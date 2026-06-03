IBM® Concert Optimize

ハイブリッド環境とマルチクラウド環境のパフォーマンス、コスト、参考情報を最適化

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重なり合う半透明の青い円の抽象的な配置

リソースを最適化し、よりスマートな意思決定へ

IBM Turbonomicを搭載したIBM Concert Optimizeは、チームが参考情報の使用状況をアプリケーションの需要に継続的に合わせることを支援します。これにより、アプリ、クラウド、コンテナ全体にわたる明確な可視性が得られ、パフォーマンスのボトルネック、非効率性、アイドル状態のリソースを容易に特定できます。最適化の意思決定とポリシーに基づく自動化により、チームは手作業の削減と不要な運用コストの削減に貢献できる。

主な機能

アプリケーションがデプロイされている場所に関係なく監視

インフラ・リソースをアプリケーションの需要に合わせて調整し、一貫したパフォーマンスを確保しましょう。需要の変化に応じて、Concert Optimizeはリソース配分を継続的に調整し、容量、応答性、効率の向上をサポートします。

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クラウド・コストの最適化ダッシュボードには、プロバイダー、ワークロードの傾向、投資、節約、効率性のドーナツ・チャートが表示されます。

データセンター全体で仮想ワークロードを最適化

アプリケーションの需要を継続的に分析し、複数のデータセンターにわたってコンピューティング、ストレージ、ネットワーク・リソースを調整します。ワークロードのサイズを適正化し、効率と使用率を向上させる。配置やスケーリングなどのアクションを自動化して、プロビジョニングの不足と過剰プロビジョニングを削減しながらパフォーマンスを確保します。

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Concert Optimizeデータセンター製品の画面

Kubernetesのパフォーマンスとコスト効率を最適化

リアルタイムの需要とサービスレベル目標(SLO)に基づいて、コンテナのサイズを自動的に変更し、クラスターを拡張し、リソースを割り当てます。その結果、自動最適化を通じてKubernetes環境全体の効率を高め、アプリケーションのパフォーマンスを維持することができます。

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Concert Optimize Kubernetesの製品の画面

クラウドコストの削減、効率の向上、リソース利用率の向上を実現

クラウド環境全体の需要を継続的に監視し、IaaSのコンピューティング、GPUリソース、ストレージ、PaaS、DBaaSの容量を最適化します。オーバープロビジョニングを減らし、使用率を向上させ、コストを制御するために、スケーリングやアイドル状態のワークロードなどのアクションを自動化することを選択します。

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Concert Optimizeクラウド・パフォーマンスのスクリーンショット

AIワークロードの最適化を大規模に自動化

環境全体のGPU、CPU、メモリーの使用状況を分析し、ワークロードを自動的に配置、拡張、最適化することで、アイドル状態の容量を削減し、オーバープロビジョニングを回避します。

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Concert Optimize AIワークロードのスクリーンショット

クラウド移行プロジェクトを加速

過去データとリアルタイムデータを使用して、データセンターとKubernetes環境全体のリソースニーズを予測し、キャパシティを計画します。移行をシミュレーションして最適化されたリフトアンドシフトオプションを比較することで、チームは実行前にコストとキャパシティへの影響を把握できます。

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Concert Optimize Planの容量と移行のスクリーンショット

容量の解放と使用率の向上

アイドル状態または十分に活用されていないリソースを特定して保持することで、無駄を削減し、効率を向上させ、インフラストラクチャーとクラウドのコストを制御します。チームは、未使用のリソースを一時停止または削除して容量を解放し、全体的な使用率を向上させることもできます。

状態、スケジュール、ポリシー、サービス名、タグを含むクラウド・ワークロードを表ビューで表示する駐車場ページ。
次のステップ

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