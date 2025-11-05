HSBC、IBM量子コンピューターを用いたアルゴリズム取引で新地平を開拓

世界的な金融サービス会社HSBCは、アルゴリズム債券取引の分野の価値ある問題を解決する上で量子コンピューターの可能性を示す証拠を発表しました。研究者らはIBM®との継続的なコラボレーションで、量子計算リソースと古典計算リソースを組み合わせて、HSBCが持つ実用規模の債券取引データを分析しました。その結果、HSBCとIBMの混成チームが採用した量子・古典ハイブリッド手法は、どの取引が成立するかを予測するというタスクで、古典コンピューターのみを使う手法よりも最大34%の改善が得られました。

この改善は、現在の量子ハードウェア、すなわちIBM Quantum Heronプロセッサーで実行された実際の実験から得られました。しかし量子コンピューターをシミュレートする古典的なコンピューターでは再現できなかったのは興味深い点です。この結果は、現在および短期的将来の量子コンピューターが、この価値あるユースケースで金融サービス企業に大きな競争上の優位性をもたらす可能性を示しています。またこのプロジェクトは、IBMのパートナーがその深い専門知識を量子アルゴリズム開発の最新イノベーションと組み合わせて、実用的なアプリケーションでの量子コンピューターの有用性を実証する方法の一例となっています。

この研究の詳細については、論文全文を読み、HSBCの新しいビデオをご覧ください。



この記事は英語版IBM Researchブログ「HSBC breaks new ground in quantum-enabled algorithmic trading with IBM quantum computers」（2025年9月24日公開、Robert Davis著）を翻訳し一部更新したものです。