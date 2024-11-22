データ・プレーンは転送プレーンとも呼ばれ、データ・パケットの移動を担当するネットワーク・アーキテクチャーの一部です。データ・パケットは、ネットワーク経由で送信するために収集される小さな情報の単位です。データ・プレーンは、コントロール・プレーンから受信したルーティング情報とプロトコルに基づいて、ネットワーク全体でのパケットのリアルタイムの移動を制御します。

データ・プレーンは、コントロール・プレーンによって構築および維持されるルーティング・テーブルを常にチェックし、ネットワーク上でのデータの誘導方法に関するガイダンスを取得します。ルーティング・テーブルのルールに基づいて、データ・プレーンはパケットを正しい宛先に転送します。また、セキュリティー要件を満たすために、特定の処理タスク（パケット・ヘッダー、情報の発信元と分類に関するデータの更新など）を実行することもできます。