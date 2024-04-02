CISOの進化：その役割はどう変わったか

Steve Katz氏は、1995年にCiticorp/Citigroupに就任し、世界初のCISOになりました。CISOとしてのキャリアをスタートした当初から、Katz氏は、その役割は単なるIT職ではなく、リスクを軽減してビジネスに貢献することにあると認識していました。その後数年間、他の組織はこの新しい職務にCISOを追加し、ほとんどの組織構造でCISOに報告を行いました。多くのCISOは自分たちの役割の本質を認識していましたが、他の組織は同じ認識を持っていなかったことがよくありました。

やがて、CISOは、パートナーシップの構築、サプライヤーとの連携、外部データ送信の管理など、組織の外にある問題に対処するようになりました。しかし、多くの組織では、その役割が主にIT領域に残っており、大規模なサイバーセキュリティー侵害や攻撃によってビジネスが大きく報道されないようにすることが最大の責任であると感じていました。つまり、多くのCISOが主にコンプライアンスとリスク管理に重点を置いているということです。