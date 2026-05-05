IBM Software Subscription & Supportの再有効化

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S&Sの保証期間が経過した場合は、当社がサポートいたします。
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S&Sを再有効化してメリットを享受

上のボタンをクリックすると、以下の方法をご確認いただけます。

  • IBMソフトウェアの最新バージョンとリリースにアクセスできます。
  • 必要なときに、IBMサポートにアクセスできます。
  • トレードアップやアップグレードをしてソフトウェアのモダナイズを実現し、ROIを最大化しましょう。

最新のソフトウェア・バージョンとリリースを入手

S&Sが期限切れで古いソフトウェア・バージョンを実行している場合、エージェント型AIの強化、オートメーション、セキュリティー、およびユーザビリティー機能を利用することができず、しかもクリティカルな修正プログラムやIBMサポートにアクセスできないことになります。

以下の最新バージョン/リリースを使用していない場合は、何が欠けているのかを確認してください。

IBM Maximo Application Suite 9.1

IBM MAS 9.1のユーザーは、watsonx.aiを活用した新しい生成AIアシスタントを活用して、資産、施設、投資計画を単一のエクスペリエンスで戦略的に管理し、従業員の生産性を高めることができます。

 詳細はこちら：

 

IBM Db2 12.1

IBM Db2 12.1は、ミッションクリティカルなデータワークロードの管理を簡素化し、トラブルシューティングを加速し、性能を最適化するAI駆動型エージェントを導入しています。強化されたセキュリティー機能により、より高いレベルの制御とコンプライアンスが提供されます。


詳細はこちら：

 

IBM Cognos Analytics 12.1.2

IBM Cognos Analytics 12.1.2は、AIを導入したセルフサービス機能により、Data Preparation、分析、レポート作成を迅速化および簡素化します。さらに、12.1.2では、どこでも実行できるコンテナ化されたプラットフォームも提供されています。

 詳細はこちら：

 

IBM Informix 15.0

IBM Db2データ管理ツールを使用して、データベースの正常性をシームレスに特定して管理します。Db2ツールは、データベースの管理、クエリ性能の最適化、データベースのバックアップ/リストア、移行およびクローン作成に役立ちます。データのプライバシー、セキュリティー、保全性を保守しながら、プロダクティビティーを向上させ、コストを削減します。

その他の参考情報：

 

IBM MQ 9.4

IBM MQ 9.4.2は、改善されたクロスプラットフォーム接続、アプリケーション開発の強化、オブザーバビリティー、プラットフォーム間での安全で信頼性の高いメッセージング、AI機能、SaaSおよびハイブリッドクラウドへのモダナイゼーションパスを提供します。

その他の参考情報：

 

IBM Planning Analytics 2.1

IBM Planning Analytics 2.1は、統合された生成AIとエージェント型AIを搭載し、データを即座に可視化して、自動化された予算作成、予算、レポート作成、分析を容易にします。

その他の参考情報：

 

IBM Engineering Lifecycle Management（ELM）7.2.0

IBM ELM 7.2.0は、ユーザビリティー、セキュリティー、性能の向上を実現します。統合されたAIエージェントにより、開発ワークフローを合理化し、高品質の複雑なシステムの提供を加速します。

その他の参考情報：

 

IBM Cloud Pak for Business Automation 25

IBM Business Automation 25.0は、エンドツーエンドのAI搭載オートメーション・プラットフォームを提供し、運用上の課題をより迅速に解決し、クライアントの待ち時間を短縮し、プロセスを高速化し、コンプライアンス・リスクを最小限に抑えるのに役立ちます。

その他の参考情報：

 

IBM App Connect 13.0

IBM App Connect Enterprise 13.0は、簡素化されたユーザー・インターフェースを始め、AI駆動型機能や新しい自動化機能を提供し、価値実現までの時間を短縮して、統合環境全体のガバナンスを強化します。

その他の参考情報：

 

必要なサポートを受ける

IBM BASEサポートを再有効化して活用することで、ケースを開き、修正プログラムをダウンロードし、技術ドキュメンテーションを検索し、既知の問題（認定プログラム分析レコード（APAR））を確認して、問題のトラブルシューティング、回避、解決に役立ちます。
 
もっと柔軟性が必要ですか？
以下を見つけたら：
  • 最新のソフトウェア・バージョンまたはリリースに対応するためにより多くの時間を必要とする。
    1つ以上のIBMソフトウェア製品のすべてのバージョン、リリース、および変更（VRM）が、基本サポート完了日に達しているか、
    より高いレベルのサポートを必要としている。
以下のサポート・オプションをご確認ください。
IBM Extended Support

基本サポート完了日を迎えた特定の製品バージョンまたはリリースに対するソフトウェア・サポート・オプション。新しいVRMをダウンロードするための時間をより長く確保できます。

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IBM Sustained Support

IBM Passport Advantageを通じて取得した製品が、すべてのバージョンとリリースでBase Support Completionを完了した場合のソフトウェア・サポート・オプションです。

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IBM Advanced Support

IBM Passport Advantageを通じて取得した製品向けのソフトウェア・サポート・オプションで、標準のサブスクリプションとサポートで利用できるものよりも優先的なケース処理と応答時間の目標短縮を実現します。

 詳細はこちら
IBMサポートの内容の詳細はこちら
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更新すると、ソフトウェアの保護、セキュリティー確保、モダナイズに役立ちます。

IBM Software Subscription and Support（S&S）の更新は、ソフトウェア投資を保護するための最も費用対効果の高い方法の1つです。さらに、SaaSサービスへの移行など、適切なタイミングでモダナイズできる柔軟性でメリットを得ることができます。TechXchangeにアクセスして、最新のサブスクリプションと年金（S&A）のモダナイゼーションに関するWebセミナーをご覧ください。

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名前でソフトウェアを検索します。バージョン別に並べ替えてアップグレードを計画し、サポート・オプションをご確認ください。

時間を節約し、サポート通知を購読できます。

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  2. 製品検索機能を使用して、製品名、部品、番号、マシンのタイプ/モデルで検索します。
  3. 製品名の横にある「+ 購読する」リンクをクリックします。
  4. 配信設定を設定し、送信します。

注記：製品の追加や削除、サブスクリプションの編集は、いつでも自由に行うことができます。

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