処方的分析が優れた金融サービスの提供に役立つ3つの方法

金融サービス経営者は誰でも知っているように、正確でタイムリーな意思決定によって業績を向上させることは、見かけ以上に困難です。コスト削減、リスク軽減、収益性、顧客満足度の最適な組み合わせを実現するには、テクノロジーの進歩の速さ、新規市場への参入、絶えず変化する規制要件など、さまざまな要因が障害となる可能性があります。

予測分析を使用してビジネス上の意思決定を強化したとしても、今日の金融環境に存在するすべてのリスクや不確実性を考慮していない可能性があります。たとえば、あまりにも多くの信用枠を発行したり、低価格のローンを発行したりすることが、回収部門などの他の事業分野にどのような影響を与えるかを考慮していない可能性があります。

そのため、従来の企業もフィンテックの新興企業も、機会を最大化しリスクを最小限に抑えるためにDecision Optimizationテクノロジーに注目しています。意思決定最適化ソフトウェアは、複雑な数学的アルゴリズムとAI技術を使用した処方的分析機能を提供し、最適な行動計画を推奨します。カスタマー・サービス・コストの削減や顧客満足度の向上といったビジネス目標間のトレードオフを最適化し、各状況において最善の行動方針を決定することができます。