パートナー企業様によるThink 2025振り返りと、二人三脚プログラム「PAP」ご紹介（イベントレポート）

「株式会社メトロはIBMのコアパートナーとして長年活動していますが、アメリカで開催されるグローバルイベント『Think』への参加は今回が初めてです。

実は私自身も、この10年ほど、直接的なIBMビジネスからは距離を置いていました。ですが今回、“エンタープライズAIの流れが今大きく変わろうとしている”ということを強く感じていたことから、初参加にも関わらず弊社から4名で参加させていただきました。」

「Think 2025」への参加理由をそう語った真野氏は、Microsoft社やMeta社、Box社など、多くのテクノロジー企業がIBMとの連携を求め、そして進めていることに驚いたとともに、この10年間のIBMの変化を端的に感じ、素晴らしいと思ったと語られました。

その後、「『実装フェーズから業務全体への組み込みへ』や、『タスクをこなすAIから目的を持って動くAIへ』といったキーノートセッションでのメッセージは、正直“どこのベンダーも似たようなことを言っているかな“という感想で、”さすがIBM！“には至りませんでしたね。でも……」と語られると、強く感銘を受けた部分についてお話しされました。

「IBM製品のほとんどに現在すでにAIが組み込まれているという事実にも驚かされましたし、AI×AIで統合整理していく『オーケストレーション』もさすがだなと思いましたが、それ以上だったのは『「AI×AI」「AI×人」「人×人」のハイブリッド体制』というメッセージングです。

人×人の要素がしっかりと強調されメッセージに盛り込まれているのは“さすがIBMだな!”“上手いな”と思いましたね。」

真野氏がそう語るのは、現地でセットされた多くの方々との打ち合わせにおける会話が理由となっているそうです。

「打ち合わせの場では、多くの方が『ベリファイ』や『エンシュア』——確認や保証の意味ですよね——という単語を口にしていました。システム進化のスピードは目覚ましいですが、同時に、人が介在して検証しながら進めていくAI×人の重要性がしっかり認識されているということですよね。

そしてやはり人×人が重要です。実際、こうした場でメッセージを伝えることだったり、プロジェクトでメンバーのモチベーションを上げたり、そして人や組織の蘇生や経営理念の実現などは、“やっぱり人じゃないとできないこと”ですからね。」

真野氏は最後に、メトロ社のビジネスの中心の一つである「データ&セキュリティー事業」について紹介を行いました。

「先ほどもお伝えしたように、『Think 2025』現地での個別打ち合わせや展示解説の中でも、“最も大切なのはやはりデータ”ということが繰り返し話題となりました。

皆様ご存じのように『Garbage In, Garbage Out』、つまり『悪いデータを入れたら悪い結果が帰ってくる』という問題がAIにはあります。今後ますます、PDFや画像などの『非構造化データ』からより高いビジネス価値を生み出すことが求められるようになるでしょう。

そのためにはどういうところが重要なのか、何が必要となるのか——そうしたことを改めて考えさせていただける『Think 2025』でした。

私たちメトロは、AI時代に必要なデータ処理、統合、連携、品質、ETL、マイグレーションなどにおいて、他社に負けることのない強みを持っている会社であり、お客様には“データを活用するならデータの品質を守らなくては”ということを強くお伝えしています。

私たちは『モノを売る会社』というよりは、『現場の実装力』を一緒に創っていきましょうという『デリバリー・パートナー』的な役割色の強い会社だということもあり、さまざまなIBMパートナー企業の皆様と一緒に『共創を進める仲間』として活動できるのではないかと思います。

何かご支援できることがあれば遠慮なくお声掛けくださいますようお願いします。次は、案件でお会いしましょう。」