オプションのIBM Z/OS®はオペレーティング・システムの機能を拡張します。今すぐ注文して、組織のITセキュリティーとパフォーマンスを強化するのに役立つ洞察を入手しましょう。
zCX Foundation for Red Hat® OpenShift®
IBM Container Hosting Foundation for z/OS
z/OSで提供されるz/OS Container Extensions（zCX）ドッカーのライセンス要件を満たします。
IBM z/OS Change Tracker
お使いのソフトウェアの追跡、コントロール、管理を行います。
リソース測定機能（RMF）
z/OSリソースの使用状況に関するデータを収集し、パフォーマンス・レポートを確認します。
システム表示／検索機能（SDSF）
JES2環境のシスプレックスをモニタリングし、管理します。
リソース・アクセス管理機能
データとリソースを保護し、アクセス権をコントロールします。
z/OS認証済みコード・スキャナー
脆弱性をスキャン、モニタリングし、修復します。
IBM z/OS Communications Server
IBM z/OSでネットワーキング・アプリを構築し、デプロイします。
IBM z/OS Workload Interaction Correlator
OS、ミドルウェア、ワークロードのアクティビティーを要約します。
IBM GDPS®
日常的なメインフレーム管理と災害復旧プロセスを自動化します。
DFSORT （データ機能分類プログラム）
データ・セットをソート、マージ、分析、報告します。