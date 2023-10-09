アドオン
抽象的な幾何学的形状のイラスト

オプションのIBM Z/OS®はオペレーティング・システムの機能を拡張します。今すぐ注文して、組織のITセキュリティーとパフォーマンスを強化するのに役立つ洞察を入手しましょう。
z/OSでモダナイズ

zCX Foundation for Red Hat® OpenShift®

自己完結型のRed Hat OpenShiftクラスターにLinux on IBM Zアプリケーションを俊敏にデプロイして、IBM z/OSエコシステムをモダナイズします。

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IBM Container Hosting Foundation for z/OS

z/OSで提供されるz/OS Container Extensions（zCX）ドッカーのライセンス要件を満たします。

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z/OSで管理

IBM z/OS Change Tracker

お使いのソフトウェアの追跡、コントロール、管理を行います。

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リソース測定機能（RMF）

z/OSリソースの使用状況に関するデータを収集し、パフォーマンス・レポートを確認します。

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システム表示／検索機能（SDSF）

JES2環境のシスプレックスをモニタリングし、管理します。

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z/OSで保護

リソース・アクセス管理機能

データとリソースを保護し、アクセス権をコントロールします。

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z/OS認証済みコード・スキャナー

脆弱性をスキャン、モニタリングし、修復します。

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z/OSでネットワーキング

IBM z/OS Communications Server

IBM z/OSでネットワーキング・アプリを構築し、デプロイします。

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z/OSで回復力強化

IBM z/OS Workload Interaction Correlator

OS、ミドルウェア、ワークロードのアクティビティーを要約します。

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IBM GDPS®

日常的なメインフレーム管理と災害復旧プロセスを自動化します。

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z/OSでデータ処理

DFSORT （データ機能分類プログラム）

データ・セットをソート、マージ、分析、報告します。

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次の一歩を踏み出しましょう

注文可能な主な機能にご興味がありますか。

z/OSに関するご質問がありましたら、IBMのエキスパートにお尋ねください。

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