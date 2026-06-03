アイドル状態または十分に活用されていないリソースを特定して保持することで、無駄を削減し、効率を向上させ、インフラストラクチャーとクラウドのコストを制御します。チームは、未使用のリソースを一時停止または削除して容量を解放し、全体的な使用率を向上させることもできます。