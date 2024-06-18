CIOは何に支出したいと考えているのでしょうか？

CIOは常に、ビジネスの運営とビジネスの変化の間のバランスに取り組んでいます。それがビジネス・トランスフォーメーションと収益の底辺を推進することに大きな変化をもたらすものだからです

単に現状を維持するのではなく、新たな機能を構築したいと考えています。

躊躇する理由は何でしょうか。

あまりにも多くの組織が、依然として予算編成プロセスを年間ベースで実行しています。多くの場合、前年のデータをコピー＆ペーストし、数字を少し足したものになります。

しかし、テクノロジーとビジネスの変化の速度が速いことを考えると、従来の予算編成サイクルでは不十分です。このプロセスでは、ITチームは適切な場所に資金を費やしているかどうかを批判的かつ動的に評価することはできません。