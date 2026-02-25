長年にわたり、盗まれた認証情報はハッカーが好んで用いる主要な攻撃ベクトルでした。しかし、その状況が変わりつつあります。2026 IBM X-Force Threat Intelligence Indexによると、公開アプリケーションの悪用が急増し、認証情報を悪用した攻撃を上回って、主要な初期アクセス・ベクトルとなっています。脅威アクターがこれほど大きく戦術を変えているのはなぜか、そしてそれは防御側にとって何を意味するのかを考えます。



Security Intelligenceの本エピソードでは、Claire Nuñez、Chris Caridi、Joe Xatruchが最新のThreat Intelligence Indexの主な調査結果を解説するとともに、以下についても取り上げます。

AIエージェントの「魂」を奪うインフォスティーラー

侵害されたパッケージがAIエージェントをマルウェアとして展開

解消できないAIインフラストラクチャーの不備

なぜ脅威インテリジェンスはこれほどサイロ化しているのか。また、それにどう対処すべきか

これらすべてに加え、さらに詳しくはSecurity Intelligenceでご覧ください。

00:00 - 導入

1:17 - Threat Intelligence Index 2026

16:22 - AIエージェントの中核を奪う攻撃

28:03 - AIインフラストラクチャーの欠陥

36:36 - 人の視点で読み解く脅威インテリジェンス

本ポッドキャストで述べられている意見は、出演者個人の見解であり、IBMまたはその他の組織もしくは団体の見解を必ずしも反映するものではありません。