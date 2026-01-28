バレンタインデーは過ぎましたが、まだ愛の話題は尽きません。もっとも、それは詐欺師が被害者の財布に向ける「愛情」のことですが。

今回のSecurity Intelligence特別エピソードでは、ホストのMatt KosinskiがClaire Nunez、Suja Viswesan、Dave Balesとともに、現代のロマンス詐欺が実際にどのように機能するのかを詳しく解説します。無害な会話のきっかけとなる「番号違い」を装ったテキスト・メッセージから、感情、信頼、時間を利用して金銭を引き出す長期型の、いわゆる「pig butchering」詐欺までを取り上げます。多くの場合、その誘い文句には暗号資産投資が使われます。パネリストは、誰もがこうした詐欺の被害に遭い得る理由、データ侵害や公開記録が詐欺師による説得力のある被害者プロフィール作成にどのように利用されるか、そしてAIがこの問題をどのように悪化させているかを説明します。

最後に、詐欺に巻き込まれている可能性がある家族や大切な人とどう向き合うか、被害報告を早めるために恥や偏見をどう取り除くか、そして「個人的な」詐欺が企業リスクになったときに組織が何をできるかを具体的に考えます。

重要ポイント：

知らない番号には応答しないでください

オンライン上の「投資機会」は危険信号と捉えてください

そして、このような被害に遭っても決して一人ではないことを忘れないでください。

本ポッドキャストで述べられている意見は、出演者個人の見解であり、IBMまたはその他の組織もしくは団体の見解を必ずしも反映するものではありません。