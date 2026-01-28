John Henry対チャットボット：人間はAI詐欺師を出し抜くことができるのか？

チャットボットにだまされることがあると思いますか。

IBM Chief People HackerのStephanie Carruthersも、実際に真正面から対決するまではそうは考えていませんでした。

今回のSecurity Intelligenceでは、DEF CON 2024で開催されたJohn Henry Competitionの舞台裏を紹介します。CarruthersがAI搭載のビッシング・ボットと対決し、どちらがより巧みに人をだませるかを競いました。

その結果は意外かもしれません。

あわせて、生成AIがソーシャル・エンジニアリングをどのように変えつつあるのか、ビッシングや音声クローン攻撃がなぜ急増しているのかを考えます。さらに、長年にわたりフィッシング・メールの見分け方は教えてきても、上司そっくりの声による電話への備えは十分でなかった防御側にとって、それが何を意味するのかも取り上げます。

これらすべてに加え、さらに詳しくはSecurity Intelligenceでご覧ください。

本ポッドキャストで述べられている意見は、出演者個人の見解であり、IBMまたはその他の組織もしくは団体の見解を必ずしも反映するものではありません。
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