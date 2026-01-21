今回のSecurity Intelligenceでは、パネリストのJake Paulson、Stephanie Carruthers、Matt Cernyが、フィッシング、ディープフェイク、偽情報といったAIを悪用した脅威がサイバー脅威の状況をどのように変えつつあるかを掘り下げます。組織側でも、こうした攻撃の検知を支援するためにAIツールの導入が進んでいます。

しかし、AIの時代であっても、最終的に最初と最後の防御線となるのは人です。にもかかわらず、そうした人々が成果を上げるために必要なものを十分に提供できていないことが少なくありません。AIの脅威がもたらす速度、規模、影響力の増大に、人がどのように適応すべきかを考えます。

パネルが示す答えは、チェック欄を埋めるだけの形式的なトレーニングを増やしたり、見栄えのよいスライドを用意したりすることではありません。必要なのは、現実に即した没入型トレーニングです。計画どおりに進まない場面に備え、反復によって身に付く対応力、プレッシャー下での自信、意思決定力を養います。

主なテーマ

00:00 — 導入

導入 01:48 — AIを悪用したフィッシング、ディープフェイク、現代のソーシャル・エンジニアリング手法

AIを悪用したフィッシング、ディープフェイク、現代のソーシャル・エンジニアリング手法 09:19 — 人が依然として主要な攻撃対象領域である一方、強力な防御でもある理由

人が依然として主要な攻撃対象領域である一方、強力な防御でもある理由 17:03 — テーブルトップ演習とサイバー・レンジ訓練の違い

テーブルトップ演習とサイバー・レンジ訓練の違い 22:00 — 没入型シミュレーションによる実際のインシデント対応のプレッシャーへの備え

没入型シミュレーションによる実際のインシデント対応のプレッシャーへの備え 42:00 —AI攻撃の時代に、認識よりも備えが重要である理由

AIが攻撃を加速させる時代に、結果を左右するのはトレーニングです。

そのほかの話題も含めて、Security Intelligenceでお届けします。

本ポッドキャストで述べられている意見は、出演者個人の見解であり、IBMまたはその他の組織もしくは団体の見解を必ずしも反映するものではありません。