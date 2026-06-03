ハイブリッド環境とマルチクラウド環境のパフォーマンス、コスト、参考情報を最適化
IBM Turbonomicを搭載したIBM Concert Optimizeは、チームが参考情報の使用状況をアプリケーションの需要に継続的に合わせることを支援します。これにより、アプリ、クラウド、コンテナ全体にわたる明確な可視性が得られ、パフォーマンスのボトルネック、非効率性、アイドル状態のリソースを容易に特定できます。最適化の意思決定とポリシーに基づく自動化により、チームは手作業の削減と不要な運用コストの削減に貢献できる。
インフラ・リソースをアプリケーションの需要に合わせて調整し、一貫したパフォーマンスを確保しましょう。需要の変化に応じて、Concert Optimizeはリソース配分を継続的に調整し、容量、応答性、効率の向上をサポートします。
アプリケーションの需要を継続的に分析し、複数のデータセンターにわたってコンピューティング、ストレージ、ネットワーク・リソースを調整します。ワークロードのサイズを適正化し、効率と使用率を向上させる。配置やスケーリングなどのアクションを自動化して、プロビジョニングの不足と過剰プロビジョニングを削減しながらパフォーマンスを確保します。
リアルタイムの需要とサービスレベル目標(SLO)に基づいて、コンテナのサイズを自動的に変更し、クラスターを拡張し、リソースを割り当てます。その結果、自動最適化を通じてKubernetes環境全体の効率を高め、アプリケーションのパフォーマンスを維持することができます。
クラウド環境全体の需要を継続的に監視し、IaaSのコンピューティング、GPUリソース、ストレージ、PaaS、DBaaSの容量を最適化します。オーバープロビジョニングを減らし、使用率を向上させ、コストを制御するために、スケーリングやアイドル状態のワークロードなどのアクションを自動化することを選択します。
過去データとリアルタイムデータを使用して、データセンターとKubernetes環境全体のリソースニーズを予測し、キャパシティを計画します。移行をシミュレーションして最適化されたリフトアンドシフトオプションを比較することで、チームは実行前にコストとキャパシティへの影響を把握できます。
アイドル状態または十分に活用されていないリソースを特定して保持することで、無駄を削減し、効率を向上させ、インフラストラクチャーとクラウドのコストを制御します。チームは、未使用のリソースを一時停止または削除して容量を解放し、全体的な使用率を向上させることもできます。