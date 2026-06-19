AI（人工知能） ITインフラストラクチャー

エンタープライズ向け仕様駆動開発のためのコンテキスト標準ソリューション「AI Lifecycle Shared Engineering Artifacts：ALSEA（アリーシア）」とは

デベロップメントを表現したイラスト

エンタープライズ向けの大規模システム開発において仕様駆動開発を本格的に適用するためのコンテキスト標準ソリューション「AI Lifecycle Shared Engineering Artifacts（以下ALSEA（アリーシア））」を2026年4月14日発表。同日より、先行プロジェクト向けに提供を開始しています

生成AIの利用が前提になるにつれ、開発現場ではIT開発そのものをどう再定義するかが問われています。重要なのはどのAIモデルやツールを使うかではなく、どのように設計すればAIが正しく機能するか。この設計の質こそが企業競争力の強化・差別化につながります。

AI駆動開発とは。なぜ必要なのか

AI駆動開発（AI-Driven Development）とは、システム開発の設計、実装、テスト、運用にわたるプロセス全体にAIを組み込み、AIと人間が協業して開発プロジェクトを進行する開発手法です。AIが果たす役割の範囲によって3つの区分があり、非エンジニア向けの「バイブコーディング」、高スキルエンジニア向けの「ハイブリッド」、そして重要なシステムを開発保守するスキルと経験が豊富なエンジニア向けの「仕様駆動開発」と定義できます。

AI駆動開発の区分

AI駆動開発における仕様駆動開発は、開発プロジェクトを遂行する過程で、コードやドキュメントを含む成果物の品質を高め、統制を主導することが求められます。

大規模エンタープライズ開発プロジェクトにおけるAI活用の難しさ

AIを活用したエンタープライズ開発では、AIコンテキストが重要になります。AIを個人のツールではなく、開発プロジェクトの開発基盤として効果的に活用するためには、システム部門が蓄積してきた形式知や有識者の暗黙知を言語化、構造化して、AIに判断可能なコンテキストに変換することが必要です。

仕様駆動開発を成功に導くコンテキストの重要性について説明しています。

AI に背景、⽂脈、判断基準からなる正確なコンテキストを与えられなければ、AI は誤った前提に基づき作業を⾼速に実行し、コードやドキュメントを含む成果物を生成します。その結果、成果物の内容を精査し、監督する担当者のレビューや修正⼯数はむしろ増えてしまいます。AIは暗黙知や忖度もしないため、システム部⾨が⻑年培ってきたWhyや How を形式知として AI に受け渡す必要があります。特に

  • なぜこの設計なのか
  • 何を守らなければならないのか
  • どのように設計、開発、テストするのか

この3つのコンテキストを整備できてこそ、初めて AI は大規模エンタープライズ開発で正しく、再現性をもって働くようになります。そして、このコンテキストを適切にコントロールするソリューションが、ALSEAです。

「ALSEA」の機能と特長

ALSEAは、大規模開発向けのAI標準化コンテキストとして開発されました。日本IBM独自の大規模システム開発のノウハウを組み込み、誰が使っても再現できる形にまで拡張、体系化した、5つのエンタープライズ向けの標準化コンテキストを提供します。これにより、大規模エンタープライズ開発の成功の鍵である、標準化され組織化された品質を保証します。

  • 標準プロセス
  • 成果物テンプレート
  • ルール
  • ガイド
  • コマンド（プロンプト）

AIエージェント駆動のエンタープライズ向け開発支援パートナーである「IBM Bob」と組み合わせることで、大規模エンタープライズ開発固有のニーズに対応することができます。仕様と体系が明確になり、保守性が高く、技術的負債が少ないシステム開発を可能とします。

ALSEAは日本IBMのシステム構築サービスを通じた提供を2026年下期に予定しています。一般提供については提供形態も含めて検討中です。今後の発表をお待ちください。

IBMのノウハウを存分に活用し、エンタープライズ開発に活用できるIBM Bob & ALSEA

日本IBMは、世界中のお客様と共創して複雑な大規模システム開発に長年携わってきました。その豊富なノウハウをお客様の大規模エンタープライズ開発に活用できるのがIBM Bob & ALSEAです。

IBM Bobは、以下3つの特徴を持つAI エージェント駆動のエンタープライズ向け開発支援パートナーです。簡単に表現するとスーパー・エンジニアとも表現できるでしょう。

  • エンタープライズ志向であること
  • ハイブリッドな拡張性を持つこと
  • 全方位の開発スタイルをカバーすること

また、利用者が意識することなく、AIの指示に応じ、フロンティア・モデルのLLM、オープンソース・モデルのLLM、専門モデルであるSLMの3つを自動で適切に振り分けることにより、高い正確性とコストを両立することも特徴です。

