一般に、eBPFはLinuxカーネル内でvirtual machines (VM)として動作し、低レベルの命令セット・アーキテクチャーで動作し、eBPFバイトコードを実行します。ただし、eBPFプログラムを実行する複雑なプロセスは、特定の主要な手順に従う傾向があります。

開発者は、まずeBPFプログラムを書き、バイトコードをコンパイルします。プログラムの目的によって、適切なコードの種類が決まります。たとえば、チームがCPU使用率を監視したい場合は、使用率メトリクスを取り込む機能を含むコードを書きます。

eBPFコンパイラーが高レベルのCコードを低レベルのバイトコードに変換すると、ユーザー空間ローダーは BPFシステム・コールを生成して、プログラムをカーネルにロードします。また、ローダーはエラーに対処し、プログラムに必要なeBPFマップをセットアップする責任もあります。

プログラムのバイトコードとマップが配置されると、eBPFは検証プロセスを実行して、プログラムがカーネルで安全に実行できることを確認します。安全でないと判断された場合、プログラムをロードするシステム・コールは失敗し、ローダー・プログラムはエラー・メッセージを受け取ります。プログラムが検証に合格すると、実行が許可されます。

eBPFは、インタプリタまたはJITコンパイラーを使用して、バイトコードを実行可能なマシン・コードに変換します。ただし、eBPFはイベント駆動型テクノロジーであるため、カーネル内の特定のフック・ポイントまたはイベント（システム・コール、ネットワーク・イベント、プロセスの開始、CPUアイドリングなど）に応答してのみ実行されます。イベントが発生すると、eBPFは対応するバイトコード・プログラムを実行し、開発者がシステムのさまざまなコンポーネントを検査および操作できるようにします。

eBPFプログラムが実行されると、開発者はeBPFマップを使用してユーザー空間からeBPFプログラムと対話できるようになります。たとえば、アプリケーションは定期的にマップを確認してeBPFプログラムからデータを収集したり、マップを更新してプログラムの動作を変更したりする場合があります。

プログラムのアンロードは、ほとんどのeBPF実行プロセスの最終ステップです。eBPFがそのジョブを完了すると、ローダーはBPFシステム・コールを再度使用して、eBPFをカーネルからアンロードできます。その時点で、eBPFは実行を停止し、関連するリソースを解放します。また、アンロード・プロセスには、チームが不要になったeBPFマップを反復処理して有用な個々の要素を解放し、マップ自体を削除する（「delete」システムコールを使用）ことも含まれる場合があります。