S&Sが期限切れで古いソフトウェア・バージョンを実行している場合、エージェント型AIの強化、オートメーション、セキュリティー、およびユーザビリティー機能を利用することができず、しかもクリティカルな修正プログラムやIBMサポートにアクセスできないことになります。

以下の最新バージョン/リリースを使用していない場合は、何が欠けているのかを確認してください。