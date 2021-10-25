IBM® Unified Privacy Frameworkを確立するために必要なプライバシー関連の役割、プロセス、ポリシーには、それらをサポートする包括的なテクノロジーのセットが必要でした。そのため、CPOとGCDOは、企業全体でプライバシー・コンプライアンスを実現することを目的としたカスタム開発ツール、IBMソフトウェア・ソリューション、およびサード・パーティー・サービスのスイートを作成しました。

CPOは、IBMの世界規模の法務チームおよびGCDOと12か月以上にわたって協力し、包括的な個人情報分類法を作成しました。そのためには、業界および規制上の遵守義務の詳細な評価と、再利用可能なビジネス用語の作成が必要でした。この分類法を使用して、グローバルなプライバシー要件を単一のコントロール・ポイントに統合し、コンプライアンス・プロセス全体を強化するEnterpriseプライバシー・ベースラインを開発しました。

CPOは、事業単位内でのプロセスの実装と修復アクションの追跡を担当する新しい事業単位プライバシー・リード（BPL）の役割も確立しました。CPOは、共通のプライバシー・サービス、標準化されたプロセス、および教育プログラムの開発を通じて、事業単位のコンプライアンス活動を支援します。

主要な技術サポート・ソリューションの3つの例は、次のとおりです。