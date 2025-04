AI権利章典は、2022年10月に米国科学技術政策局(OSTP)によって、「Blueprint for an AI Bill of Rights: Making Automated Systems Work for the American People(AI権利章典の青写真:自動化システムをアメリカ国民のために活用する)」という文書の中で導入されました。青写真とも呼ばれるAI権利章典は、さまざまな学術機関、人権団体、非営利団体、民間セクターの企業と協議した後、作成されました。

AI権利章典は、市民権を保護し、自動化システムの導入とガバナンスにおける民主的価値を促進する政策と慣行の策定を支援することを意図しています。これを達成するために、青写真では、アルゴリズムによる差別などの潜在的なリスクを軽減するための5つの原則を定めています。また、医療、金融サービスなどの分野にAIをデプロイすることで生じる可能性のある重要なリソースやサービスに対するアクセスの問題にも対処します。

AI権利章典は、AIシステムの設計、使用、デプロイメントの指針となる5つの基本原則で構成されています。発言の自由、投票権、プライバシーなどの人々の公民権が危険にさらされ得るさまざまな状況を考慮し、各原則において具体的な考慮事項が定められています。

青写真は拘束力がなく、基本原則の遵守を義務付けていませんが、既存の法律やポリシーではまだガイダンスが提供されていないAI関連のポリシー決定に関して、情報提供することを目的としています。