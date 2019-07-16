ビジネス・リーダーは、テクノロジーとデータを使用してイノベーションとビジネス成果を推進することで、組織を変革する新しい方法を常に模索しています。しかし、洞察を導き出したり、シームレスな顧客体験を構築したりすることを考える前に、まずアプリケーション環境全体ですべてのデータを接続して標準化する必要があります。

確立されたオンプレミスから新たに採用されたSaaS（Software-as-a-Service）アプリケーションまで、統合はデジタル・ビジネスのビジネス・トランスフォーメーションに向けた重要なステップでありながら、ますます複雑化しています。