構築する必要があるものと考えられていました。
ただし、これには費用がかかり煩雑なプロセスになることがあり、多くの場合、すべての要件を満たすことはできません。一部の主要な機能が複数のベンダーの製品間で重複する一方、一方でイベント・ストリーミングや高速データ転送などの最新の統合機能がなくなってしまいます。
代わりに、企業は、従来の統合スタイルと最新の統合スタイルの両方に必要なすべての機能を、統合されたコンテナ型プラットフォームに組み合わせたIBM Cloud Pak for Integrationなどの完全なソリューションを検討する必要があります。シングル・サインオン、共通のロギング、トレース、アセット・リポジトリー、統合ダッシュボードなどの機能は、すべての機能を統合し、統合ワークフローをより効率化します。
アジャイル統合アプローチと堅牢なハイブリッド統合プラットフォームを組み合わせることで、組織はコストを削減しながら新しい統合を加速するために必要なすべてをチームに提供できます。これを適切に行うことで、組織は既存のインフラストラクチャーと従来の統合スタイルを引き続き使用しながら、新しいスキル、エンドポイント、ユースケース、デプロイメント・モデルを独自のペースで導入できるようになります。
ハイブリッド統合プラットフォームは、アセット・リポジトリーなどの主要な機能を通じて、より多くのコラボレーション、民主化、資産の再利用を可能にし、デジタル・トランスフォーメーションの取り組みに必要な大量の統合を統合チームが構築およびサポートできるようになります。
ハイブリッド統合プラットフォームと、それを評価する際に注目すべき主要な機能、機能、および要件について詳しく知りたいですか。
登録してOvumアナリスト・レポート「ハイブリッド統合プラットフォーム: デジタル・ビジネスには統合のモダナイゼーションと俊敏性の向上が求められる」をお読みください。
