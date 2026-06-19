エンタープライズ向け仕様駆動開発のためのコンテキスト標準ソリューション「AI Lifecycle Shared Engineering Artifacts：ALSEA（アリーシア）」とは

ALSEAは、大規模開発向けのAI標準化コンテキストとして開発されました。日本IBM独自の大規模システム開発のノウハウを組み込み、誰が使っても再現できる形にまで拡張、体系化した、5つのエンタープライズ向けの標準化コンテキストを提供します。これにより、大規模エンタープライズ開発の成功の鍵である、標準化され組織化された品質を保証します。

標準プロセス

成果物テンプレート

ルール

ガイド

コマンド（プロンプト）

AIエージェント駆動のエンタープライズ向け開発支援パートナーである「IBM Bob」と組み合わせることで、大規模エンタープライズ開発固有のニーズに対応することができます。仕様と体系が明確になり、保守性が高く、技術的負債が少ないシステム開発を可能とします。

ALSEAは日本IBMのシステム構築サービスを通じた提供を2026年下期に予定しています。一般提供については提供形態も含めて検討中です。今後の発表をお待ちください。