AIエージェント駆動のエンタープライズ向け開発支援パートナー「IBM Bob」の概要を説明しています。

IBM Bob単体を利用したシステム開発は、関係者や工数が少なく、プロジェクト期間も短い傾向が高い小規模開発に適しています。属人化を極力排除し、成果物の均一化が必要な数百人規模、数年単位で進行する大規模エンタープライズ開発に適用できるレベルに引き上げるのがALSEAです。

日本IBMが仕様駆動開発においてリーダーシップを発揮することを説明しています。

ALSEAは、スーパー・エンジニアであるIBM Bobと組み合わせることで、IBM Bobを正しく働かせ、組織の力に変えるための枠組みであるコンテキストを提供します。

  • 成果物の品質を均一化：IBM独自の大規模開発のノウハウをIBM Bobが参照する共通コンテキストとして提供します。開発者やチームごとの差異に依存しない、説明可能で再現性の高い成果物を生成します。これにより、エンタープライズ環境で求められる画一的な品質確保を支援します。
  • 人間のワークロードを削減：個別・都度の指示を最小化し、必要最低限の成果物に標準化することで、「AI（IBM Bob）が主体」となって設計書、プログラムコード、テスト成果物を生成できるようにします。人間はレビューと判断に集中でき、手戻りの防止やレビューの徹底を通じて、開発現場における負荷と調整コストの低減を実現します。
  • 大規模開発プロジェクトへの適用：複数プロジェクトが同時に進行するエンタープライズ環境においても、標準化されたプロセスとプロジェクト管理を軸に、サブシステム分割やハイブリッドクラウド環境への対応を可能にします。

IBM BobとALSEAの導入で、日本IBMは2027年末までに、工数35%削減、期間30%短縮の実現を推進します。この効果は、両者が補完しあう構造であるからこそ到達できる実現可能性の赤い目標でもあります。高性能のLLMを導入しても、適切にコンテキストをコントロールできなければ、AIによる恩恵を100％享受することはできないからです。

IBM Bob & IBM ALSEAがもたらすもの

日本IBMでは、AIなどの先進技術を活用してITのスピード向上や品質向上を実現するため、「IT変革のためのAIソリューション（AI for IT）」を体系化し、コード生成、テスト自動化、IT運用高度化、プロジェクト管理など、ほぼ全ての開発タイプやプロジェクト・フェーズをカバーするソリューションを整備し、お客様のIT変革を支援してきました。加えて、IBM BobとALSEAの提供により、AI for ITは全方位・全局面・全開発タイプをカバーすることが可能となりました。

IBM BobとAI Lifecycle Shared Engineering Artifacts：ALSEAの提供で、AI for ITが 大規模開発において、全方位・全局面・全開発タイプをカバーすることが可能となったことを説明しています。
  • エンタープライズ向けのシステム開発プロジェクトへ全面的にAI駆動開発を適用し、サービス・デリバリーの圧倒的な効率化と変革を実現
  • 「2025 年の崖」で指摘されたレガシーシステムが抱える主要な課題の解消を強力に推進
  • AI が主体となる新たな時代のシステム開発における人間とAIの役割を再定義し、組織として「AI を正しく働かす」ためのスキル投資の継続

これら 3 つのコミットメントにより、全てのお客様のシステムの戦略価値を最大化し、経営に直結する成果をお届けします。

システム開発のあり方を過去40年で最も変える年

生成AIがより発展を続ける時代において、最も必要とされるのはAIの成果物が正当であるか見極める判断能力です。

ALSEAは、従来の人が介在するシステム開発の結果、品質にばらつきが出ていた成果物を一気通貫し、管理し、構造化することで、その内容を把握しやすくします。そのアウトプットを正しく評価し、その結果に責任を持つ人材に求められるスキルも明確になり、これからのAI時代を担う重要な人材の育成・確保や組織の構造改革に着手できます。

IBM BobとAI Lifecycle Shared Engineering Artifacts：ALSEA（アリーシア）が開発手法を仕様駆動開発へ変革することを説明しています。

日本IBMは、2026年を過去40年でシステム開発のあり方を最も変える年として位置づけています。IBM BobとALSEAは、エンジニアリソースを単純にAIへ置き換えるのではなく、システム開発を取り巻く組織変革を促進し、高度な判断能力を備えるエンジニア人材の育成と、大規模エンタープライズシステムのモダナイゼーションを推進していきます。

高橋 聡

執行役員, コンサルティング事業本部, インダストリーサービス＆デリバリー統括

早川 勝

執行役員, 技術戦略, テクニカルリーダーシップ担当 副CTO

関連情報 AIコンサルティング・サービス エンタープライズ向けAIコーディング・エージェント 日本IBM、エンタープライズ向け仕様駆動開発のためのコンテキスト標準ソリューション「ALSEA」を開発