これらの製品をコンテナ化されたデータとAIのプラットフォームであるIBM Cloud Pak for Data上で実行することにより、導入の柔軟性が高まります。このプラットフォームでは、クラウド上とオンプレミスのあらゆる場所で最適化モデルを構築して実行できます。