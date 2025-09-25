意思決定の最適化

強力な最適化ソリューションでビジネスの意思決定を変革
Decision Optimizationを選ぶ理由

IBM Decision Optimization は、より適切な意思決定とより優れたビジネスの成果の達成を支援する処方的な分析機能を提供する最適化ソフトウェアのファミリーです。

これらの製品をコンテナ化されたデータとAIのプラットフォームであるIBM Cloud Pak for Data上で実行することにより、導入の柔軟性が高まります。このプラットフォームでは、クラウド上とオンプレミスのあらゆる場所で最適化モデルを構築して実行できます。

主な製品 IBM® ILOG® CPLEX® Optimization Studio

統合開発環境、強力な最適化ソルバー、複数の最適化モデリング手法のサポートにより、最適化モデリングを加速します。

 IBM Decision Optimization for IBM Watson® Studio

統合環境内で最適化と機械学習を組み合わせます。この環境ではAIを取り入れた最適化モデリング機能を使用できます。

 IBM Decision Optimization Center

GUI、コラボレーション・ツール、What-if分析、アプリケーション・データ・モデルのサポート、柔軟性の高い導入アーキテクチャー・オプションを使用して、エンドツーエンドの意思決定支援アプリケーションを構築して導入します。

 IBM CPLEX® Optimizer for IBM z/OS®

IBM z/OS®上のIBM CPLEX® Optimizerエンジンを利用し、モデリング用のC/C++ APIを使用してMIP/MIQCPなどの数理計画モデルを解決します。

 

ユースケース

金融業 運輸・旅行 製造業 小売 医療・ヘルスケア エネルギー・公益事業
お客様事例
建設現場の労働者と機械の空撮
製造、倉庫保管、物流のコスト削減
ÇimSA社は、IBM の最適化ソフトウェアを使用して、複雑な「what-if」シナリオを迅速に実行しました。ビジネス上の意思決定が最適化され、顧客サービスの向上とコスト削減を実現しました。
砂の採石場のフロントエンドローダー
処方的分析による製造プロセスの加速
Decision Optimizationモデルが粘土混合プロセスを数日から数秒に短縮するのにどのように役立つかについて読みます。
ローディング・ドックと多数のトラックが並ぶ大型物流倉庫の航空写真。
FleetPrideは在庫を加速し、収益の増加を促進
FleetPrideは、分析によってサプライチェーン・マネジメントを変革し、より速く、より迅速に行動し、支出を削減しています。
参考情報 コミュニティーに参加
意思決定の最適化コミュニティーに参加して、世界中の専門家から回答を得ることができます。
ESGの技術検証
IBM Decision Optimization for IBM Watson StudioおよびIBM Cloud Pak for Data 使用して予測および最適化します。
IBM ILOG® CPLEX® Optimization Studio
運用、戦略計画、スケジュールなどのより良い意思決定プロセスの詳細はこちら。
よりスマートな意思決定を行うためのより良い方法を見つける
IBM Watson Studio内の意思決定の最適化機能をご活用ください。
IBM Cloud Pak for Data で意思決定の最適化を始める
IBM Cloud Pak for DataでDecision Optimizationを使用する方法を、新規ユーザー用の環境のセットアップも含めて説明します。
IBM Decision Optimizationのサポート・ニュースレター
IBM Decision Optimization に関する一般的な資料を参照して、意思決定の最適化に関する疑問解決にお役立てください。
