資産管理プロセスを取り巻くデータは爆発的に増加しています。このデータは非常に有益なものですが、適切に分析できなければ活用できません。現在、データの3分の2以上が、複数のプラットフォーム、デバイス、資産を統合する複雑さと、データを使用可能にするために必要な時間のかかる労働集約的なプロセスのために、未使用のままになっています。その結果、ダウンタイムと不具合で最も明らかな運用パフォーマンスと信頼性の問題を下支えします。

ここで、知的資産管理の出番です。

知的資産管理（IAM）ソリューションは、データとAIを活用してクリティカルな資産の性能を最適化し、企業のオペレーションを自動化します。

ここでは、企業が今すぐ知的資産管理を必要とする6つの理由を紹介します。