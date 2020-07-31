このレストランチェーンは、IBM Robotic Process Automationにより、3カ月で2,000時間の手作業を削減し、100%のROIを実現しました。
IBM Robotic Process Automationのボットは、ベルギーの標準化団体NBNがより短時間でより多くのことを行えるよう支援しています。
この新興企業は、IBM Robotic Process Automationを使用して、同社初の医薬品安全性監視の中核プロセスを自動化しました。
この保険会社は、IBM Robotic Process Automationを使用し、従業員の反復的な作業を除くことで、1 日あたり3.5時間の短縮をしました。
IBM Robotic Process AutomationとIBM Cloud Pak® を使用して保険とリスクのプロセスを最新化しています。
IBM Robotic Process Automation を使用することで、プロセス時間を最大80%削減し、コストを最大20%削減しました。
数千ものローンのデューデリジェンス・レビューや請求書の処理にIBM Robotic Process Automationを使用しています。
プロセス自動化により時間を節約し、バックオフィス業務を50%削減しました。
IBM Robotic Process Automationを使用して、プロセス実行効率の80%向上を達成しました。
IBM Robotic Process Automationで出荷追跡を自動化することで、何千時間もの手作業から解放されました。
手動や反復的な業務を自動化することで、年間120,000レアルを節約しています。
財務部門の従業員の手作業を排除し、最も価値のある仕事に集中できるようにしました。