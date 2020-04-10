ブロックチェーンの未来

2010年3月、ビットコインの価値は1セント未満でした。それから10年も経たないうちに、1ビットコインの価値はほぼ2万米ドルになり、初期の投資家たちはランボルギーニを運転するようになりました。ビットコインに対する期待は常に価格と結びついているものの、その普及により、暗号通貨を保護するテクノロジーであるブロックチェーンが技術の注目を集めました。

ブロックチェーンの習熟度は、世界で最も求められている技能のひとつとなり、その需要は2017年から2020年にかけて約2,000％増加しました。

ガートナー（Gartner ）の特別研究副社長であるデビッド・ファーロンガー（David Furlonger）氏は、「ガートナー2019年CIOアジェンダ調査において、CIOの60%が今後3年間にブロックチェーン技術の導入を何らかの形で進めると回答した」と述べています。ビットコイン推進派であれ懐疑派であれ、新しいブロックチェーンのユースケースが生まれるたびに、ブロックチェーンの次なる展開に対する期待が高まっていることは否定できません。

ブロックチェーンとは

ブロックチェーン for Dummiesによると、「ブロックチェーンは、ビジネスネットワーク内でのトランザクションの記録と資産の追跡のプロセスを容易にする、共有された不変の台帳です。資産には有形のもの（家、車、現金、土地）と、無形のもの（知的財産、特許、著作権、ブランド）があります。事実上、価値のあるものはすべてブロックチェーン・ネットワーク上で追跡および取引できるため、関係者全員のリスクが軽減され、コスト削減が可能になります。」

ブロックチェーン・ネットワークを構築する方法はいくつかあります。パブリック型（誰でも参加できるサイト）、プライベート型（1つの組織がネットワークを管理する組織）、許可型（参加者が招待状や参加許可を取得する必要がある）、あるいは複数の組織によるコンソーシアムが構築・維持する形態などです。

ブロックチェーンによって既に変革が進んでいる業界

マーケット調査会社であるForrester Researchは、ブロックチェーンソリューションを検討する前に、組織や業界が考えるべき4つの質問を特定しました。

  1. 複数の関係者が同じデータにアクセスしたり、データ・ストアに書き込んだりする必要がありますか？
  2. すべての当事者が、データが有効であり、改ざんされていないことを保証する必要がありますか？
  3. 付加価値を生まない仲介者に頼っていませんか？それとも、すべての人が同じデータを持つ必要があるのに、複数の当事者の取引を調整するために、複雑で信頼性の低いプロセスに頼っていませんか？それとも、現在必要なものを実現できるシステムは存在しないのでしょうか？
  4. 一元化されたシステムを採用しない正当な理由はありますか？

これらすべての質問に対する答えが「はい」であれば、ブロックチェーン・ソリューションは理にかなっている可能性があります。Forresterはまた、業界は大きく考察すべきだが、最初は小さく始めることを推奨しています。IBMのクライアントは、IBMブロックチェーン技術を使用することで、すでに業界を変革し、実際のビジネス成果を上げています。

  • ノルデアは、他の欧州大手銀行と提携し、IBM Cloud上で稼働するIBM Blockchain Platformを基盤とした貿易金融プラットフォームwe.tradeを開発することで、中小企業が国際貿易に参加することを可能にします。
  • インブロックの目的は、暗号通貨の技術的欠陥を克服し、 IBM LinuxONEを活用することでデジタル資産取引をさらに高速、便利かつ安全にすることです。
  • 米国最大の食料品小売業者のひとつであるクローガーにとって食品リコールは、影響を受けていない商品を棚から撤去しなければならないことが多いため、かなりのコストがかかります。食品トレーサビリティーのために業界固有のIBM Food Trustモジュールを備えたブロックチェーンを導入することで、小売業者はサプライヤーと協力して、食品を農場から棚まで追跡し、どの製品を回収すべきか、顧客にとってどの製品が安全かを識別できるようになります。
  • NuArcaは、IBMと連携して、IBM Blockchain Platformを基盤としたブロックチェーン投票ネットワーク・ソリューションを実装し、意見が異なる受益者とその投票を代理投票サイクル内で即座に反映させることができます。これにより、提案の支持者は、予算を増やすかどうか、またどこに費やすかについて最適な決定を下すことができ、望ましい結果を達成することができます。ブロックチェーン・ソリューションは、投票プロセスの透明性と監査可能性を確保しながら、OBOの匿名性を維持します。
  • Plastic Bankは、IBM Cloud上で稼働するブロックチェーン・バンキング・プラットフォームである、プラスチックの回収とリサイクルを目的とした、安全性が高くスケーラブルな報酬システムを開発しました。

ブロックチェーンの将来に関する質問

American Bankerは、ブロックチェーン業界が向かう方向に関する5つの質問を発表しました。しかし、これらの質問に対する答えは、想像以上にはるかに簡単です。ブロックチェーンは、今日からビジネスや官公庁・自治体での使用に対応しています。

Q：銀行は何を待っているのでしょうか？

A：金融機関はブロックチェーン技術の最前線に立つ存在です。一部のプロジェクトは、コスト削減だけでも年間数百億ドルに達する可能性があります。決済時間は数日から数分に大幅に短縮し、T+0に近づく可能性がありました。

