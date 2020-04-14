処方的分析が優れた金融サービスの提供に役立つ3つの方法

金融サービス経営者は誰でも知っているように、正確でタイムリーな意思決定によって業績を向上させることは、見かけ以上に困難です。コスト削減、リスク軽減、収益性、顧客満足度の最適な組み合わせを実現するには、テクノロジーの進歩の速さ、新規市場への参入、絶えず変化する規制要件など、さまざまな要因が障害となる可能性があります。
予測分析を使用してビジネス上の意思決定を強化したとしても、今日の金融環境に存在するすべてのリスクや不確実性を考慮していない可能性があります。たとえば、あまりにも多くの信用枠を発行したり、低価格のローンを発行したりすることが、回収部門などの他の事業分野にどのような影響を与えるかを考慮していない可能性があります。
そのため、従来の企業もフィンテックの新興企業も、機会を最大化しリスクを最小限に抑えるためにDecision Optimizationテクノロジーに注目しています。意思決定最適化ソフトウェアは、複雑な数学的アルゴリズムとAI技術を使用した処方的分析機能を提供し、最適な行動計画を推奨します。カスタマー・サービス・コストの削減や顧客満足度の向上といったビジネス目標間のトレードオフを最適化し、各状況において最善の行動方針を決定することができます。
Decision Optimizationは、コストの削減、収益性の向上、顧客満足度などのビジネス目標に合わせながら、ビジネス上の意思決定をより迅速かつ効率的に行う方法に取り組んでいる金融組織に最適です。このテクノロジーは、最初の投資収益率（ROI）が達成された後でも成果を拡大できる新しい洞察を提供し続けながら、利益と顧客中心主義を推進する新しい方法を明らかにします。
最も一般的な3つのアプリケーションにおける実例を考えてみましょう。
多くの企業は運用コストの削減、処理速度とセキュリティーの向上を目指しています。これは貿易会社や金融取引所に当てはまることが多く、清算および決済プロセス中に透明性と機密性の両方を維持することは、規制要件とのバランスを取る必要があります。Decision Optimizationは、意思決定の価値を遅らせたり否定したりする人間の介入を減らし、あるいは排除することができる技術的およびインフラストラクチャーのイノベーションをもたらします。
条件付き価値リスク（CVaR）：1.4兆米ドル以上の資産を持つ世界的な金融サービス企業が、連邦準備制度のストレステスト基準を満たし、さまざまな経済変動の中でも安定した能力を証明し、配当の増加の承認を得る必要がありました。Decision Optimizationを使用してストレステストのシミュレーションを作成することで、銀行は基準を満たしました。
担保の最適化：ヨーロッパの大手銀行は、処方的分析ベースの担保管理の最適化により、顧客のコストを削減し、ビジネスを拡大し、「最も安く提供」するベスト・プラクティスを5.3ベース・ポイント上回る節約を達成しました。
今日の銀行の顧客は、かつてないほど知識が豊富で、モバイル・デバイス利用が増えています。選択肢は多数にあり、当座預金口座や普通預金口座、ローン、投資商品などの銀行商品を慎重に購入しています。これらの顧客は、財務的目標や個人的なニーズに合わせて、パーソナライズされたアドバイスやメリットにデータがパッケージ化されることを期待しています。
営業：世界中に9,000万人以上の顧客を抱えるスペインの大手銀行は、Decision Optimizationを利用してカスタマー・ケアを強化し、売上を促進しています。数百万の販売機会をフィルタリングし、新たな販売につながる可能性の高い販売機会のみを選択することで、銀行はカスタマー・リレーションシップをリスクにさらすことなく販売ネットワークを最適化できます。成果として、顧客満足度が向上し、銀行のROIが向上します。
銀行は、顧客の当面の金融ニーズを満たす新しい商品やソリューションの開発を求められる可能性があります。フィンテック企業が侵入してくる競争環境において、Decision Optimizationは、企業がビジネスを差別化するために必要なスピードとイノベーションを提供します。
融資の構成：ある小売銀行は、融資処理の効率化を図り、顧客の需要を満たすために、より適切な融資の組み合わせを見つけたいと考えていました。Decision Optimizationソリューションを適用することで、平均融資規模を15%増加させ、資金調達までの時間を21日から8日に短縮し、引受コストを78%削減し、月間融資量を4倍に増加させることができました。
デリバティブ価格設定：最適化ベースのソリューションにより、中期および短期のデリバティブ取引を迅速に決定し、最もコストの低いヘッジとヘッジされていないリスクを特定することで、取引価格と決定までの時間を83％削減し、リスクのコストを定量化できます。
これらのソリューションには共通点があります。それは、強力な最適化テクノロジーを日常的なビジネス利用の主流にするIBM Decision Optimizationを使用して構築されていることです。
金融企業がインテリジェンスを行動に変革するように動くにつれて、数学的最適化は戦略計画や運用計画に必須のツールになりつつあります。ポートフォリオ・マネージャーやその他の銀行専門家は、IBMテクノロジーを使用することでわずかな時間でシナリオを調査し、意思決定を加速し、成果を向上させることができます。
IBM Decision OptimizationのROIの詳細と、データサイエンスチームが最適化を使用して処方的分析のパワーを活用する方法についてはインフォグラフィックをご覧ください。
