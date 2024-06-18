今日のCIOにとって重要な課題は、IT予算を何に費やしているのか、ということです。
クラウドのコストはすでに課題となっていました。最近の調査では、24% がソフトウェアコストを無駄にしていると回答しました。生成AIの爆発的な普及により、組織はすべての技術支出の可視性と説明責任のために、FinOpsやテクノロジー・ビジネス・マネジメント（TBM）などのフレームワークを検討することが重要になっています。
しかし、これは実際には何を意味するのでしょうか？組織はどうすれば、IT支出に関して、より統制のとれた価値主導のアプローチに移行できるでしょうか。この分野における生成AIの影響は何でしょうか？
これらの問題に答えるため、IBM®のクラウド＆テクノロジー・アドバイザリー・プラクティスのパートナーであるDeclan Coombsに相談しました。Declanは、テクノロジーとクラウドのトランスフォーメーションの取り組みから組織がより多くの価値を引き出せるよう支援してきた20年以上の経験があります。
CIOは常に、ビジネスの運営とビジネスの変化の間のバランスに取り組んでいます。それがビジネス・トランスフォーメーションと収益の底辺を推進することに大きな変化をもたらすものだからです
単に現状を維持するのではなく、新たな機能を構築したいと考えています。
あまりにも多くの組織が、依然として予算編成プロセスを年間ベースで実行しています。多くの場合、前年のデータをコピー＆ペーストし、数字を少し足したものになります。
しかし、テクノロジーとビジネスの変化の速度が速いことを考えると、従来の予算編成サイクルでは不十分です。このプロセスでは、ITチームは適切な場所に資金を費やしているかどうかを批判的かつ動的に評価することはできません。
FinOpsは、根本的には文化と運用モデルの変革です。これは財務機能だけでなく、ビジネステンプおよび計画機能の中心にも当てはまります。人材、プロセス、テクノロジーを実際に組織に組み込み、コストの所有権と説明責任をエッジに移すには、人材、プロセス、テクノロジーについて検討する必要があります。
その主な目的は、人々が自分のお金を何に使っているかについての可視性と理解を提供し、より賢明な決定を下せるようにすることです。
これまでは主にパブリッククラウドに重点が置かれていましたが、クラウドとテクノロジーの支出全体に広がりつつあります。
TBMと組み合わせると、ハードウェア、ソフトウェア、ヒューマンウェアなど、より広範な技術スタックにレンズが広がり、技術消費と、それがビジネス成果にどのように結びつくかについて、より明確で包括的なビューが提供されます。これにより、ビジネスに最適な方法でどこに投資するのが最適か、テクノロジーをどのようにデプロイするのが最適かを把握できます。
これは重要な役割を担っています。特に、生成AIのユースケース、それらを強化するために必要な膨大な量のGPU、そしてその結果生じる高額なコストを見ると、なおさらです。組織は価値を示すのに苦労するでしょう。FinOpsは、チームがコスト意識の高い方法で生成AIを使用および拡張し、ROIを追跡および測定するのに役立ちます。
生成AIがFinOpsを加速します。データをより有効に活用し、パターンの検出とコンテキスト化を改善するのに役立ちます。データ駆動型の意思決定を可能にし、プロセスを合理化し、アクションを自動化するための洞察と推奨事項を提供します。
しかし、本当のゲームチェンジャーは、生成AIを使用してアプリケーションとコードのモダナイゼーションを加速することです。これにより、ワンランク上のコスト最適化を達成し、効率性とビジネス価値を高めることができるのです。
エンジニアにコスト最適化の提案に基づいて行動してもらうことは、最大の課題です。こうしたコスト削減の演習では初期費用を削減するのは非常に簡単です。正しい行動をとることのメリットを示し、報酬を与えることが重要です。
FinOpsを正しい方法で行っていれば、人々は変化をもたらす力を与えられます。適切なツール可視性やインセンティブを提供すれば正しいことをするようになります。
