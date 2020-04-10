ブロックチェーンの未来

ブロックチェーンの遠い将来を見据えることは非常にエキサイティングですが、新しいイノベーションが常に市場に参入し、ブロックチェーンのより大規模で大胆な使用が可能になっています。積極的なブロックチェーンネットワークが多くの業種・業務に真の変革をもたらし続ける中、IBMブロックチェーンチームは、近い将来の次の５つのトレンドを予測しました。

1. 実用的なガバナンス・モデルが登場する

2020年には、大規模で多様なコンソーシアムが意思決定、許可スキーム、さらには支払いをより効率的に行うことができる新しいガバナンス・モデルが登場し始めます。これらのモデルは、さまざまな情報源からの情報を標準化し、新しい、より堅牢なデータセットを取得するのに役立ちます。CTOとCIOの68%は、今後1～3年のうちに組織のブロックチェーン環境において、複数のブロックチェーンネットワーク間での相互運用性を実現するスケーラブルなガバナンスモデルが重要な機能となると予想しています。

2. 相互接続が現実に一歩近づく

最大化されたレベルでの相互接続性の達成は何年もかかり、相互運用性の定義はさまざまな形をとる可能性があるかもしれませんが、今日の組織の83％が、許可あり、許可なしのブロックチェーン・ネットワーク間の相互接続と相互運用性を可能にするガバナンスと標準の保証が、業界全体のブロックチェーンネットワークに参加する重要な要素であると認識しており、5分の1以上がこれを必須要素と見なしていることが判明しました。この面ではまだ取り組むべき課題が残っていますが、今年、より多くの新興ネットワークがクリティカルな規模に達したため、単一ネットワークのメンバーが増え、異なるプロトコル間の統合に関するガイダンスを（要求しなくても）期待することがわかります。

3. 隣接するテクノロジーがブロックチェーンと組み合わさり、次のレベルの優位性を生み出す

隣接するテクノロジーとブロックチェーンを組み合わせることで、これまでになかったことを行うことができます。ブロックチェーンからの信頼できるデータが増えることで、基礎となるアルゴリズムに情報を提供し、強化できます。ブロックチェーンは、そのデータの安全性を保ち、意思決定プロセスの各段階を監査するのに役立ち、ネットワーク参加者が信頼するデータによって導き出されたより的確な洞察を可能にします。

4. 検証ツールが不正なデータソース対策を開始

データ保護メカニズムの強化の必要性に伴い、今年、ブロックチェーン・ソリューションは、外部データをネットワークに注入することによってデジタル資産を物理的な世界にリンクするメカニズムであるクリプトアンカー、IoTビーコン、オラクルとともに、検証ツールを使用します。これにより信頼性が向上し、エラーや不正が発生しやすい人によるデータ入力への依存が解消されます。

5. 中央銀行は、ホールセールおよび小売のセントラル・バンク・デジタル通貨（CBDC）に拡大

アジア、中東、カリブ海地域の国または地域がCBDCの実験をリアルタイムで開始していることから、今年も勢いを増し、さまざまな方法で支払いを再定義することは間違いありません。まず第一に、CBDCでは卸売CDBCの拡大が続き、最初は小売CBDCへの進出がいくつか見られるでしょう。さらに、財務債券の中央債券など、他の種類の資産や証券のトークン化やデジタル化への関心が高まると考えています。