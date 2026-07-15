AI Lifecycle Shared Engineering Artifacts：ALSEA（アリーシア）

AI Lifecycle Shared Engineering Artifacts（ALSEA）は、AIエージェント駆動のエンタープライズ向け開発支援パートナー「IBM Bob」と組み合わせて導入することで、仕様と体系が明確になり、保守性が高く、技術的負債が少ないシステム開発が可能になります。これにより、企業は再現性と一貫性を確保しながら、AIが主体となる開発手法の運用を拡大できます。

ALSEAは、システム開発に必要な知見やルールを、IBM Bobが理解・活用できる「コンテキスト」として体系化するとともに、AIの挙動を制御し、成果物の品質と整合性を維持する仕組み「ハーネス」を提供します。

日本IBMは仕様駆動開発でリーダーシップを発揮し、IBM Bob + ALSEAにより「2025年の崖」で指摘されたレガシーシステムが抱える主要な3つの課題の解消を強力に促進します。