IBM Decision Optimization は、より適切な意思決定とより優れたビジネスの成果の達成を支援する処方的な分析機能を提供する最適化ソフトウェアのファミリーです。
これらの製品をコンテナ化されたデータとAIのプラットフォームであるIBM Cloud Pak for Data上で実行することにより、導入の柔軟性が高まります。このプラットフォームでは、クラウド上とオンプレミスのあらゆる場所で最適化モデルを構築して実行できます。
統合開発環境、強力な最適化ソルバー、複数の最適化モデリング手法のサポートにより、最適化モデリングを加速します。
統合環境内で最適化と機械学習を組み合わせます。この環境ではAIを取り入れた最適化モデリング機能を使用できます。
GUI、コラボレーション・ツール、What-if分析、アプリケーション・データ・モデルのサポート、柔軟性の高い導入アーキテクチャー・オプションを使用して、エンドツーエンドの意思決定支援アプリケーションを構築して導入します。
IBM z/OS®上のIBM CPLEX® Optimizerエンジンを利用し、モデリング用のC/C++ APIを使用してMIP/MIQCPなどの数理計画モデルを解決します。
意思決定インテリジェンス・ソフトウェアを使用して複雑な意思決定を簡素化し、金融サービスを正確かつタイムリーに提供できるようにします。処方的分析が優れた金融サービスの提供にどのように役立つかをご覧ください。
不測の事態に対してより的確に準備できるようにします。経路の最適化によって総移動時間を短縮し、顧客体験を向上させます。
常に変化する生産条件に対応する際の不確実性を低減します。意思決定分析を使用して、成果を最適化し、将来により適切に備えます。
IBM クライアントが意思決定の最適化を使用して小売プロセスを合理化した方法をご覧ください。
影響を判断するために何百万もの「What-if」シナリオを評価する処方的手法を使用して、コストを削減します。患者にとっての最善の意思決定のための指針が得られます。
処方的分析と機械学習の手法を使用して、リソースの計画とスケジュール設定を改善します。スマート・グリッドを活用して、ペナルティーを低減または削減するように活動し、優れたビジネスの成果を推進します。
クイック・スタート・チュートリアルを開始して、意思決定最適化モデルを構築して実行する方法を確認したり、IBM 専門家とのミーティングを予約して、最適化ソフトウェアがビジネス成果の向上にどのように役立つかご相談ください。