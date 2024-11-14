AWSにおけるクラウドの自律セキュリティ：安全な未来のためにAIの力を活用する

ASCは、クラウド環境を保護し、規制や組織の基準に準拠させるための複雑なタスクを自動化する画期的なソリューションです。生成型人工知能 (生成AI )を搭載した ASC は、今日のセキュリティニーズを満たし、将来の課題に適応できるように設計されています。ASCは現在、Amazon Web Services（AWS）で実行されるワークロード用に設計されています。

その核となるのは、AWS環境の変化やリスクを継続的に監視するインテリジェントなシステムです。つまり、新しいクラウド・サービスの追加、構成の変更、スケールアップなど、ビジネスの進化に応じて、セキュリティーとコンプライアンスのフレームワークがリアルタイムで自動的に調整されます。