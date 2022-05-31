資産管理プロセスを取り巻くデータは爆発的に増加しています。このデータは非常に有益なものですが、適切に分析できなければ活用できません。現在、データの3分の2以上が、複数のプラットフォーム、デバイス、資産を統合する複雑さと、データを使用可能にするために必要な時間のかかる労働集約的なプロセスのために、未使用のままになっています。その結果、ダウンタイムと不具合で最も明らかな運用パフォーマンスと信頼性の問題を下支えします。
ここで、知的資産管理の出番です。
知的資産管理（IAM）ソリューションは、データとAIを活用してクリティカルな資産の性能を最適化し、企業のオペレーションを自動化します。
ここでは、企業が今すぐ知的資産管理を必要とする6つの理由を紹介します。
知的資産管理は運用プロセスの自動化に重点を置いています。これにより、資産の保守と管理が合理化され、ボトルネックや手作業が削減され、アップタイム、生産性、コストが向上します。
ビルやスペース管理の世界では、データ、IoT（モノのインターネット）、AIを活用した統合職場管理ソリューションを企業が活用しています。これらのソリューションは、組織が安全で柔軟な職場を設計し、従業員のエンゲージメントを高め、業務効率を高めるのに役立ちます。
知的資産管理は、資産の可用性と信頼性を向上させることで収益の拡大を促進します。
たとえば、鉱業会社は特定の作業に自動運転車を使用します。設備は遠隔監視が可能 — 時には地球の半ば離れた場所からも適切なオイル圧力や温度を確認し、資産の正常な稼働を維持できます。地下鉱山で作業するロボットはダウンタイムなしで稼働できるため、火災、洪水、崩壊、有毒な大気汚染物質などの危険な状況による安全上のリスクを軽減できます。
知的資産管理により、より持続可能なオペレーションなど、業務のベスト・プラクティスのデプロイが容易になります。
IAMソリューションにはAI、気象データ、気候リスク分析、炭素会計機能を組み込むことができるため、組織はこの複雑なデータのキュレートに費やすリソースを減らし、データの分析による洞察の獲得と対策の実行に多くのリソースを割くことができます。
知的資産管理とは、経営幹部から最前線、サプライチェーンに至るまで、組織のあらゆるレベルで事業運営、財務、生産を管理する企業運営システムを構築することを意味します。
経済状況や規制状況の変化により、石油・ガス会社は従業員の安全を確保しながら資産を監視、管理、保守するためのより良い方法を常に模索する必要に迫られています。
Kuwait Oil Companyは、このような幅広いプロセスを1つの傘下に統合できる資産管理ソリューションを必要としていました。同社は、IBM Maximo for Oil and Gasソリューションを採油・掘削業務だけでなく、海洋業務や従業員病院を含むオペレーションにデプロイすることで、効率性を改善し、生産目標を向上させました。
インテリジェントな資産管理は、データサイエンティストを必要とせずに、資産データをノーコードおよびローコード・アプリケーションに統合して、目視検査、遠隔資産監視、予知保全を実現し、コンテンツ・サイロを排除して組織全体の可視性を実現します。
昨年、IBMは、トヨタが事後対応型のサイクルベースの保守から、プロアクティブで信頼性を中心とした保守への移行を支援しました。現在、自動車会社は、故障を発生前に予測して修正しながら、常に異常を検知して、設備のヘルスを測定できるようになりました。
IBMがトヨタのスマートファクトリー構築をどのように支援したかをご覧ください
知的資産管理は、オープンで拡張可能な資産管理プラットフォームを備えたシンプルで安全なデータ・アーキテクチャーであり、あらゆるデータ、あらゆるクラウド、あらゆる場所で動作します。
Sund & Bælt社がIBMのMaximoソフトウェアを使用して、重要なインフラストラクチャーをどのように監視、管理しているかをご覧ください。
