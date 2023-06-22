データ、オートメーション、AIでビジネス・プロセス・アウトソーシングを競争優位性へと変革する方法

IBM ConsultingのNeeraj Manik氏は最近、大手製薬会社のクライアントと、フロントオフィスおよびバックオフィスの財務プロセスを合理化・改善する方法について話をしました。その際、同社が直面している複雑に絡み合った課題、すなわち「請求書が多すぎる、取引先が多すぎる、取引先への支払いが過剰」といった問題を指摘しました。

IBM ConsultingのVP兼シニアパートナーであるManik氏は、AI、データ分析、各種指標、オートメーションを活用して、クライアントの財務オペレーションと支払い処理を戦略的に再設計する大きな機会について説明しました。最終的に、これらのプロセスをモダナイズすることで、数億ドルのコスト削減、従業員体験の向上、そして企業のアジャイル性と競争力の強化が可能になると同氏は述べています。Manik氏は、このテクノロジーの活用は、これまでとは根本的に異なる変化であると考えています。かつては、企業がビジネス・プロセスをアウトソーシングしても、組織の効率、業務精度、従業員や顧客体験への影響を考慮せず、わずか30％程度のコスト削減しか得られませんでした。

長年にわたり、BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）の中心的戦略は、労働コストの低い国に業務を委託する「労働アービトラージ」でした。多くの場合、カスタマーサポートやIT、その他のオフィス業務が対象となっていました。しかし現在、AIやオートメーションなどのテクノロジーにより、アウトソーシング市場とBPOサービスは変革されました。企業はもはやオフショアのアウトソーシングに依存する必要はなく、効率を高めながらプロセスをモダナイズできるようになっています。

テクノロジーを活用したビジネス・プロセス・オペレーション（新しいBPO）は、大きな価値を生み出し、データ品質を向上させ、従業員の貴重なリソースを解放し、より高い顧客満足を実現しますが、総合的なアプローチが必要です。AIとオートメーションを活用することで、企業は業務プロセスを効率化・強化しながら、トレンドや脅威を迅速に予測・対応するための豊富な情報を得ることができます。

IBM Consultingと連携する企業は、プロセス設計やビジネス戦略に関するIBMの豊富な知見を得ることができます。また、ServiceNow、Celonis、Salesforceなどの企業との強力なパートナーシップの恩恵も受けられます。最終的に、単一のソリューションや技術に限定されることなく、組織はIBM Consultingと連携して、広範かつ変革的なビジネス・イニシアチブに投資し、成果を最大化することができます。

新しいBPOはもはや単に運用コストを削減するだけではありません。適切に実施すれば、企業は柔軟かつスマートになり、変化する市場環境に合わせて迅速にスケールアップできるようになります。「最新のBPOは、成長、差別化、競争優位を生み出すものです」とManik氏は述べています。