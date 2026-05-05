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S&Sが期限切れで古いソフトウェア・バージョンを実行している場合、エージェント型AIの強化、オートメーション、セキュリティー、およびユーザビリティー機能を利用することができず、しかもクリティカルな修正プログラムやIBMサポートにアクセスできないことになります。
以下の最新バージョン/リリースを使用していない場合は、何が欠けているのかを確認してください。
IBM MAS 9.1のユーザーは、watsonx.aiを活用した新しい生成AIアシスタントを活用して、資産、施設、投資計画を単一のエクスペリエンスで戦略的に管理し、従業員の生産性を高めることができます。
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IBM Db2 12.1は、ミッションクリティカルなデータワークロードの管理を簡素化し、トラブルシューティングを加速し、性能を最適化するAI駆動型エージェントを導入しています。強化されたセキュリティー機能により、より高いレベルの制御とコンプライアンスが提供されます。
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IBM Cognos Analytics 12.1.2は、AIを導入したセルフサービス機能により、Data Preparation、分析、レポート作成を迅速化および簡素化します。さらに、12.1.2では、どこでも実行できるコンテナ化されたプラットフォームも提供されています。
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IBM Db2データ管理ツールを使用して、データベースの正常性をシームレスに特定して管理します。Db2ツールは、データベースの管理、クエリ性能の最適化、データベースのバックアップ/リストア、移行およびクローン作成に役立ちます。データのプライバシー、セキュリティー、保全性を保守しながら、プロダクティビティーを向上させ、コストを削減します。
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IBM MQ 9.4.2は、改善されたクロスプラットフォーム接続、アプリケーション開発の強化、オブザーバビリティー、プラットフォーム間での安全で信頼性の高いメッセージング、AI機能、SaaSおよびハイブリッドクラウドへのモダナイゼーションパスを提供します。
その他の参考情報：
IBM Planning Analytics 2.1は、統合された生成AIとエージェント型AIを搭載し、データを即座に可視化して、自動化された予算作成、予算、レポート作成、分析を容易にします。
その他の参考情報：
IBM ELM 7.2.0は、ユーザビリティー、セキュリティー、性能の向上を実現します。統合されたAIエージェントにより、開発ワークフローを合理化し、高品質の複雑なシステムの提供を加速します。
その他の参考情報：
IBM Business Automation 25.0は、エンドツーエンドのAI搭載オートメーション・プラットフォームを提供し、運用上の課題をより迅速に解決し、クライアントの待ち時間を短縮し、プロセスを高速化し、コンプライアンス・リスクを最小限に抑えるのに役立ちます。
その他の参考情報：
IBM App Connect Enterprise 13.0は、簡素化されたユーザー・インターフェースを始め、AI駆動型機能や新しい自動化機能を提供し、価値実現までの時間を短縮して、統合環境全体のガバナンスを強化します。
その他の参考情報：
基本サポート完了日を迎えた特定の製品バージョンまたはリリースに対するソフトウェア・サポート・オプション。新しいVRMをダウンロードするための時間をより長く確保できます。
IBM Passport Advantageを通じて取得した製品が、すべてのバージョンとリリースでBase Support Completionを完了した場合のソフトウェア・サポート・オプションです。
IBM Passport Advantageを通じて取得した製品向けのソフトウェア・サポート・オプションで、標準のサブスクリプションとサポートで利用できるものよりも優先的なケース処理と応答時間の目標短縮を実現します。
IBM Software Subscription and Support（S&S）の更新は、ソフトウェア投資を保護するための最も費用対効果の高い方法の1つです。さらに、SaaSサービスへの移行など、適切なタイミングでモダナイズできる柔軟性でメリットを得ることができます。TechXchangeにアクセスして、最新のサブスクリプションと年金（S&A）のモダナイゼーションに関するWebセミナーをご覧ください。
注記：製品の追加や削除、サブスクリプションの編集は、いつでも自由に行うことができます。