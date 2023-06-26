ビジネス対応の生成AIを責任を持って拡張する方法

既製の事前構築済み生成モデルを使用する場合には、いくつかの基本的な問題があります。各組織は、価値創造の機会とそれに伴うリスクのバランスを取る必要があります。ビジネスとユースケースにもよりますが、リスク許容度が低ければ、組織は社内で構築するか、または信頼できるパートナーと協力する方が良い結果が得られることに気付くでしょう。

既製の生成 AI モデルで考慮すべき懸念事項は次のとおりです。

インターネット・データは常に公平で正確とは限りません

今日の生成AIの多くの中核には、Wikipedia、Webサイト、記事、画像、音声ファイルなどのソースからの膨大なデータが含まれています。生成モデルは基礎となるデータのパターンを一致させてコンテンツを作成するため、制御がなければ、偽情報、偏見、オンラインでの嫌がらせを助長させる悪意が存在する可能性があります。このテクノロジーは非常に新しいため、説明責任が欠如し、著作権やロイヤルティなどに関連する評判や規制のリスクにさらされるケースが増えます。

モデル開発者とすべてのモデルのユースケースの間に断絶が生じる可能性があります

生成モデルの下流の開発者は、モデルがどのように使用され、他の目的に適応されるかについて完全には把握していない場合があります。これにより、誤った仮定や結果が生じる可能性があります。エラーが製品やサービスの選択といった重要度の低い決定に関わる場合には重大ではありませんが、偏見を含む非倫理的な行動への非難や、監査や罰金につながる可能性のある規制遵守の問題につながる可能性のある、ビジネス上大切な決定に影響を与える場合には重大です。

訴訟と規制が使用に影響

当初は訴訟や規制を懸念し、大規模組織が生成AIを使用する方法は制限されるでしょう。これは、金融サービスやヘルスケアなどの規制の厳しい業種・業務では特に当てはまります。これらの業種・業務では、不完全または不正確なデータやモデルに基づく非倫理的でバイアスのかかった決定が許容される範囲が非常に狭く、有害な影響を及ぼす可能性があります。

最終的には、生成モデルのランドスケープが追いつくでしょうが、企業はコンプライアンス違反、会社の評判の毀損、監査、罰金を回避するために、積極的に規制を遵守する必要があります。