ホーム ビジネスオートメーション Robotic Process Automation (RPA) お客様事例
ビジネス・プロセスにおける自動化のニーズが高まる中、IBM Robotic Process Automationのご利用が増えています。
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様々なスクリーンに接続されたノートパソコンで作業する人の等角図

概要

各業界の企業が IBM Robotic Process Automationを使用して高いROIを達成した事例をご覧ください。
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お客様事例 Primanti Brothers社

このレストランチェーンは、IBM Robotic Process Automationにより、3カ月で2,000時間の手作業を削減し、100%のROIを実現しました。

 Bureau voor Normalisatie

IBM Robotic Process Automationのボットは、ベルギーの標準化団体NBNがより短時間でより多くのことを行えるよう支援しています。

 Selta Square社

この新興企業は、IBM Robotic Process Automationを使用して、同社初の医薬品安全性監視の中核プロセスを自動化しました。

 New Mexico Mutual社

この保険会社は、IBM Robotic Process Automationを使用し、従業員の反復的な作業を除くことで、1 日あたり3.5時間の短縮をしました。

 Aon Italy社

IBM Robotic Process AutomationとIBM Cloud Pak® を使用して保険とリスクのプロセスを最新化しています。

 Sicoob社

IBM Robotic Process Automation を使用することで、プロセス時間を最大80%削減し、コストを最大20%削減しました。

 Credigy Solutions社

数千ものローンのデューデリジェンス・レビューや請求書の処理にIBM Robotic Process Automationを使用しています。

 Cobmax社

プロセス自動化により時間を節約し、バックオフィス業務を50%削減しました。

 Lojacorr Network

IBM Robotic Process Automationを使用して、プロセス実行効率の80%向上を達成しました。

 Inter Aduaneira社

IBM Robotic Process Automationで出荷追跡を自動化することで、何千時間もの手作業から解放されました。

 GAM社

手動や反復的な業務を自動化することで、年間120,000レアルを節約しています。

 IBM Finance

財務部門の従業員の手作業を排除し、最も価値のある仕事に集中できるようにしました。
参考情報 Forrester Total Economy Impact™ (TEI) RPA レポート

IBM Robotic Process Automationの導入による潜在的な ROIについてのTotal Economy Impact™ (TEI) レポートです。

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Robotic Process Automationに関する様々な参考情報をご覧いただけます。

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