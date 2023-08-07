この記事は、IBMとPfizerの臨床試験のパフォーマンスを向上させるAI技術の応用に関するシリーズの一部であり、登録とリアルタイム予測に焦点を当てています。さらに、患者数を増やす方法、治験募集におけるダイバーシティー、生成AIや量子コンピューティングの応用可能性についても、こちらで紹介していきたいと考えています。企業は、これらの相互依存するプロセスを総合的かつ統合された方法で管理することが、変化の達成に向けて成功するために不可欠であることを、これまで以上に認識しています。

業界や研究は進歩しているにもかかわらず、医薬品を市場に投入することは、依然として複雑なプロセスであり、改善の余地は大いにあります。臨床試験は時間と費用がかかる上、企業の制御が及ばない理由により、大部分が非効率的です。効率的な臨床試験サイトの選定は、業界全体にとって依然として重要な課題となっています。タフツ大学医薬品開発研究センターが実施し、2020年に発表された調査によると、治験の23%が予定していた募集スケジュールを達成できていないことがわかりました。4年経った今でも、 IBMの顧客の多くは依然として同じ苦労をしています。予定されていた募集スケジュールに間に合わなかったり、特定の施設で参加者の登録ができなかったりすると、製薬会社に多大な金銭的影響が生じ、医薬品や医療サービスのコスト増加という形で医療提供者や患者に波及する可能性があります。拠点選択と人材採用の課題は、IBMのバイオ医薬品企業のお客様にとって主要なコスト要因であり、企業やパイプラインの規模によっては、年間1500万～2500万ドルと見積もられています。これは、既存のセクターベンチマークと一致しています。

治験実施施設のパフォーマンス不足により臨床試験が早期に中止されると、研究上の疑問は未解決のままとなり、研究結果は結局公表されません。ランダム化臨床試験のデータと成果を共有できないことは、体系的なレビューとメタ分析に貢献する機会を逃すだけでなく、バイオ医薬品コミュニティとの教訓の共有も欠如することを意味します。

人工知能（AI）がバイオ医薬品分野に浸透する中、臨床試験サイトの選定プロセスや継続的なパフォーマンス管理にAIを統合することで、企業は施設パフォーマンスに関する貴重な知見を得られます。これにより、被験者募集期間の短縮、グローバルなサイト拠点数の削減、大幅なコスト削減が実現する可能性があります（図表1）。AI は、治験マネージャーや経営陣が戦略的な意思決定を行うためのデータを提供することもできます。この記事では、バイオ医薬品企業がAI主導型のアプローチを活用して、エビデンスベースの情報に基づいた意思決定を行い、臨床試験サイトの成功の可能性を高める方法について概説します。