Q：規制当局は協力してくれますか？

A：Jerry Cuomo (IBMブロックチェーン技術担当副社長) が議会の「ビットコインを超えて：ブロックチェーン技術のための新興アプリケーション」の公聴会で次のように述べました。「ブロックチェーンの潜在的な利用は暗号通貨にとどまりません。IBMは、サプライチェーン、官公庁・自治体、ヘルスケア、輸送、保険、化学、石油など、400を超えるブロックチェーン・プロジェクトに携わってきました。そして、それらのエクスペリエンスから、IBMは3つの主要なメリットを生み出しました。それは、ブロックチェーンは企業と官公庁・自治体の関わり方を根本的に変える可能性のある変革的なテクノロジーであること、ブロックチェーンは広範な導入、イノベーション、相互運用性を促進するためにオープンでなければならないこと、そしてブロックチェーンは、今日すでにビジネスや官公庁・自治体での利用に耐えうる段階にあるということを信じています」これらの発言と続く提言は非常に高く評価され、ジェリーの共同発表者の一人であるFrank Yiannasは、米国食品医薬品局の食品政策・対応担当副長官に選出されました。

Q：米国のブロックチェーンサンドボックスは役立つでしょうか？

A： 「サンドボックスは役に立つ可能性があります」と米証券取引委員会のコミッショナーであるHster Peirce氏は述べています。「でも、両親がサンドボックスの中で砂の城を建てるのは望ましくないでしょう。通常、子供たちに自分たちで解決してもらいたいと思っています。規制当局に監視してもらうことで、クリエイティブなプロセスが変わります」

Q：ブロックチェーンの世界において銀行は必要ですか？

A：ビットコインの熱狂のおかげで、安全な世界的な送金に銀行はもはや必要ではないと考える人もいます。しかし銀行はそうは思いません。IBM BlockchainとOMFIFの共同報告書では次のように述べられています。「近い将来を見据えて、多くの業界関係者はDLTの証券清算および決済における効率化と照合コスト削減に大きな可能性を見出しています。Deutsche BundesbankとDeutsche Borseの間の最近の合弁会社が、デジタル・コインや証券の引き渡しと支払い決済を実現するDLTベースの証券決済プラットフォームの機能プロトタイプを開発したことは、この分野における進歩を表しています」

Q：ブロックチェーンが問題になった場合、誰の責任ですか？

A：American Bankerは次のように述べています。「もしブロックチェーンが現在の金融システムに取って代わるとしたら、開発者は銀行と同じ受託者責任に直面するかもしれません。その職務がどのようなものになるかは、業種内で激しい議論が交わされています。『注意義務』と『忠誠義務』の間の優先順位付けに帰着すると言う人もいます。1つ目は害を及ぼさないこと、そして2つ目はお客様の最善の利益を提供することです。」

ブロックチェーンの未来の5つの予測

ブロックチェーンの遠い将来を見据えることは非常にエキサイティングですが、新しいイノベーションが常に市場に参入し、ブロックチェーンのより大規模で大胆な使用が可能になっています。積極的なブロックチェーンネットワークが多くの業種・業務に真の変革をもたらし続ける中、IBMブロックチェーンチームは、近い将来の次の５つのトレンドを予測しました。

1. 実用的なガバナンス・モデルが登場する

2020年には、大規模で多様なコンソーシアムが意思決定、許可スキーム、さらには支払いをより効率的に行うことができる新しいガバナンス・モデルが登場し始めます。これらのモデルは、さまざまな情報源からの情報を標準化し、新しい、より堅牢なデータセットを取得するのに役立ちます。CTOとCIOの68%は、今後1～3年のうちに組織のブロックチェーン環境において、複数のブロックチェーンネットワーク間での相互運用性を実現するスケーラブルなガバナンスモデルが重要な機能となると予想しています。

2. 相互接続が現実に一歩近づく

最大化されたレベルでの相互接続性の達成は何年もかかり、相互運用性の定義はさまざまな形をとる可能性があるかもしれませんが、今日の組織の83％が、許可あり、許可なしのブロックチェーン・ネットワーク間の相互接続と相互運用性を可能にするガバナンスと標準の保証が、業界全体のブロックチェーンネットワークに参加する重要な要素であると認識しており、5分の1以上がこれを必須要素と見なしていることが判明しました。この面ではまだ取り組むべき課題が残っていますが、今年、より多くの新興ネットワークがクリティカルな規模に達したため、単一ネットワークのメンバーが増え、異なるプロトコル間の統合に関するガイダンスを（要求しなくても）期待することがわかります。

3. 隣接するテクノロジーがブロックチェーンと組み合わさり、次のレベルの優位性を生み出す

隣接するテクノロジーとブロックチェーンを組み合わせることで、これまでになかったことを行うことができます。ブロックチェーンからの信頼できるデータが増えることで、基礎となるアルゴリズムに情報を提供し、強化できます。ブロックチェーンは、そのデータの安全性を保ち、意思決定プロセスの各段階を監査するのに役立ち、ネットワーク参加者が信頼するデータによって導き出されたより的確な洞察を可能にします。

4. 検証ツールが不正なデータソース対策を開始

データ保護メカニズムの強化の必要性に伴い、今年、ブロックチェーン・ソリューションは、外部データをネットワークに注入することによってデジタル資産を物理的な世界にリンクするメカニズムであるクリプトアンカー、IoTビーコン、オラクルとともに、検証ツールを使用します。これにより信頼性が向上し、エラーや不正が発生しやすい人によるデータ入力への依存が解消されます。

5. 中央銀行は、ホールセールおよび小売のセントラル・バンク・デジタル通貨（CBDC）に拡大

アジア、中東、カリブ海地域の国または地域がCBDCの実験をリアルタイムで開始していることから、今年も勢いを増し、さまざまな方法で支払いを再定義することは間違いありません。まず第一に、CBDCでは卸売CDBCの拡大が続き、最初は小売CBDCへの進出がいくつか見られるでしょう。さらに、財務債券の中央債券など、他の種類の資産や証券のトークン化やデジタル化への関心が高まると考えています。

 

