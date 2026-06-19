エンタープライズ向け仕様駆動開発のためのコンテキスト標準ソリューション「AI Lifecycle Shared Engineering Artifacts：ALSEA（アリーシア）」とは

エンタープライズ向けの大規模システム開発において仕様駆動開発を本格的に適用するためのコンテキスト標準ソリューション「AI Lifecycle Shared Engineering Artifacts（以下ALSEA（アリーシア））」を2026年4月14日発表。同日より、先行プロジェクト向けに提供を開始しています。
生成AIの利用が前提になるにつれ、開発現場ではIT開発そのものをどう再定義するかが問われています。重要なのはどのAIモデルやツールを使うかではなく、どのように設計すればAIが正しく機能するか。この設計の質こそが企業競争力の強化・差別化につながります。
AI駆動開発（AI-Driven Development）とは、システム開発の設計、実装、テスト、運用にわたるプロセス全体にAIを組み込み、AIと人間が協業して開発プロジェクトを進行する開発手法です。AIが果たす役割の範囲によって3つの区分があり、非エンジニア向けの「バイブコーディング」、高スキルエンジニア向けの「ハイブリッド」、そして重要なシステムを開発保守するスキルと経験が豊富なエンジニア向けの「仕様駆動開発」と定義できます。
AI駆動開発における仕様駆動開発は、開発プロジェクトを遂行する過程で、コードやドキュメントを含む成果物の品質を高め、統制を主導することが求められます。
AIを活用したエンタープライズ開発では、AIコンテキストが重要になります。AIを個人のツールではなく、開発プロジェクトの開発基盤として効果的に活用するためには、システム部門が蓄積してきた形式知や有識者の暗黙知を言語化、構造化して、AIに判断可能なコンテキストに変換することが必要です。
AI に背景、⽂脈、判断基準からなる正確なコンテキストを与えられなければ、AI は誤った前提に基づき作業を⾼速に実行し、コードやドキュメントを含む成果物を生成します。その結果、成果物の内容を精査し、監督する担当者のレビューや修正⼯数はむしろ増えてしまいます。AIは暗黙知や忖度もしないため、システム部⾨が⻑年培ってきたWhyや How を形式知として AI に受け渡す必要があります。特に
この3つのコンテキストを整備できてこそ、初めて AI は大規模エンタープライズ開発で正しく、再現性をもって働くようになります。そして、このコンテキストを適切にコントロールするソリューションが、ALSEAです。
ALSEAは、大規模開発向けのAI標準化コンテキストとして開発されました。日本IBM独自の大規模システム開発のノウハウを組み込み、誰が使っても再現できる形にまで拡張、体系化した、5つのエンタープライズ向けの標準化コンテキストを提供します。これにより、大規模エンタープライズ開発の成功の鍵である、標準化され組織化された品質を保証します。
AIエージェント駆動のエンタープライズ向け開発支援パートナーである「IBM Bob」と組み合わせることで、大規模エンタープライズ開発固有のニーズに対応することができます。仕様と体系が明確になり、保守性が高く、技術的負債が少ないシステム開発を可能とします。
ALSEAは日本IBMのシステム構築サービスを通じた提供を2026年下期に予定しています。一般提供については提供形態も含めて検討中です。今後の発表をお待ちください。
日本IBMは、世界中のお客様と共創して複雑な大規模システム開発に長年携わってきました。その豊富なノウハウをお客様の大規模エンタープライズ開発に活用できるのがIBM Bob & ALSEAです。
IBM Bobは、以下3つの特徴を持つAI エージェント駆動のエンタープライズ向け開発支援パートナーです。簡単に表現するとスーパー・エンジニアとも表現できるでしょう。
また、利用者が意識することなく、AIの指示に応じ、フロンティア・モデルのLLM、オープンソース・モデルのLLM、専門モデルであるSLMの3つを自動で適切に振り分けることにより、高い正確性とコストを両立することも特徴です。
IBM Bob単体を利用したシステム開発は、関係者や工数が少なく、プロジェクト期間も短い傾向が高い小規模開発に適しています。属人化を極力排除し、成果物の均一化が必要な数百人規模、数年単位で進行する大規模エンタープライズ開発に適用できるレベルに引き上げるのがALSEAです。
ALSEAは、スーパー・エンジニアであるIBM Bobと組み合わせることで、IBM Bobを正しく働かせ、組織の力に変えるための枠組みであるコンテキストを提供します。
IBM BobとALSEAの導入で、日本IBMは2027年末までに、工数35%削減、期間30%短縮の実現を推進します。この効果は、両者が補完しあう構造であるからこそ到達できる実現可能性の赤い目標でもあります。高性能のLLMを導入しても、適切にコンテキストをコントロールできなければ、AIによる恩恵を100％享受することはできないからです。
日本IBMでは、AIなどの先進技術を活用してITのスピード向上や品質向上を実現するため、「IT変革のためのAIソリューション（AI for IT）」を体系化し、コード生成、テスト自動化、IT運用高度化、プロジェクト管理など、ほぼ全ての開発タイプやプロジェクト・フェーズをカバーするソリューションを整備し、お客様のIT変革を支援してきました。加えて、IBM BobとALSEAの提供により、AI for ITは全方位・全局面・全開発タイプをカバーすることが可能となりました。
これら 3 つのコミットメントにより、全てのお客様のシステムの戦略価値を最大化し、経営に直結する成果をお届けします。
生成AIがより発展を続ける時代において、最も必要とされるのはAIの成果物が正当であるか見極める判断能力です。
ALSEAは、従来の人が介在するシステム開発の結果、品質にばらつきが出ていた成果物を一気通貫し、管理し、構造化することで、その内容を把握しやすくします。そのアウトプットを正しく評価し、その結果に責任を持つ人材に求められるスキルも明確になり、これからのAI時代を担う重要な人材の育成・確保や組織の構造改革に着手できます。
日本IBMは、2026年を過去40年でシステム開発のあり方を最も変える年として位置づけています。IBM BobとALSEAは、エンジニアリソースを単純にAIへ置き換えるのではなく、システム開発を取り巻く組織変革を促進し、高度な判断能力を備えるエンジニア人材の育成と、大規模エンタープライズシステムのモダナイゼーションを推進していきます。