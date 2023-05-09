watsonx.aiの背後にあるテクノロジーを紹介IBMのエンタープライズ向けAI製品ポートフォリオ

AI革命の最前線に立つ AI革命。過去10年間、ディープラーニングはデータの可用性と強力なコンピューティング能力の重大な衝突から誕生し、多くの目覚ましいAI機能を実現しました。しかし、自動化には多大な労力がかかるという矛盾する課題に直面しています。これは冗談のように聞こえますが、AIを使ってビジネス上の問題を解決しようとした人なら誰でも知っているかもしれませんが、そうではありません。

従来のAIツールは強力ではありますが、高価で時間がかかり、使いにくい場合があります。AIモデルをトレーニングするには、データを確実に収集、キュレートし、タスク固有の注釈を付けてラベル付けする必要があります。モデルを構築するには、専門的で見つけにくいスキルが必要であり、新しいタスクを実行するたびにプロセスを繰り返す必要があります。その結果は、企業は豊富なデータと高いビジネス価値を備えたタスクの自動化に重点を置き、他のすべてをテーブル上に残しました。しかし、この状況は変わり始めています。

トランスフォーマーや自己教師付き学習法の登場により、膨大なラベルなしデータにアクセスできるようになり、大規模な事前学習モデル、いわゆる「基盤モデル」への道が開かれました。こうした大規模モデルにより、オートメーションに伴うコストと労力が削減されました。

基盤モデルは、さまざまなAIアプリケーションに強力で多用途な基盤を提供します。基盤モデルを使用すると、限られた注釈付きデータと最小限の労力でタスクを迅速に実行できます。場合によっては、モデルを解決に導くために、目の前のタスクを説明するだけで済みます。

しかし、これらの強力なテクノロジーは企業に新たなリスクと課題ももたらします。今日のモデルは多くの場合、品質や出所が不明なデータセットでトレーニングされているため、攻撃的またはバイアス、または事実に反する応答につながります。大規模なモデルは高価で、トレーニングと実行に多くのエネルギーを必要とし、デプロイも複雑です。

私たちIBMは、エンタープライズ向けの基盤モデルを使用する際の中核的な課題に対処するアプローチを開発してきました。本日、watsonx.aiを発表しました。今日の市場にある最新のAIツールとテクノロジーへのIBMの入り口。分野が急速に変化していることの証として、一部のツールは数週間前から現在までに新しいツールを追加しています。

今週発表されたIBMの大規模なwatsonx製品の一部である watsonx.ai に含まれる内容は多様で、今後も進化し続けるでしょうが、私たちの大きな約束は同じです。安全でエンタープライズ対応のオートメーション製品を提供することです。

これは、AIにおけるこの新しいパラダイムから価値を引き出すためのお客様の旅を加速させるというIBMの継続的な取り組みの一環です。ここでは、データおよびモデル・アーキテクチャーへのアプローチを含め、IBMでトレーニングされたエンタープライズ・グレードの一連の基盤モデルを構築するための私たちの取り組みについて説明します。また、企業が当社のものに加えて、オープンソース・モデルの幅広いカタログを使用して基盤モデル・ベースのソリューションを構築およびデプロイできるようにする私の新しいポートフォリオとツールについても概説します。