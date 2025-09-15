具現化するかもしれない攻撃、脆弱性を抱えているかもしれないシステム、出現するかもしれない脅威要因など、これから発生しうる事柄に焦点を当てるのは簡単です。

しかし経営陣は、防止できた攻撃やパッチを適用できた脆弱性など、実際に起きた事柄に関心を持つ傾向があります。

これはある意味では良いことと言えます。第一に、これはセキュリティチームに対する信頼の表れです。経営陣はすべての可能性を知る必要はありません。問題のすべてではないにしても、ほとんどを防止できると信じているからです。

さらにセキュリティー部門の成果を宣伝することができ、組織を危険からどのように守ることができたかを報告して、私たちの価値を証明することができます。

そうは言っても、針に糸を通すことも必要です。実際の成果の強調が必要でも、可能性の問題を完全に放棄することはできません結局のところ、私たちの任務の一部は、新しいサイバー脅威を特定し、それらを阻止するための適切なセキュリティー対策を講じることなのです。

これらの要素のバランスを取るために採用できるアプローチの1つをご紹介しましょう。

新しいサイバー脅威が出現した場合、攻撃が起きる可能性の高さと潜在的な影響を特定します。次に、承認や新しいリソースがなくても脅威に対処できる手段を特定し、それを実行します。この対策が脅威の実現可能性と影響をどのように軽減するかを評価し、脅威の全体的なリスク・レベルを判断します。

高リスクの脅威にはより多くのリソースが必要となる可能性があるため、経営陣の注意を喚起する必要があります。低リスクの脅威は補足リストにまとめたり、手短に言及することもできませんが、会議の貴重な時間を使い過ぎないようにします。